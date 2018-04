Alimentación contra el cáncer Una empresa vasca trabaja en el diseño de una línea de productos que eviten el rechazo a la comida causado por la quimioterapia y puedan adquirirse en todo tipo de tiendas a precios asequibles FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 9 abril 2018, 15:53

Los efectos secundarios de la medicación contra el cáncer, aunque cada vez son menos, van más allá de la caída del cabello, la desgana, el abatimiento, el dolor, las náuseas... ¡Son tantos! Uno de los más comunes es el rechazo a la comida. La quimioterapia no sólo altera las células tumorales, sino que también otras se ven afectadas por la carga medicamentosa que requiere el manejo de la enfermedad, entre ellas las encargadas del buen funcionamiento del paladar.

Los pacientes a menudo se quejan, y con razón, de que ya nada les sabe como antes. Que todo tiene el mismo sabor o incluso, peor aún, que cuando comen un repulsivo gusto a metal se adueña de su boca. Un laboratorio vasco se ha propuesto acabar con este problema, que no es menor. El centro investigador Azti, en colaboración con el instituto contra el cáncer Onkologikoa, (San Sebastián), trabaja en el desarrollo de una revolucionaria línea de productos que evite el rechazo que provoca la quimioterapia y, algo muy importante, que puedan adquirirse en cualquier supermercado a un buen precio. El mismo que el de sus compañeros de estantería.

«Desde el punto de vista de la alimentación, este colectivo no está bien tratado», explica la responsable del área de Alimentación y Salud de Azti, Matxalen Uriarte. Su equipo se ha embarcado en un ambicioso proyecto que ha comenzado con los afectados con enfermedades oncológicas, pero planea extenderse a todo tipo de pacientes con necesidades nutricionales, que son la mayoría. La idea, según detalla, es ofrecer a cada enfermo una gama de productos completa que les permita superar las dificultades alimentarias que enfrenta.

Salud mental, salud nutricional

La comida, para cualquier persona, es muy frecuentemente el último placer que se conserva hasta el final de la vida. Garantizar a los enfermos oncológicos una nutrición no sólo saludable, sino también apetitosa, sabrosa, atractiva, agradable, constituye un desafío que va más allá de lo meramente terapéutico. El enfermo debe estar fuerte para afrontar los tratamientos de quimioterapia, pero en su estado de salud, en el pronóstico de su enfermedad –se sabe desde hace tiempo–, también influye de manera decisiva su situación emocional. Una actitud positiva ante la enfermedad no basta para superarla pero constituye el mejor complemento a la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia e incluso la nueva y revolucionaria inmunoterapia.

Una alimentación equilibrada, no siempre fácil de conseguir cuando se está en tratamiento contra el cáncer, resulta fundamental para prevenir la desnutrición asociada al proceso y para obtener un mayor beneficio terapéutico. Lógicamente, no resulta fácil sentarse a la mesa cuando se sufren náuseas, alteraciones del olfato, aparecen llagas en la boca, se siente sequedad bucal, diarrea, estreñimiento, dificultad para la deglución y, como añadido, todo sabe no sólo igual, sino horriblemente mal. Un 30% de los pacientes con enfermedades tumorales ha perdido peso antes del diagnóstico y hasta ocho de cada diez sufren una pérdida del 10% durante el transcurso de la enfermedad.

Azti y Onkologikoa se han propuesto diseñar todo tipo de productos, desde yogures y flanes hasta lentejas y caldos, que conviertan de nuevo la hora de comer de los pacientes en una experiencia agradable. «Tampoco podemos dar muchas pistas de lo que estamos haciendo porque en este ámbito de nuestro trabajo hay mucha competencia». Quieren, además, «que no pase como con los productos para celiacos», que suelen ser más caros que el resto, sino que compitan en los estantes en igualdad de condiciones. En el plazo de un año, esperan disponer de los primeros resultados.