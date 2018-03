Oda al marmitako

A lo mejor piensan ustedes que el marmitako es más viejo que las piedras, y no. Por mucho que ahora sea famosísimo, vasquísimo y tenga su propio concurso en Aste Nagusia el marmitako no llega ni a los cien años de edad, por lo menos con ese nombre y con su receta actual. A bordo de un barco y para calentar el cuerpo no hay nada más sencillo que meter en la cazuela algo de pescado y lo que se tuviera a mano, así que seguramente el marmitako original haría honor a su nombre admitiendo todo lo que cupiera dentro de la marmita.

Antes de que las patatas americanas comenzaran a implantarse (finales del siglo XVIII) se echarían en la olla nabos, castañas o lo que diera el magín a entender, además de una amplia lista de peces. Por no ser, el marmitako ni siquiera es exclusivamente vasco y supo ampliar fronteras: ahí están las marmitas cántabras y asturianas para atestiguarlo, especialmente el sorropotún de San Vicente de la Barquera. Pero no sufran, que al menos la receta más antigua (de momento) está ligada a la costa vizcaína. Apareció en 1929 en el libro ‘Guía del buen comer español’ del periodista Dionisio Pérez, mencionada como 'marmite kua' y ya entonces el autor decía que andaba un poco mixtificada, perdida su gracia marinera en las cocinas de hoteles y restaurantes, ay.

También fue vizcaíno el autor de la oda definitiva al marmitako, porque si la cebolla tiene nanas, el guiso de bonito también ha merecido entrar en el olimpo de la literatura. Fue Pedro Eguillor Atteridge (1877-1937), intelectual bilbaíno, vividor y líder de la tertulia del café Lion d’Or —sí, el de la plaza Eguillor—, quien escribió unos versos loando la cazuela de pescado con patatas. Lo hizo el 22 de septiembre de 1932 y como prueba de admiración y afecto por nuestra ya conocida María Mestayer Jacquet, alias la marquesa de Parabere. Eguillor, amante de la gastronomía y las cuchipandas, fue amigo personal de la marquesa y probablamente catador de muchas de sus recetas; tanto que su poema al marmitaco con C abre desde 1933 todas las ediciones del libro ‘La Cocina completa’, la obra más conocida de la Parabere. No está nada mal pasar a la posteridad con una poesía dedicada al jamar, ¿verdad?