Palabras alavesas del comer

«Allega este plato de chauchi y deja de mizquiniar o te doy capote». ¿Han entendido ustedes algo? Pues significa, más o menos, «termínate este plato de guiso y deja de hacer el tonto con la comida o te quedas sin cenar» en alavés. O usando palabras alavesas, de ésas autóctonas y antiguas que están en peligro de extinción o, quizás directamente, muertas y enterradas. El lenguaje cambia constantemente y en los textos antiguos se usaban palabras distintas para referirse a cosas que ahora conocemos con otro nombre. Por ejemplo, y hablando de cosas del comer, los churros se llamaron primeramente cohombros o buñuelos de jeringa, y el hamaiketako fue hamarretako antes de que se cambiara el huso horario, de modo que a veces para traerles mis historias antes tengo que bucear en las profundidades de los diccionarios.

En sus páginas están escondidos términos en desuso pero también costumbres, tradiciones rurales que han pasado a mejor vida e incluso recetas. Comenzaremos -para que no me acusen los lectores alaveses de abandono- por las expresiones relacionadas con el comer y el beber de Álava, sacadas entre otras fuentes del 'Vocabulario de palabras usadas en Álava y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española' de 1903, escrito por Federico Baráibar Zumárraga (Vitoria 1851-1918) o las 'Voces alavesas' de Gerardo López de Guereñu Galarraga (1958 y en edición aumentada de 1998).

Recetas de Lexicón

Una vez presentada la bibliografía, básicamente por fardar y para que nadie piense que me invento los siguientes palabros, les puedo explicar las voces usadas en la primera frase de este texto. Allegar: dejar limpio, sin salsa y untando bien, el plato en que se ha servido algo comestible. Chauchi: en 1903, guiso barato de carne o pescado, que se expendía en las tabernas y figones, aplicado a lo que no está cocido ni asado sino en abundante salsa. Mizquiniar: comer sin apetito, probando un poco de cada plato. Dar capote: dejar sin comida a una persona. ¡Y éstas son únicamente cuatro!

Gracias al diccionario de Baráibar de 1903 podemos conocer datos curiosos sobre recetas de toda la vida como la porrusalda, que entonces se hacía muy cargada de sal para aumentar la secreción de leche de las nodrizas. O imaginar cómo serían platos ahora prácticamente desaparecidos como el arronzobi, un dulce hecho con harina de trigo, agua, levadura, huevos, azúcar y canela típica de Salvatierra. Piperropil se llamaba en las zonas colindantes con Navarra a la torta rellena de huevos o chorizos, muy similar al ronzapil de Alegría-Dulantzi, bollo con huevos que en Pascua de Resurrección regalaban los padrinos a sus ahijados.

Entre ajoarrieros, patorrillos y chilindrones se comía también 'sota, caballo y rey', los tres platos que consitutían la comida ordinaria de las familias algo acomodadas: sopa de puchero, potaje de legumbres, berza u otra hortaliza y la olla de vaca con sus correspondientes complementos. Una abadejada era la comida cuyo plato principal fuese el abadejo o bacalao, igual que había caracoladas (meriendas dedicadas a degustar caracoles), perrechicadas, besugadas, pimentonadas, calladas y hormigadas, nombre que recibían en Antezana de Foronda las cuchipandas a base de hormigos, gachas hechas con el agua-miel que queda al sacar la miel buena.

Abantal significaba delantal, cochocho golosina, potorro era un salero o especiero, rancilla el deseo urgente de comer, picatosta el nombre que recibían las torrijas o tostadas en el noroeste de Álava y alampar o ablentar servía para indicar que un alimento picaba mucho («¡Cómo alampan estas guindillas!»). Las cajas eran un dulce típico de Vitoria, pastas de cocida o en almíbar metida en cajas circulares de madera. De albérchigo, melocotón o membrillo, estas cajas eran uno de los símbolos de la confitería vitoriana y su confección estuvo sometida a ordenanzas e inspecciones municipales, siendo quemadas en la plaza pública las que no coincidían con la calidad, peso o medidas reglamentarias.

El lenguaje del pan

Destaca el complejo léxico dedicado al mundo panarra. Según su forma y elaboración el pan recibía nombres tan diversos como aceitosa (torta untada de aceite), barte (pan huevo de harina inferior), chozne (pan francés), laurenqui (en Gopegui, pan de cuarta categoría), morrocote (pan que se regalaba en los funerales), moya, soma y comuña (panes negros o de calidad inferior), ceneque (pan duro o viejo, en Lagrán)…

Las delgadas eran tortas finas, las otanas hogazas de cinco libras, el hortejo un pan pequeño y adornado que se ofrecía en Todos los Santos y la paloma, un pan en forma de ave relleno de chorizo. Mojón era por ejemplo el nombre del trozo de pan que, cuando comían de una misma cazuela varias personas, se colocaba en medio de la olla para indicar que había que esperar a que todos bebieran antes de seguir jamando. Ya no comemos todos juntos del mismo plato y el vocabulario, construido a lo largo de cientos de años, va perdiendo palabras que reflejaban realidades pasadas. Sálvenlas, díganle hoy a alguien que tienen rancilla de cochochos.