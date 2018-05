Debate: producto bueno y de aquí

La gran fiesta de Jantour no podía dejar de lado (nunca lo haría) a los productores, esos cientos de hombres y mujeres que siguen apegados a la tierra y que, respetando la herencia, ponen en tiendas, ferias y supermercados ese género que nos retrotrae a tiempos pasados. Puede ser un exceso, o algo propio de la gente de cierta edad, decir que los alimentos de antaño sabían mejor, aunque con tanto plástico, tanta granja industrial, tanto producto que rompe las temporadas, quizá no sea falso. El periodista gastronómico Aitor Buendía, del programa 'Ruta Slow' de Radio Euskadi, moderará este lunes (18.50 horas) una mesa redonda con tres portavoces cualificados: la pastora Maider Unda, el baserritarra Egoitz Jauregi (caserío Jauregi, Zeberio) y Eduardo Saiz Lekue, uno de los refundadores de la mítica cerveza La Salve. Dice Buendía que los ciudadanos vascos «somos muy afortunados al disponer cerca de tantos pequeños productores. Y no sólo por el alto nivel del género que proporcionan, sino porque contribuyen de forma decisiva en la conservación del ecosistema. No tendríamos un entorno tan maravilloso si no fuera por ellos». Porque pastores, ganaderos y baserritarras tienen un efecto inigualable en el mantenimiento de prados y bosques limpios. Sin ellos, la zarza, los incendios, el despoblamiento que tanto nos apena cuando recorremos territorios tristemente abandonados.

«Las instituciones y asociaciones como Eneek (www.eneek.eus), que agrupa a cientos de campesinos en torno a la producción ecológica están haciendo una gran labor. Seguro que habrá quien piense que la administración puede hacer más, pero se está haciendo un esfuerzo importante», concluye Buendía. El periodista recuerda que cientos de personas «están dando el salto de lo urbano a lo rural para labrarse un futuro, y hoy en día, con las redes sociales y la tecnología, no supone vivir aislados».

Para Buendía, «no hay que ser un talibán, decir que sólo se consume lo de aquí, lo propio, porque los ritmos de vida son tan acelerados que necesitas de las grandes superficies, pero el consumidor debe ser consciente de que tiene una labor decisiva cuando hace la compra y elige productos locales». Bien en tiendas, bien a través de listas de compra, verduras de temporada, huevos, carne o fruta están a nuestro alcance. Como siempre han estado.