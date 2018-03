El punto del pulpo

Visito con frecuencia Puerto de Vega, pueblo pesquero del Occidente asturiano. En esa zona es habitual encontrar pulpo a la gallega. Algo lógico por la cercanía con Galicia y, sobre todo, porque hay mucho y buen pulpo de roca en los pedreros de la costa. En Mesón Centro, mi restaurante favorito allí, me sirvieron la última vez uno demasiado blando para mi gusto. Mari, la cocinera, me dijo que estaba de acuerdo, pero que si lo dejaba más entero la clientela lo devolvía. Al igual que le ocurre a Mari, en muchas zonas de España, especialmente en Madrid, la gente prefiere pulpos muy cocidos, reblandecidos. En mi opinión, están mucho mejor cuando su carne ofrece una ligera resistencia al morderla. Se aprecia así su textura y su sabor. Ligera resistencia que no quiere decir, como ocurre en ocasiones, que el pulpo esté casi crudo. Dejemos ese punto para los japoneses.

He tenido la suerte de ser jurado en concursos de pulpeiros. En un par de ocasiones tuve al lado a una gran especialista, Aurora Baranda, cuyos comentarios fueron para mí todo un master. Para ella, hay cuatro sencillas claves que definen un buen pulpo. Primero el sabor. No todos los pulpos son iguales, y más ahora que llegan tantos de fuera. En segundo lugar, el punto de cocción. Para Aurora, la carne no debe estar ni muy dura ni muy blanda. En tercer lugar, el aliño. Sal, buen aceite de oliva y pimentón. No hay más secreto. Y por último la presentación. El pulpeiro corta con sus tijeras los tentáculos. Los trozos deben ser regulares, ni demasiado finos ni demasiado pequeños, y bien repartidos en el plato de madera.

Hay muchos sitios, sobre todo en Galicia, donde comer un excelente pulpo, pero resulta imprescindible la referencia a Carballiño, localidad orensana con merecida fama por ser cuna de algunos de los mejores pulpeiros. Curiosamente es lejos de la costa, donde están los mejores especialistas. Estos recorren durante el verano las romerías y fiestas gallegas con sus grandes calderos donde hierven los cefalópodos enteros. Precisamente de Carballiño es Manuel Domínguez, propietario de Lúa, en Madrid, con estrella Michelin. Manuel hace el mejor pulpo a la gallega que se puede comer en la capital.

Otros pulpos memorables son los de Palmira Acuña, de Casa Acuña, en la isla de Ons, donde dicen, creo que con razón, que se pescan los mejores de Galicia, y los de Francisco Gómez en su pulpería A Feira, de Orense (Francisco también es de Carballiño). Los tres con ese imprescindible punto de resistencia al morder.