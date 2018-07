Kaskagorri (Vitoria): El nuevo rumbo del pelirrojo El cocinero del Kaskagorri exhibe el buen género de su local. / Blanca Castillo Pasó por elBulli de Adrià, rindió pleitesía a las verduras en Calahorra y endulzó el paladar con Torreblanca y Sosoaga. Iosu Sainz Munilla levanta ahora el vuelo en un local que conviene tener muy en cuenta JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 2 julio 2018, 20:42

¡Arrastro! La nueva carta que Iosu Sainz Munilla (Vitoria, 1984) pule en su Kaskagorri desde primeros de año es un triunfo, una de esas bazas llamadas a competir con los ases de la 'city'. Que buena falta le hace a la levítica ciudad un poquico de movimiento...

Kaskagorri Dirección Plaza del Machete, 6. Teléfono 945149263. Web kaskagorri.com. Precios 50/60 euros.

Iosu se ha puesto las pilas. Sabe que escaparse de la senda trillada no es tarea fácil. Que para brillar no basta con dejarse el alma en las ascuas de los fogones. La nueva cocina exige valentía y cerrar tratos de madrugada con abastecedores de mercancías de primera, tipos soñolientos y patibularios que recorren España de costa a costa y parecen sacados de una película de gángsters. Tienen el aspecto de haber dormido poco, pero, que no te engañen, manejan el celular con la misma soltura que John Wayne su carabina Winchester 1892.

Una vez aceptado en esa cofradía (siempre con los billetes por delante y sin faltar nunca a la palabra dada) llegarán a casa rapes negros con pieles bruñidas como sotanas, brillantes sargos del puerto de Cariño que lanzan besos por los Arquillos, langostinos frescos de Sanlúcar que los conocedores distinguen a la legua de los refrigerados por sus bigotes, la roja y sabrosísima cecina de los bueyes verdaderos que José Gordón cría en El Capricho de Jiménez de Jamuz, presas y perniles de enjutos cochinos ibéricos con la pezuña más negra que los botines de un flamenco, gambas de Palamós, tan rojas, que hasta entonan La Internacional... «Un espectáculo», resume el cocinero.

Rape negro, cochino, cecina de buey

Probamos unos langostinos de Sanlúcar que le vende Pepe y que llegan a Vitoria frescos a las 13.30. Estupendos, mostrando el dominio de los tiempos de cocción de Iosu Sainz Munilla, esos detalles con el cronómetro que aprendió en elBulli de Ferran o en el mismísimo Bodegón Alejandro de Martín Berasategui. Llegan con el detalle de la cáscara impregnada levemente con pulpa de limón y sal y preñados de un sabor total que se prolonga en los espárragos frescos (Kaskagorri aprendió los mandamientos de las verduras en La Taberna de la Cuarta Esquina, de Calahorra) con perretxikos laminados. Soy de buen diente, pero la potencia palatal de la cecina de buey de El Capricho (más cara y sabrosa que muchos jamones) es para enmarcar, aquí adornada con piñones y lascas de Parmegiano. La carne tersa y bien tratada del rape negro (con su bisque, una sopa espesa) escoltada por unas almejas finas preced a esa filigrana cachonda que es la patita de cochinillo ibérico en texturas (a baja temperatura, semideshuesado) con albaricoque y mango junto a un puré de patata mejorable.

Crema de alubia pinta alavesa con lasaña de sus sacramentos. / Blanca Castillo

La carta sigue incorporando creaciones cada semana. Iosu pule detalles (como retirar las humeantes parrillas de los langostinos) para ir ganando golosos, aunque sin perder a los aborígenes que se tiran a por las cintas de chuleta y a por las infalibles tarrinas de foie. Kaskagorri tiene unos fundamentos envidiables y hay que seguirle de cerca. El techo de la exigencia está en el propio chef.

En sala, un impecable y campanudo Luis Garrido (balear formado en Madrid) desespina, saca lomos y emplata pescados en la mesa, engrandeciendo un oficio que amaga con desaparecer. La carta de vinos se ha reducido y sufrido transformaciones. Además de los clásicos se encuentran algunas etiquetas de parajes ignotos y botellas eco.

Begoña Etxeandia, andereño en la ikastola Olabide, bautizó a Iosu como Kaskagorri (pelirrojo) de una vez y para siempre. Va siendo hora de que el cocinero con uno de los currículos más envidiables de Álava, saque pecho y de un paso al frente. Toca destacar. Cocina en un lugar privilegiado, tiene un equipo cómplice, ha gestado una red de contactos y proveedores envidiable y conoce su oficio. Que nadie tenga que venir a decirle que no lo intentó, carajo...