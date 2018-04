Lexicón gastronómico del bilbaíno

La semana pasada dedicamos este espacio a las palabras babazorras relacionadas con el comer, el beber y el ponerse morado en general, así que no quedaba otra que darles la réplica en versión vizcaína o más bien bilbaína. Veremos hoy un sinfín de términos curiosos de los cuales, desgraciadamente, no les sonarán a ustedes ni la mitad de la mitad. Aunque el léxico del Botxo siga luciendo peculiaridades, lamento decirles que el llamado dialecto vizcaíno (filológica y estrictamente no lo era) murió hará más de cien años, con su seseo y sus particulares estructuras gramaticales. Seguimos manteniendo nuestro acento, el «si sería» y muchas palabras propias pero el habla bilbaína, mezcla chirene entre euskera, castellano y léxico local, ha desaparecido.

Si no me creen, miren a ver si son capaces de descifrar cualquiera de estas dos frases: «a chuchu de chirloras sospales también t'arrapas» o «de por poco me apurrucho la pavía». Escritas por Miguel de Unamuno, encarnan a la perfección la jerigonza bilbaína de finales del XIX de la cual no entenderíamos ni papa. La primera, un refrán, significa literalmente «con la excusa de las virutas te llevas también los tarugos (de madera)» y la segunda quiere decir «casi me rompo la crisma».

Como buenos tripasais, los antiguos bilbaínos tenían un montón de expresiones para hablar de cuestiones culinarias y muchas de ellas aparecen en el libro que nos servirá de guía, el 'Lexicón etimológico, naturalista y popular del bilbaíno neto' publicado por Emiliano de Arriaga y Ribero (1844-1919) en 1896. Si como decía su amigo Unamuno «el lenguaje es el alma del individuo y del pueblo», el vocabulario gastronómico sería la esencia de su cocina, así que veamos cómo y qué se comía en aquel Bilbao de 1896.

Casueladas y aparimeriendas

El buen saque está presente en el Lexicón de Arriaga desde la primera hasta la última página, trufando esta colección de términos y susedidos «con bizarros modismos populares que llevan el sabor de la merlusa frita». Comienza el viaje por el léxico culinario bilbaíno con la A de aiteterno, la morcilla más gorda y hermosa de la matanza. Las morcillas eran un regalo habitual a vecinos o familiares y la más grande, hecha con el aiteterno o intestino más ancho, se destinaba al patrón. Los aiteternos llegaban a Bilbao por Santo Tomás, cuando los baserritarras visitaban la ciudad para vender sus productos y pagar las rentas en dinero o en especie.

Siguiendo con la A encontramos palabras que los vizcaínos de entonces pronunciaban a la virulé como almeris (almirez), almondiguillas, asaite (aceite), aparguetas (alpargatas pero también magras con tomate), armosar (almorzar) y armueso (almuerzo). El habla vizcaína estaba llena de voces que ahora tildaríamos de errores garrafales, como «melequetón», pero así se expresaba la mayoría de la población. Este lenguaje, fruto del continuo intercambio lingüístico entre euskera y castellano y de la adaptación fonética del romance a la pronunciación vasca, fue hasta mediados del siglo XIX compartido por igual entre urbanitas y jebos -o gebos-, esos aldeanos de los alrededores de Bilbao que fueron objeto de injusta mofa por su dificultad a la hora de hacerse entender en castellano.

Para ellos resultaban más fáciles las numerosísimas expresiones bilbaínas sacadas directamente del euskera, como amaiquetaco (entonces sin h), aparimerienda, barasarri (parte grasa del cerdo), burrunsalu (cucharón o sartén de hierro para freír huevos), calderapeco (la criada o cocinera que iba a por agua con una caldera), coipachu (tocino que se mete dentro del talo) o mamín, que significaba miga del pan o parte carnosa de cualquier alimento.

Curiosamente, lo que ahora llamamos mamia o cuajada entonces era pucha, producto lácteo que traían al mercado las aldeanas en unas escudillas especiales. Junto a clásicos que siguen existiendo como el talo, el morokil, la intxaursalsa o la porrusalda, Arriaga habla también de recetas olvidadas: el sucu, «manjar apetitoso de harina de maíz, leche y azúcar», la colineta (tarta de almendra, básica en los fiestorros bilbaínos), el charripuchero (cocido con muchos productos porcinos), el chiriquillote (cabello de ángel) o las empanadillas, que junto a los canutillos de crema eran los pasteles más famosos de la capital y consistían en «hojaldre, de forma cuadrilonga y con una capa interior muy delgada de yema».

Vocabulario etílico

Si el léxico alavés destacaba por su dedicación al pan, aquí lo que se estilaba era empinar el codo y disfrutar de la bebida. En el Lexicón vemos que la borrachera se podía llamar moscorra, catana, sapalora, curda, castaña, pítima, chispa, cafetera, papalina, morrión y filoxera. Lógicamente aparecen chacolí y chacolinero, pero también chicar (beber), chiquito (cortadillo de vino), churrut, churrutada, corpada, corpadón y taco (tragos de vino). Churrupil, hilobala y balarrasa eran sinónimos de aguardiente, mientras que el chilibrán era un licor casero hecho con frutas y el quitapistas, la copita de alcohol que se tomaba por la mañana y quitaba las pistarras del ojo.

Nos quedan muchas otras palabras en la recámara del diccionario, como artapoch, chunchurrumancharras, fullas o serugas, pero recuerden la más importante: trajelar. «Engullir, tragar, pero no agua salada sino buenas chuletas… y lo demás».