Ser o no Ser... lo que comemos Aprendimos a cultivar, a criar ganado y hasta a crear la mayoría de los alimentos que hoy consumimos de manera acelerada y sin demasiado conocimiento ni control Diego Guerrero frente a un ingrediente para sus platos. / Elvira Megías DIEGO GUERRERO Viernes, 25 mayo 2018, 14:47

Que la cocina es permeable a todo lo que ocurre en nuestra sociedad es algo más que palpable y notorio. Y como cocineros debemos ser consecuentes y responsables no solo con nuestro trabajo, sino con la percepción y alcance del mismo. Que la cocina tiene una parte lúdica y como objetivo dar placer es un hecho, pero los tiempos están cambiando y con ellos las conciencias, las corrientes y hasta el planeta. Todo va muy deprisa y nuestra forma de vivir poco tiene que ver con la de nuestros antepasados, que recolectaban y cazaban alimentos endémicos y totalmente naturales para su supervivencia. Aprendimos a cultivar, a criar ganado y hasta a crear la mayoría de los alimentos que hoy consumimos de manera acelerada y sin demasiado conocimiento ni control.

No hay que ser alarmistas, pero sí poner voz y conciencia en todo esto porque nuestro sistema inmunológico y nuestro cerebro son altamente dependientes de la alimentación para su subsistencia. Con el estilo de vida actual, el estrés crónico y la perdida de biorritmo, generamos un alto impacto en nuestra fisiología y es cuando vienen problemas de salud y disminución del rendimiento físico y mental. Por no hablar de la salud del planeta.

Por un lado sabemos más, pero parece que no estamos utilizando correctamente esa información, salvo cierta industria alimentaria, aunque con fines más económicos que saludables. Nos ponemos, por ejemplo, a hacerle la guerra a la grasa porque hemos oído que engorda, pero se nos olvida que es la grasa la que nutre a nuestro cerebro y sistema inmune. Eso sí, la grasa buena (aguacates, cocos, pescados grasos, aceite de oliva...). Ya no es que haya alimentos sanos y no sanos. Hay alimentos que enferman y curan. Qué decir de los restaurantes que cada vez se parecen mas a una torre de babel donde cohabitan pescetarianos, flexitarianos, veganos, crudiveganos y un sinfín de nombres, algunos de ellos ininteligibles y acompañados de intolerancias, alergias, manías... Unos por necesidad, otros por conciencia, religión... o más de un@ simplemente por seguir la última dieta de moda leída en alguna revista fashion y esto se ha convertido en nuestro pan 'sin gluten' de cada día.

Y uno piensa: ¿ y si enseñáramos todo esto de cuidar nuestra salud, nuestro medio ambiente, aprender a nutrirnos mejor, desde la escuelas, como una asignatura más, igual que damos gimnasia o idiomas...? ¿No sería, a la postre, todo más sencillo? Es difícil condensar algo tan importante en apenas 500 palabras pero no por eso hay que dejar de intentarlo porque si, realmente, es verdad que somos lo que comemos, ¿queremos ser así?

«Ser o no ser, esa es la cuestión».