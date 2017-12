A propósito de las Navidades

Estamos en diciembre, y se acercan las Navidades, comilonas y montones de excesos, tanto en lo comido y lo bebido como en el gasto, sin contar con lo poco que esto beneficia nuestra salud y bienestar. Nos cebamos como si no hubiera un mañana y acudimos al mejor recetario heredado para poner en la mesa los ‘mejores’ productos sobre ese mantel especial guardado para la ocasión y esa vajilla del ajuar.

Es una época en la que, muchas veces, hay más estrés y esfuerzo que tranquilidad y alegría. Todo parece volverse loco, el mercado cambia los precios por causa de la sobredemanda, y aun así seguimos consumiendo los mismos productos y las mismas cantidades exageradas. Y sin contar los malos ratos de muchas familias pensando y diseñando los menús para contentar a toda la tropa.

Desde estas líneas os propongo que este año cambiéis vuestra percepción del lujo, optando por comprar lo justo y necesario, utilizando productos que aparentemente son más humildes, y con ellos y con un poco de esfuerzo hagáis de estas fechas un festín con recetas ricas y elegantes a un precio más módico y sin derrochar, y sobre todo, sin desechar la comida a la basura.

Ya no valen las excusas de ‘a mi ama le encanta cocinar para nosotros y no nos deja entrar en la cocina’, no seáis cutres y currad porque a tu ama, lo que le mola de verdad es lo mismo que a ti, que le cuiden, le mimen y no que la esclavicen.

Así que tratad de ser creativos y de sorprender a los vuestros con el ingrediente más importante, ése que no requiere de costo económico sino de esfuerzo e ilusión por agradar a los demás, la mejor voluntad y las horas ante el fogón de la cocina casera.

No olvidéis ser partícipes, cocinillas y comensales agradecidos. Y si guisar no es lo tuyo, siempre se puede aprender o sino colaborar haciendo la compra o fregando, pero remangarse y currar para que todos lo pasemos de 10. On Egin!!