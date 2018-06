¡Cuidado! Vascos comiendo

Imaginen por un momento que deben ejercer de anfitriones de una pareja que jamás ha pisado Euskadi y que disponen de un poder ilimitado. Supongan que el dúo forma parte de esa troupe de tripasais que ha desembarcado en el país al reclamo de la lista The World's 50 Best Restaurants y tienen la misión de explicarles dónde han venido a parar. Ejercerán de misioneros, de propagandistas de la fe culinaria con una mesa reservada donde quieran. Y si han elegido Bilbao, que no se diga. De la cuenta... nos encargamos nosotros, pues. Imaginen.

Podrán viajar en el tiempo y rescatar un momento. Podrán ver a la primera persona que preparó unos txipirones en su tinta y creó ese delicioso plato de luto, tan negro como las alas de un cuervo y que merecería un cuento de Poe. O el instante en que Víctor Arguinzóniz, tras darle un millón de vueltas mientras trepaba las laderas del Anboto, colocó sus primeras ostras en una parrilla y las pasó por la brasa incandescente. ¿O preferirían asistir al momento en que Hilario Arbelaitz sumergió foiegras en una sopa de garbanzos y provocó tal colapso neuronal que algunos andamos digiriendo todavía semejante atrevimiento? Podrán llevarles de paseo hasta Vitoria y que Gonzalo les siente en el Zaldiaran para acabar con algunas fuentes de perretxikos y caracoles (como los forasteros son curiosos, agradecerán que Patxi Eceiza les explique la artesanía del relleno de cada cáscara).

Que paseen luego por las húmedas laderas donde verdean las viñas de txakoli, de Gorka Izagirre, y suban a encontrarse con Eneko Atxa, que les inyectará paisaje en vena en ese barco verde varado en el monte que es Azurmendi. Y que prueben el grillo, el más humilde aperitivo del mundo, que les preparará Alija en Nerua al borde de la Ría antes de ponerles delante unos guisantes diminutos, resumen enciclopédico de un pequeño país. Arguiñano, el gran divulgador, les contará alguno de sus chistes picantes antes de que los dedos se les vuelvan huéspedes ante una bandeja de piparras recién fritas. Y, al fondo, siempre el horizonte de una buena chuleta a la brasa o de las kokotxas asadas que prepara Aitor Arregi con vistas al ratón de Getaria y a ese Cantábrico convertido en huerta marina.

Llévenles luego a cualquier tasca, a que vean a tipos de museo etnográfico jugando al mus; o, mejor, a un txoko para que entiendan que el cariño verdadero ni se compra ni se vende, que aquí se guisa a fuego lento con un delantal amarradito a la cintura y un vaso de Rioja cerca.

Enséñenles de qué va esto, que sepan dónde se han metido. Señores, señoras del 50 Best. ¡Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo! Vascos en la mesa. ¡Cuidado! No saben el peligro que tiene esta tropa. Quedan avisados.

1 Azurmendi Huevo trufado

Iñaki Andrés

Decidimos trufar el huevo en directo con una jeringuilla. El proceso tradicional es que el huevo absorba los aromas de la trufa durante días, pero entonces dejan de ser frescos. Los nuestros están recién cogidos», explica Eneko Atxa Azurmendi, el tres (cuatro con Eneko) estrellas vizcaíno. Pura cocina en acción a la que el cocinero se aplica en directo, inyectando él mismo el jugo negro de trufa en el interior de la membrana vitelina ante los atónitos comensales (el miércoles lo hizo ante Javier Galarreta y Michel Roland en el XXV aniversario de Araex). Yemas de huevo (euskal oiloa) de un productor del valle, un eslabón en esa cadena de proveedores con cara y alma que es seña de identidad de esta casa (la más sostenibles de la comarca) que se columpia en lo alto del monte. El ritual de esa yema (yin y yang), negra tierra y dorado solar, condensa herencia en un solo bocado. «Trabajamos con sentido común, no con el calendario. Los productores que colaboran con nosotros son los intérpretes de la Naturaleza».

2 Zaldiaran Caracoles y perretxikos

Zaldiaran

Los caracoles son, para nosotros, un plato de peso. Nada que ver con los caracolillos perfumados que se toman en la primavera andaluza. Aquí nos gustan con potencia. Ya saben. Hasta quienes no los prueban, dicen que lo mejor es la salsa. Patxi Eceiza prepara en Vitoria unos caracoles de bandera. Una vez limpios, se cuecen en agua fría que se va subiendo poco a poco de temperatura, para engañarlos. Así quedan con los cuernos fuera. Tras limpiarlos otra vez, se ponen a cocer con tomate, puerro, cebolla, pimiento choricero, ajo, laurel, pimienta negra y guindilla. Luego, se separan los caracoles, se recuperan las verduras y se aparta el caldo. Al tiempo, en una sartén se pochan perretxikos, ajo, cebolla, chorizo, jamón y bacón. Se sacan los caracoles y se les retira la última parte del estómago. Se lavan las cáscaras y se rellenan, una a una, con perretxikos, caracol y se sella la boca con un taco de jamón. Con el relleno bestial se incorporan de nuevo a la salsa donde cocieron . ¡¡¡Y shhuurrrh!!!

3 Etxebarri Ostras a la parrilla

Etxebarri

Ostras, Víctor, qué nivel. A Arguinzóniz (6º del mundo para '50 Best') le gustan grandes, para poder trabajarlas en la brasa de madera de encina. Por eso emplea las Gillardeau número 0. Pero no crean que basta con ponerlas sobre la parrilla. No. La cosa tiene miga. Lo primero es retirar el agua y pasar al bicho por la peluquería y cortarle las barbas grises que aportan amargura al marisco. Y, luego, ¡el triple salto mortal! Combina Arguinzóniz el yodo y los aromas marinos con una emulsión de papada de cerdo ibérico Joselito fundida, que le regala sus aromas de dehesa y una untuosidad de enmarcar. Usa brasas suaves y una parrilla de paso estrecho. Se colocan las piezas a unos 10 cms. y se asan, como máximo, un minuto por cada lado, sin dejar de rociar líquido, explica en el libro 'Etxebarri' (Planeta Gastro). Sobre las conchas limpias se sitúa un lecho de hojas de espinacas blanqueadas (o algas). Se emulsiona con agua de ostra, jugo de borraja y una cucharadita de la papada Joselito.

4 Nerua Guisantes de lágrima

J. L. López de Zubiria

Los recolecta a diario Iker Villasana y llegan, todavía rebozados de rocío, a la cocina de Nerua donde los reciben con el alborozo de los grandes espectáculos. Los guisantes lágrima podrían engarzarse como joyas vivas en un anillo, pero aquí las emplean para un número de magia. Pelados y apenas arrimados al calor de un caldo, Josean Alija les coloca encima una esfera de jugo de txipirones de primavera y alhova. Menos es más. Y es difícil hacer más con menos cosas. Tomar este plato, regocijo por el retorno de la vida, exige la atención consciente que predican los gurús de la autociencia. Cada pieza, todas distintas, discurre por el paladar y estalla. De fondo, la marejada marina del txipiron y la blanca ingravidez de la sala. Alija, 'Heavy' de guitarra y R&R, tuvo que reeducar su olfato y su paladar. Aquellos conflictos con el gusto le llevaron a apostar por la sencillez, yendo a contracorriente de la acumulación masiva de elementos en el plato. Esto es yoga, amigos: un saludo al sol.

5 Martín Berasategui Milhojas de anguila y foie

M. B.

El milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde es como recibir la sagrada comunión de la gastronomía vasca. Basta adelantar la lengua y tomar el artefacto desarrollado por Martín Berasategui en 1995 para colocar a cualquier humano frente a la pregunta definitiva: ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Ahora, cuando el restaurante en Lasarte del 'pequeño de lo Viejo' cumple 25 años, es el momento para recordar las auténticas piedras miliares de la gastronomía vasca del XXI. Es uno de los bocados más repetidos e imitados de la historia (interesante la reflexión que se aproxima sobre el copyrigth de los platos) que no pierde modernidad, sutileza ni (lo que es tan asombroso como importante) un sabor que se instala por siempre en el rincón de los recuerdos. Nunca hay que perder de vista a este general de 8 estrellas (Michelin) con 15 restaurantes abiertos por el mundo; a la mínima oportunidad, Martín la lía.

6 Zortziko Ostras crocantes

Dani García

7 Arzak Bonito con pétalos de ajo

Sara Santos

8 Elkano Kokotxas a la parrilla

Lobo Altuna

9 Karlos Arguiñano Txipirones en su tinta

Bainet

10 Arkupe Manitas de cordero

Eduardo Argote

11 Komentu Maitea Chuleta a la brasa

12 Roberto Ruiz Aguinaga Alubias de Tolosa