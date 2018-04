El paraíso de los sibaritas: despensas exquisitas Le Bigott (Bilbao). El exquisito paladar de Jaime Pons selecciona lo mejor de la despensa local y foránea para confeccionar regalos gastronómicos que marcan la diferencia. Dirección: Gran Vía, 55. Teléfono: 944525124. / FERNANDO GÓMEZ Hacer la compra es toda una experiencia gastronómica en estos templos de lo que algunos llaman 'slow shopping' GUILLERMO ELEJABEITIA Lunes, 23 abril 2018, 18:43

A todo el mundo le gusta sentarse a la mesa de un restaurante para disfrutar de una buena comida, pero el buen gastrónomo disfruta además seleccionando los mejores ingredientes, conociendo su origen y manchándose las manos para cocinarlos él mismo. Hoy, cuando un par de clics son suficientes para hacer la compra, hay rituales que se antojan todo un lujo: recorrer las calles en busca de las tiendas más selectas, conversar con los tenderos para pedirles consejo, catar su extensa variedad de productos hasta dar con el sabor idóneo y volver a casa para ponerse el delantal y guisar para familiares o amigos. Suena bien, ¿verdad? Todavía es posible. Nos disponemos a peinar nuestras ciudades en busca de esos templos del buen gusto en los que hacer la compra es algo más que cambiar dinero por alimentos.

Durante décadas se les ha bautizado con el vocablo alemán 'delicatessen', aunque esa denominación algo empalagosa está cayendo en desuso. Últimamente se estila más la francesa 'gourmet', aunque tampoco consigue contentar a los puristas. Quizá la forma más elocuente de nombrar a este tipo de comercio en el que se venden productos exclusivos de charcutería, panadería, carnicería, lácteos o conservas sea la castiza ultramarinos. Y en el fondo nuestras actuales delicatessen o tiendas gourmet no son sino las nietas de esos colmados en los que se despachaban las delicias que llegaban de Ultramar, fueran éstas café, especias o cacao. Con el paso del tiempo acabaron vendiendo un poco de todo, desde dulces hasta droguería, pero la irrupción de los supermercados en la segunda mitad del siglo XX les llevaría a especializarse o morir.

Como uno de aquellos arcaicos badulaques nació en 1922 Ultramarinos Víctor, el germen de Victofer, una institución en el comercio vitoriano. Aunque llevaba el nombre del patriarca, en realidad quien despachaba detrás del mostrador era su esposa Beatriz, mientras que él, transportista, recorría los pueblos cercanos haciéndose con las mejores viandas del agro alavés. Su hijo, también Víctor, vio en las conservas de verduras de la Ribera un filón y se hizo un nombre surtiendo de alcachofas, espárragos o borraja las casas y restaurantes más selectos de Vitoria. «Era un pionero del slow food», dicen sus nietos, Sergio, Beatriz y Estitxu, que mantienen la casa viva en el siglo XXI tirando de tradición familiar. Aquí las verduras tienen nombre y apellido, como los puerros de Javi, las alcachofas de Chema o los espárragos del primo Emiliano, pero todas llevan en el envase el emblema de la Victofer, convertido para los vitorianos en sinónimo de calidad.

Victofer (Vitoria). El ultramarinos que la abuela Beatriz fundó en 1922 es hoy una institución en Vitoria, especializada en seleccionar las mejores conservas de la tierra. Slow Food y Km. 0 antes de que se acuñaran esos conceptos. Dirección: Cuchillería, 14. Teléfono: 945255305. Web: www.victofer.com. / IOSU ONANDIA

Tentación de los turistas

La misma solera ostentan en el centro de Bilbao los López Oleaga. Ubicada en plena calle Astarloa -una delicatessen en sí misma-, esta tienda donde siempre huele a cacahuetes tostados es el testimonio vivo de otra forma de comprar. Fundada en 1904 por el tío bisabuelo de Pedro, Agustín y Marisol, actuales propietarios, aquí se vendían desde queso, huevos y azúcar hasta zapatillas de esparto. Con la llegada de las grandes superficies tocó reconvertirse y la familia apostó por los vinos y licores. Más de cien riojas, 30 o 40 riberas y una muestra representativa de la mayoría de denominaciones españolas enladrillan la pared de esta tienda de techos altos y columnas de hierro colado donde las mercancías son la mejor decoración. Pedro se encarga de orientar al cliente en función de sus gustos y su presupuesto: «Aquí eso que llaman experiencia de compra no es más que una conversación». Y si en la inabarcable variedad de caldos no es capaz de encontrar uno que le satisfaga es que quizá no le guste el vino...

López Oleaga (Bilbao). Desde los anaqueles de esta histórica tienda del Ensanche más de un siglo de historia nos contempla. Generaciones de bilbaínos han regado sus banquetes con los mejores caldos gracias al olfato de los López Oleaga. Dirección: Astarloa, 3. Teléfono: 944230333. Facebook: Delicatessen LOPEZ Oleaga. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La inmensa mayoría de su clientela sigue siendo autóctona. «No estamos en el circuito de los turistas», dice Pedro. Todo lo contrario que en La Bendita, ubicada estratégicamente en el número 16 de la calle Bidebarrieta, flanqueada por establecimientos de souvenirs y a tiro de piedra de la catedral de Santiago. Su dueño, Fernando Cuadrado, sabe que en una tierra que tiene en la gastronomía una de sus principales señas de identidad, un manjar puede ser el mejor recuerdo que llevarse a casa. Por eso ha llenado su diminuta tienda de anchoas del Cantábrico, latas de bonito del norte, botellas de txakoli o quesos Idiazabal. «Pequeñas producciones, envasadas con esmero, ideales para regalar y que no se pueden encontrar en las grandes superficies».

La Bendita (Bilbao). Estratégicamente situada a tiro de piedra de la catedral, esta tiendita de exquisiteces es una tentación para los turistas. No hay mejor recuerdo que un buen txakoli o una lata de conserva. Dirección: Bidebarrieta, 16. Teléfono: 619856191. Web: www.labenditabilbao.com. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

«La primera vez entran para hacer un regalo, pero después vuelven porque quieren comer bien», asegura Iñigo Llano responsable de On Egin Gourmet. Su establecimiento, un coqueto saloncito en la calle Fueros, está lleno de productos que difícilmente llegarán hasta los lineales de los supermercados. Para decidir si entran en los suyos organiza antes una cata comparativa con 6 u 8 personas que le ayudan a dar el visto bueno. Aceite de olivos centenarios, los mejores panetones italianos, bombones de la casa que provee a la realeza belga, conservas marineras de Cádiz o una increíble variedad de cervezas artesanas son algunas de sus bazas frente al resto de tiendas de alimentación. Aquí no se trata de venir a la carrera para llenar la nevera, sino de «desconectar, tomarse tu tiempo y conocer la historia detrás de cada producto», lo que él llama 'slow shopping'.

On Egin Gourmet (Bilbao). Esta acogedora e impoluta despensa es el lugar ideal para desconectar de una larga jornada salivando con sus dulces, licores, cervezas. Es lo que Iñigo Llano llama 'slow shopping'. Dirección: Fueros, 20. Teléfono: 945232978. Facebook: On EGIN Gourmet. / IOSU ONANDIA

Raúl Romero, sin embargo, a veces no tiene tiempo de cháchara porque ha de salir corriendo a despachar un pedido. La tienda que heredó de sus padres, Especialidades Marce, es un poco como aquellos ultramarinos de antaño en los que, de un vistazo, uno puede encontrar todo lo necesario para llenar la despensa con primor: charcutería fina, jamón ibérico, patés, conservas, confituras y una amplia sección de fruta de temporada. A simple vista no parece un sitio elegante, pero los mejores restaurantes de Vitoria confían en él.

Especialidades Marce (Vitoria). El comercio que Raúl heredó de sus padres conserva la solera del ultramarinos de siempre. Ese comercio cercano en el que uno encuentra un poco de todo, desde charcutería, vinos y conservas hasta la mejor fruta de temporada. Dirección: Calle Rioja, 22. Teléfono: 945284845. Facebook : Especialidades Marce. / IOSU ONANDIA

De tiros largos

El mismo modelo, pero vestido de tiros largos, sigue La Oka, parada obligada para los gourmands que abundan en Bilbao. Fundada hace 30 años, cuando todavía había señoras que no pisaban un supermercado para hacer la compra, ha sido el primer comercio en introducir en la capital vizcaína muchas exquisiteces de importación. Pero su fuerte es sin duda la carnicería, gracias a unas vacas que pastan felices en Mungia... hasta que les toca el turno de lucirse en el mostrador más solicitado del Ensanche.

La Oka (Bilbao). Las vacas que surten de chuletones a la carnicería de La Oka tienen tanto pedigrí como su clientela. Comidas preparadas, quesos, dulces, conservas o vinos completan la oferta de este templo de la glotonería en pleno Ensanche bilbaíno. Dirección: Colón de Larreátegui, 33. Teléfono: 944236507.Web: www.laoka.es. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

También los jamones de La Alacena de José Andrés tienen pedigrí. «Me gusta saber de qué ganadero viene cada uno», dice José Andrés, 40 años de experiencia en el sector de la alimentación. Hace un tiempo cambió su puesto en el mercado Gorbea de la capital alavesa por una tienda forrada de madera que llama poderosamente la atención por la cantidad de perniles que cuelgan de su escaparate. Este tendero pata negra sabe que su clientela no mira tanto el precio como la calidad, lo que le permite despachar joyas como el 100% bellota de Aurelio Castro o lo más granado de la factoría Joselito.

La Alacena de José Andrés (Vitoria). A José Andrés le gusta saber hasta de qué ganadero son los cerdos que dan los jamones que vende en este comercio pata negra, donde también sirve quesos artesanos, embutidos selectos o fruta de temporada. 40 años en el sector le avalan. Dirección: Bastiturri, 1. Teléfono: 945773665. / IOSU ONANDIA

También llama la atención, pero por el aroma, la pintoresca tienda de Judith Rojas en la bilbaína calle Jardines. Esta cocinera y sumiller que llegó a trabajar en Mugaritz decidió hace unos años bajar el ritmo y montar La Quesería, que tiene conquistados tanto a los turistas como a los vecinos del Casco Viejo. Su local cuenta con una amplia muestra de quesos autóctonos, desde las Encartaciones hasta Iparralde, además de una cuidada selección de lo mejor del panorama internacional. Pecorinos ahumados de Italia, franceses de pasta blanda, poderosos quesos de vaca inglesa...

La Quesería (Bilbao). La fragancia que desprende esta coqueta tienda del Casco Viejo mantiene a los transeúntes pegados al escaparate. Judith Rojas selecciona los mejores quesos autóctonos e internacionales y los marida con una divertida carta de vinos. Dirección: Jardines, 10. Teléfono: 946055469. Web: www.laqueseriabilbao.com. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Entre las joyas de la corona, un Gamoneu asturiano de Sobrecueva «muy difícil de conseguir», un Comté con 30 meses de maduración que tiene encandilada a la clientela o un madurado de cabra muy picante que se llama La Bomba. Para maridarlos, Judith apuesta por una divertida carta de vinos, pero también mermeladas, chocolates o mieles. Parada obligada si a uno le invitan a una cena y no quiere llegar con las manos vacías.

De lo importante que es que un regalo deje buen sabor de boca sabe mucho Bienvi Batanete, la dueña de Delicatessen La Blanca. Cajas de bombones, botellas de whisky personalizadas, oro comestible, chocolates... Bienvi quiere «huir del componente elitista y prohibitivo que se asocia a las tiendas de delicatessen, porque no es tal, siempre hay propuestas para todos los bolsillos». Desde luego, no un ron Máximo del grupo Havana que alcanza los 1.280 euros o un Macallan de 25 años que cuesta 515, algunas de sus joyas de la corona. En cualquier caso, el suyo no es un establecimiento al que venir todos los días a hacer la compra, y ella lo sabe, pero es una apuesta segura si se quiere quedar bien.

La Blanca (Vitoria). El gusto de tener un detalle deja mejor sabor de boca que el licor más apreciado. Bienvi Batanete vende los mejores destilados y mucho más en un elegante local ideal para regalarse el paladar. Dirección: Avda. Zabalgana, 23. Teléfono: 945357623. Web: www.delicatessenlablanca.com. / IOSU ONANDIA

«Regalar gastronomía es regalar felicidad, una experiencia, un momento, un recuerdo que perdura...», se explaya Jaime Pons. Este hombre de mirada chispeante, bigote portentoso y espíritu disfrutón es el alma de Le Bigott, una empresa vizcaína con 30 años de experiencia en el sector de los regalos para empresas. Olvídense de plumas estilográficas, llaveros, relojes o carteras de piel, este hombre sabe que para causar buena impresión a la clientela no hay nada como acariciar su paladar.

En un piso señorial

Aunque también cuenta con una tienda a pie de calle, su showroom en un piso señorial de uno de los mejores edificios de la Gran Vía es espectacular, el paraíso de cualquier sibarita. Da igual donde se pose la mirada, en cualquier rincón de esta cueva de las maravillas encontrará una etiqueta que le haga salibar. Más de 3.000 referencias que incluyen vinos históricos, foies, conservas, ibéricos y piezas especiales de menaje, destinadas a conservar el recuerdo mucho después del último bocado.

¿Y de donde le viene a don Jaime la afición por la gastronomía? «En casa, desde que era pequeño, siempre se ha comido bien», responde con una sonrisa. Y quizá sea esa la clave de todo este asunto. Es en casa donde se educa el paladar y en este puñado de referencias tienen a algunos de los mejores maestros.