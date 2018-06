La limonada de Becerro de Bengoa

Seguro que conocen ustedes la histórica relación que une a Orozko con la limonada y la garrafa heladera de manivela. Todos los años se celebra en el valle un concurso que celebra la tradición limonadera a base de hielo, sal, limón, txakoli y ciertos ingredientes secretos que dependen del saber de cada oficiante. Esta bebida, antaño tradicional en todas las tabernas, txakolis y casas respetables una vez llegados los calores, resiste a duras penas en algunos pueblos de nuestra geografía y harían falta más iniciativas como la de Orozkoko Garrafa Elkartea para recuperar un trago que debería formar parte de nuestra gastronomía típica.

Allá a finales del siglo XIX, cuando todo vasco de pro sabía lo que era la «linoyada» y corría la frase de que «de limón, mejor nada», un vitoriano dio a conocer su fórmula mágica. En el 'Almanaque de Conferencias Culinarias 1892', compendio de los artículos gastronómicos del escritor Ángel Muro, apareció firmado por Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902) un artículo titulado «Apalaurreandiak con ardaurgozatza». El periodista, político y académico alavés escribió a su amigo Muro acerca de los misterios de las míticas merendolas, afarimeriendas, meriencenas o apalaurreandiak vascas, ayudando a acrecentar nuestras justa fama de tragones. De paso se reía de la tontería de la cocina francesa y sus puturrús, que estaba por todas partes y amenazaba por aquel entonces con borrar a la gastronomía tradicional del mapa. Ojo a lo que dice de los vascongados y del moderno liberalismo, porque no tiene desperdicio:

«En la gastronomía vascongada, que cuenta con tan buenas cocineras y con tan asombrosos tragaderos, son las merendonas, las meriendas-cenas, verdaderas solemnidades para los bien­ aventurados, cuya principal preocupación en la vida se reduce á la de: «comment l'on dine». Apalaurreandiak es la gran merienda euskara y se compone de las siguientes minucias: APERITIVOS o entremeses: Andiabizlla, salchichón; Maginchetac, quisquillas; Ceceiña, cecina y Percebiak, percebes. PLATOS DE ORDENANZA: Andoillak-zopa, sopa de chorizos; Bacallaoa-mastaquia, bacalao a la vizcaína; Okeletak, chu­letas; Chipiroiak, calamares; Errejatiakasados. Postres secos. Nada de Valdepeñas, ni de Bur­deos, Chateau Iquem, Laroze ni Clos Saint-Urbain, sino de interminables sorbos de Ardaurgozatza.

Los poco clásicos en la lengua del país del amarretaco, llaman también a esa bebida Linoyada, y también Limoya-Ezer-baga, cuya sen­cillísima confección es ésta:

Veinticuatro horas antes de la función se ponen a macerar, en agua, cortezas de limón; se añade una tercera parte de vino blanco y tinto por partes iguales; se azucara bien y se enfría o hiela el total, en una garrafa improvi­sada, que todo buen guisatzallea, japrestazalla, ostalaria, landecharia, erberatzallea o edalea, cocinero, figonero, ventero, gastrónomo o be­bedor, saben disponer en el caserío más apar­tado de Vizcaya, con una herrada o cubo, un caldero y una arroba de nieve. Aquellos guizonak o aldeanos, de camisa gorda, boina, pipa, atarres y pantalón «de bargueta» ocultan muy buenos potistas: «Eztarria chiqui, balizaque edale andi».

Esta limonada perpetua, desde la sopa al último postre, entona mucho mejor los estóma­gos que el sorbete au Kummel, y que el foie gras de Colmar, servi sur un bloc de glace éclairé, y es mucho menos empalagoso y em­briagador que la macedoine de fraises, raisins, amandes, pêches, cassis, etc., etc. que, con «une pelletée de neige au sorbet au Kirsch» se em­piezan a servir ahora en las mesas del Gran Mundo, después de los petits pois á 1'anglaise o del Jambón de York á la Pompadour o de los homards á la royale. Los vascongados legítimos no toman después de la merienda, café, ni Champagne, ni rom, ni ningún otro producto del moderno y maldito liberalismo. Se continúa apurando la Ardaurgotza hasta que no quede, ni una ondarra en el cubo, ni una persona en la mesa.

¡Agur, benévolo lector, ongui eldaquiala, eta on deguizula prochu on deguizula! ¡Dios te guarde y que aproveche!»

Ricardo Becerro de Bengoa, 17 de diciembre de 1891.