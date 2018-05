Exquisitos bocados: picoteo saludable

Una gala gastronómica de postín tal y como la entendemos no tendría sentido si los asistentes no disfrutaran de exquisitos bocados acompañados de una bebida adecuada. Y la cita de este lunes no defraudará a las más de 300 personas, profesionales de la hostelería, productores, bodegas que sin duda saben qué es bueno y dónde se puede encontrar. El ágape tira por lo salado, aunque en su punto justo. Dos conserveras selectas (Royo, de Bermeo, y Codesa, de Laredo) elaborarán pintxos para que los caten los presentes, y para quienes se decanten por los sabores de la tierra encontrarán género de calidad de la mano de COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches, en Córdoba): lomo, chorizo, salchichón, queso y, para que no falte de nada, jamón cortado por un profesional. Que es como mejor sabe.

En un mundo tan rupturista como el de la cocina, donde a menudo nada es lo que parece, parece acertado empezar la lista de bebidas con Coca Cola sin esperar que los puristas pongan el grito en el cielo, porque volando cerca de las nubes se sentirán quienes prueben las copas de Royal Bliss que prepararán sus bartenders. Royal Bliss son mixers con ocho variedades de sabores complejos y más de 40 matices, «la gama de mixers más versátil y rompedora del mercado», explican sus promotores.

Y de un refresco que apuesta fuerte por la innovación a otro clásico, la cerveza, de la mano de La Salve, la empresa bilbaína que ha resurgido de sus cenizas para sorprender a los aficionados a la birra que creían haberlo catado todo y para los nostálgicos convencidos de que, como lo de antes, nada.

Tan de aquí como La Salve es la bodega Talleri, que está ayudando a colocar en el mapa el pueblo de Morga, a medio camino entre Mungia, Gernika y Larrabetzu. Su txakoli Bitxia (joya, en euskera) es lo que promete su nombre para sus seis variedades: blanco, tinto, sobre lías, selección, rosado y fermentado en barrica. Y de remate, la bodega Campillo, de Laguardia, ofrecerá sus caldos en el coctail-degustación. Vinos que nacen en el corazón de Rioja Alavesa en las 50 hectáreas de viñedo que rodean la bodega. Serán la compañía perfecta a los pintxos elaborados con productos de los expositores que se degustarán en el fin de fiesta.