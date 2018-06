Fiesta en la barra

Nuestros cocineros podrán entrar en el Olimpo de los mejores del mundo y sus recetas cruzarán fronteras, pero los miles de extranjeros que nos visitan cada año lo que quieren son pintxos. Algo tan sencillo como salir de ronda con los amigos y tomar en cada bar un vino y un bocado se ha convertido en uno de los rituales gastronómicos más arraigados en la cultura vasca y también en un indudable atractivo turístico. Pariente rico de la tapa que en otras latitudes se regala con el trago, el pintxo se distingue por su esmero en la elaboración y una ración algo más generosa. El repertorio ha ido creciendo en los últimos años tratando de emular las maneras de la alta cocina, pero hay un puñado de imprescindibles que pueden encontrarse en casi cada tasca o que, siendo creaciones personales, se han ganado el apelativo de clásicos. Saber elegir la barra en la que uno pide un trago y la especialidad de la casa es todo un arte que cultivan a diario esos epicúreos a los que llamamos txikiteros. Seguro que hay muchos más, pero si pide alguno de estos, no fallará.

1 Alameda Felipada

Maite Bartolomé

Unas hojas de lechuga, unas anchoitas, un poco de mahonesa y un toque picante, todo entre pan y pan. Este sencillo emparedado ha asegurado al bar Alameda de Bilbao un lugar de honor en la ronda de picoteo local. Que los demás traten de imitarla demuestra que ya es un clásico por derecho propio.

Dirección: Alameda Urquijo, 40. (Bilbao). Teléfono: 944435008.

2 Kirol Bilbainito

La clásica banderilla de gamba y huevo duro bañada en mahonesa ha acabado adoptando el gentilicio de Bilbao a fuerza de ser omnipresente en las barras de la villa. Sabroso y rico en proteínas, calma la gazuza a la hora del aperitivo. Es difícil encontrar uno malo, pero en el Kirol se acierta siempre.

Dirección: Bertendona, 8 (Bilbao). Teléfono: 944439243.

3 Txiriboga Croquetas

Maite Bartolomé

Ejemplo claro de cocina de aprovechamiento que admite casi tantas variaciones como cocineros. Quizá por eso las croquetas son un buen barómetro para poner a prueba la excelencia de una casa de comidas. Las hay más finas, pero las del Txiriboga hacen honor a ese origen humilde y casero de la croqueta.

Dirección: Santa María, 13 (Bilbao). Teléfono: 944157787.

4 Globo Txangurro gratinado

La versión del txangurro a la donostiarra que sirven en el céntrico bar Globo de Bilbao tiene una legión de adeptos. El clásico guiso de centollo se presenta aquí gratinado sobre una tostada de pan frito y con un toque de pimentón picante. Sabroso y delicado, resulta realmente adictivo.

Dirección: Diputación, 8 (Bilbao). Teléfono: 944154221.

5 Toloño Gildas

Verde, salada y un poco picante. Así era Rita Hayworth en la película Gilda y así es la popular banderilla que engarza aceitunas, guindilla y un lomo de anchoa. Dicen que la inventó un donostiarra cliente de Casa Vallés en los años 40, pero las que sirven hoy en el bar Toloño de Vitoria están entre las mejores.

Dirección: San Francisco, 3 (Vitoria). Teléfono: 945233336.

6 Tulipán de Oro Chorizo al infierno

Los clientes de esta taberna de toda la vida en el casco antiguo de Vitoria se quedan embobados viendo cómo se asan sobre una suerte de infiernillo los chorizos y las morcillas que han hecho célebre el local. Un poco de espectáculo para un pintxo, el de choricillo, tan popular como suculento.

Dirección: Correría, 157 (Vitoria). Teléfono: 945142023.

7 Café Lago Rabas

Maite Bartolomé

No hay aperitivo de domingo que se precie sin una buena ración de rabas. Un rebozado crujiente pero no demasiado harinoso y una fritura que deje el calamar tierno son las claves de una receta no tan sencilla como parece. Las del café Lago, dignas de premio, se acompañan de aros de cebolla.

Dirección: Correo, 13 (Bilbao). Teléfono: 944792239.

8 Motrikes Champis

Jesús Andrade

A la plancha, con ajito y un toque picante. El champi es otro de los bocados más socorridos cuando se está de ronda. El cierre del Dólar ha dejado huérfanos a sus fieles vitorianos. En Bilbao hay varias opciones, pero la fama del champi del Motrikes, en Somera, traspasa las Siete Calles.

Dirección: Somera, 41 (Bilbao). Teléfono: 944159779.

9 Txiki Tortilla de patata

Jesús Andrade

Esta sencilla receta con la que los caseros vasconavarros ahuyentaban el hambre ya en el siglo XVIII es uno de los emblemas de la gastronomía ibérica. Tratar de elegir la mejor sería una osadía, solo decir que algunas, como la del vitoriano Txiki, dorada y jugosa, merecen por sí solas la visita.

Dirección: Sancho El Sabio, 14 (Vitoria). Teléfono: 945134363.

10 Sagartoki Huevo frito

Sí, eso de la imagen, aunque no lo parezca, es un huevo frito. Cosas de la alta cocina. El inquieto Senen González se llevó el premio a la mejor tapa de todo el país con esta idea que reúne en un solo bocado todo el sabor de unos huevos fritos con patatas y bacon. Ahora incluye también una versión con txistorra.

Dirección: Prado, 18 (Vitoria). Teléfono: 945288676.

11 Martínez Pimiento relleno

De bacalao, de morcilla, de carne, de gambas... el pimiento relleno puede envolver un sinfín de posibilidades y eso le ha asegurado un lugar preferente en las barras de nuestros bares. Los hay muy buenos casi en cada pueblo, pero los del Martínez de Donosti, con bonito y salsa tártara, tienen merecida fama.

Dirección: 31 de Agosto, 13 (San Sebastián). Teléfono: 943424965.

12 Baste Tigre

Jordi Alemany

El marisco de los pobres, decían. Gracias a su potente sabor a mar y su versatilidad en los fogones, el mejillón es un as en la manga de cualquier barra. Aparentemente sencillo el 'tigre' del Baste esconde bajo un crujiente rebozado y una suave bechamel un mejillón entero cocinado al vapor. Todo un lujo.

Dirección: María Muñoz, 6 (Bilbao). Teléfono: 944150855.

13 Saltsagorri Grillo

Elogio de la sencillez. Frente a sofisticadas creaciones de alta cocina en miniatura, el grillo saca pecho con ingredientes tan humildes como una patata cocida, un trozo de cebolla y una hoja de lechuga. Tentempié proletario que han vuelto a dignificar locales como el bilbaíno Saltsagorri.

Dirección: La Merced, s/n (Bilbao). Teléfono: 636883296.

14 Gorliz Ensaladilla rusa

Maite Bartolomé

Es una de las recetas más comunes pero también una de las más desiguales. Patata, huevo duro y bonito son irrenunciables; aceitunas, guisantes o pimiento, según los gustos. La cocción justa de la patata o la cremosidad de la mahonesa son las claves que hacen de la ensaladilla rusa del Gorliz una exquisitez.

Dirección: Henao, 18 (Bilbao). Teléfono: 944240747.