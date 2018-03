El MITO DEL SKREI

Como todos los años por estas fechas ya tenemos skrei en pescaderías y restaurantes. Alrededor de 400.000 kilos de este pescado se consumen entre enero y abril en nuestro país. Si leen periódicos y revistas, o si navegan por internet, encontrarán textos muy similares, que se repiten año tras año, cargados de elogios hacia este pescado del que dicen que es el mejor bacalao del mundo. ¿Pero quién lo dice? Los noruegos, claro. Y nosotros, llenos de candidez, nos lo creemos. Repasen esos textos y verán que son todos iguales. Auténticos eslóganes que nos hablan del «milagro que vino del frío» o del «bacalao pata negra». Los noruegos siempre han sido grandes comerciantes. Gentes capaces de vender cualquier cosa, y entre ellas sus excedentes de pescado. Durante años, el Consejo de Productos del Mar de Noruega ha desarrollado una eficaz campaña, fuertemente subvencionada, para introducir sus productos en los mercados mundiales. Algo absolutamente lícito. Pero poco lógico en el caso de España. Se puede entender que esos pescados lleguen con facilidad a países donde la actividad pesquera es reducida o no existe. Lo preocupante es que llenen las cartas de los restaurantes y las vitrinas de nuestras pescaderías haciéndonos creer que se trata de un producto exclusivo y nosotros piquemos.

Ahí están, con gran eco mediático, tratándonos de convencer de que el skrei es una maravilla. Y esto lo hacen muy bien. Nos han convertido en su mayor cliente en el mundo. Muchos cocineros españoles (no sé si queda alguno importante que no haya viajado al menos una vez invitado a las Lofoten) lo utilizan y lo promocionan. Tal vez ignoran que el skrei es el mismo bacalao del Atlántico que siempre hemos consumido en salazón, el gadus morhua, pero capturado en su época de desove y vendido fresco. No es una especie distinta, ni ninguna mutación. Hay skrei allí donde desova el bacalao. Aunque lo presentan como si fuera el único sitio del mundo donde esto ocurre, el bacalao desova también en Groenlandia, en Terranova, en Islandia… Los noruegos han sido hábiles, lo han introducido en buenos restaurantes y en pescaderías de nivel. Nos hablan de la textura de su carne, de su suavidad y de su sabor (¿de verdad tiene sabor el skrei?), con una imagen de producto exclusivo. Y los españoles, que tenemos al alcance de la mano la mejor y más variada oferta piscícola del mundo, acudimos como papanatas a consumirlo. Sé que hay cocineros convencidos de sus virtudes. Pero conmigo que no cuenten para comer skrei.