La sociedad fermentada

La palabra moda se comporta de modo diferente en el ámbito de la costura que en el resto. Fuera de los escaparates lleva implícita una connotación de poca consistencia, de vacuidad, hasta el punto de que ha tenido que ser sustituida por otra que sujetara el concepto con un poco de dignidad. Lo que antes llamábamos ‘moda’ ahora es ‘tendencia’. Nuestro mundo de platos y sartenes evoluciona cada vez más en paralelo al ritmo de esos cambios sociales-comerciales que hacen creer en la necesidad de la novedad, en la ficción de que todo es nuevo y todo debe cambiar. En cocina, como en la moda, las tendencias suelen devenir más pronto que tarde en puro aburrimiento y ya en su propia génesis llevan implícita una muerte prematura.

Perdónenme esta digresión, pero es que ando un poco caliente últimamente con los apóstoles de los fermentados que parecen haber descubierto la piedra filosofal y que nos arrean un sermón de los beneficios de su ingesta tres días por semana. Es cierto que la cultura de fermentar vegetales es más propia de otras sociedades que de la mediterránea, pero de ahí a pensar que seremos más saludables y felices si tomamos solo té kombucha, kimchi, miso y chucrut por sus efectos macrobióticos -no soy yo quien tenga autoridad para desmentir o confirmar todos esos beneficios para la salud que se les atribuyen- hay un océano.

En esta parte del planeta llevamos comiendo y bebiendo fermentados desde hace miles de años. Nuestra cultura judeocristiana tiene elementos icónicos llamados pan, vino y queso que no son otra cosa que productos fermentados, hijos de las bacterias y las levaduras. Si uno piensa en las aceitunas que tanto disfrutamos, el yogur, la sidra, el cava, la cerveza o el vinagre lo está haciendo también alimentos fermentados. Y si leemos la tradición gastronómica a partir del vino picado, convertido en vinagre por la acción de una bacteria llamada mycoderma aceti, nos encontramos con los encurtidos tradicionales -no fermentados, pero sí conservados en entorno ácido- o con los mismísimos escabeches, tan nuestros, muestra de la inteligencia tradicional para alargar la conservación de los alimentos. A poco que indaguemos nos daremos cuenta de que formamos parte de una sociedad que basa su dieta en los fermentos y sus productos desde mucho antes de que la col coreana y las palabras macrobiótico, bífidus o lactobacillus incluso el kefir entraran a formar parte de nuestras vidas.

Cuando hablamos de fermentación, en realidad, estamos llamando con el mismo nombre a procesos distintos producidos por la acción de una diversidad de hongos y bacterias. Los expertos hablan de hasta siete tipos, aunque dos son los más comunes en lo que a la producción de alimentos se refiere. Uno de ellos es la fermentación conocida como alcohólica o anaeróbica que se produce en un líquido en ausencia de oxígeno, que es la responsable del vino, la cerveza o el vinagre. La otra, aeróbica, o láctica tiene lugar en presencia de oxígeno y entre sus frutos está el pan y sus derivados y algunos tés, por citar algunos de ellos.

Alimentos de otras cocinas

De los productos fermentados sin pasteurizar se dice que tienen efectos positivos sobre el sistema inmunológico y favorecen la salud intestinal porque los alimentos llegan a nuestros estómagos casi ‘predigeridos’. Aseguran que favorecen la absorción de nutrientes y bloquean la de los conocidos como ‘antinutrientes’ presentes en los cereales. Vamos, que según estas corrientes no somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos.

La rápida expansión de estos nuevos fermentados y la conversión en tendencia de los procesos bioquímicos en la alimentación se debe a la confluencia de varias razones. Por un lado, el entorno de la información digital que hace que todo fluya y sea más universal en menos tiempo, también la popularización de una nueva cocina internacional-global que contiene la tradición europea, pero se ha ampliado con aportaciones de las cocinas asiáticas y americanas a las que se mira en busca de novedades. Y por último gracias a la posibilidad de atribuir a este tipo de alimentos cualidades beneficiosas para la salud, que sí es una línea consolidada en el mercado alimentario.

No hay restaurante creativo en España que no esté ofreciendo o lo haya hecho en los últimos años algún plato con fermentados, muchos de ellos utilizando directamente productos tradicionales de otras culturas, como el kimchi o el miso, y otros experimentando los procesos de fermentación con productos locales. En más casos de los deseables el camino de la innovación se limita a partir de la mera importación, lo que se vino a llamar cocina viajera. Coincido con Philippe Regol cuando reivindica que la búsqueda de los cocineros más curiosos e inquietos debería centrarse un poco más en procesos de introspección creativa en su cultura o paisaje gastronómico, al menos si aspiramos a que en el futuro comer en Berlin, Londres, Manresa o Kuala Lumpur no acabe siendo la misma cosa.