El gozo del Tío Raimundo Descubrimos una rareza: un vino generoso nacido bajo flor... a orillas del Mediterráneo. Es un blanco libre hecho en Alicante en homenaje a un ermitaño JULIÁN MÉNDEZ Viernes, 18 mayo 2018, 15:36

Esta es la historia de un vino insólito. Un vino inspirado por ese sujeto que, sentado en una silla de anea al sol, nos saluda desde la etiqueta con un gato en el regazo y una fresca frasca al lado. Tío Raimundo da nombre a un blanco que huele, sabe y contiene toda la memoria de Jerez, pero que está hecho con Moscatel de Alejandría en Alicante, a orillas del Mediterráneo. Un vino incongruente y libérrimo, como el propio Raimundo Sapena de la etiqueta.

Nos lo descubrió Valerio Carrera, el gran sumiller del A'Barra madrileño, en una cena junto a José Gómez (Joselito) y al periodista Arcadi Espada. Su regusto salino, sus maneras yodadas y sus brillos de oro nos convirtieron de inmediato en admiradores de aquella incoherencia embotellada. Joselito ordenó entonces comprar todas las botellas que quedaran. Esa noche prometimos seguirle el rastro y descubrir su historia encerrada.

El reto nos llevó hasta Felipe Gutiérrez de la Vega, viñador fuera de norma y aficionado a la ópera, capaz de bautizar dulces moscateles como Casta Diva o Recóndita Armonía. Sus tintos son más literarios: Viña Ulises, Rojo y Negro... «El tío Raimundo era un romántico, un campesino utópico y ácrata, el hombre que me lo enseñó todo del campo y de la vida», dice su sobrino paseando por su huerta pegada a Denia y a la mole del Montgó.

El tío Raimundo Sapena, nos cuenta, tenía una de las mejores casas de Parcent, con nada menos que seis arcos riu-raus (lo normal son dos). Sobre ellos se arman las tablazones para secar las uvas y hacerlas pasas. Al tío Raimundo lo movilizaron en la Guerra Civil en el bando de los republicanos. Cuando regresó del frente, su vida dio un vuelco absoluto. La novia con la que se iba a casar murió de tifus y Raimundo se volvió un tipo solitario, un ermitaño exilado en su casa de campo entre naranjos y palmeras. «Se apartó del mundo», cabecea Felipe.

Langostas, esparto y Bacarrá

Por los cabos de la Nao montaba Raimundo pasarelas de madera de 30 y 40 metros y, desde lo alto, ensartaba langostas y pescados, hacía cordeles con esparto, criaba conejos y gallinas, atendía a sus viñas y a sus frutales. Después de vender las fanegadas de naranjas, hacía un paquete de billetes y se corría juergas antológicas en el Bacarrá para regresar luego, apaciguado y feliz, a sus menesteres de hortelano... «Hacía reír a todo el mundo, le gustaba la música y tenía un hermano que, por las noches, tocaba a Francisco Tárrega a la guitarra. Siempre con su sombrero de paja...», lo recuerda Felipe.

En 1973, tío y sobrino pisaron a pie unas uvas de Moscatel y de tinto Giró. Llenaron dos cubas. La de blanco se cubrió de velo y el mosto se convirtió en un generoso seco. «Cuando en 2012 se pusieron de moda los vinos con velo de flor, recuperé aquella manera de hacer vino en honor a mi tío. Me puse a estudiar cómo hacerlo. La primera cosecha fue en 2013; una barrica, de la que salieron 300 botellas. Es una rareza, un vino fresco, con el sabor seco y salino típico del Moscatel», resume De la Vega. Usa criaderas y soleras al modo de Jerez y vinifica en Parcent, en una bodega excavada en la roca, a 14-15º de temperatura constante. El velo surge de forma espontánea. «El mosto se me ajereza; en las DO Condado y Cádiz también hay uvas Moscatel», dice el bodeguero.

Tío Raimundo es un anacronismo, un ámbar raro, con una etiqueta dibujada por Eduardo López. De la cosecha 2018 la viña apenas le dio 600 botellas. «Tengo todas vendidas. En EEUUme las quitan de las manos», dice el sobrino del Tío Raimundo, custodio de su memoria y de su manera de hacer las cosas. Un gozo.