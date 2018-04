El cóctel vasco inventado en América

Se van a quedar ustedes picuetos cuando sepan que, para millones de personas, la bebida nacional de los vascos es un brebaje del nunca hemos oído hablar. Ni el txakoli ni la sidra ni el marianito preparado, no señor. El brebaje vasco más conocido fuera de nuestras fronteras es el Picon Punch, un cóctel hecho con granadina, Amer Picon, brandy y soda. Si no les suena de nada no se extrañen: el Picon Punch fue inventado en Estados Unidos y aquí no lo conoce ni Blas.

Allende el mar es popular, sobre todo en California, Idaho y Nevada, los estados donde recaló la mayoría de emigrantes vascos que cruzaron el charco buscando de una vida mejor.

Allí el Picon Punch es la bebida tradicional de los bares y restaurantes con herencia euskaldun. Tanto, que en tres ocasiones se ha intentado promover legislativamente la designación de este cóctel como bebida oficial de Nevada, donde existe aún una gran comunidad vasca. La iniciativa aún no ha tenido éxito, aunque no por falta de apoyo. El Picon Punch es uno de los símbolos del estado, especialmente en zonas rurales como Winnemucca o Elko, donde el Star Hotel (abierto por Pedro Jáuregui en 1910) sirve más de cien al día. Allá donde hay un 'basque restaurant' hay un Picon en la barra. Se estarán preguntando ustedes qué porras tienen que ver la granadina y otras cosas raras con el carácter vasco. La respuesta es nada porque, a pesar de que los americanos se empeñen, este cóctel no tiene ningún antecedente en el Viejo Mundo y menos en Euskadi. ¿De dónde lo sacaron entonces?

La base del Picon Punch es el Amer Picon, un aperitivo francés elaborado a base de naranja, hierbas y otros compuestos. Fue inventado por Gaétan Picon en 1837 en Argelia y gracias a la presencia de quinina entre sus componentes fue consumido por las tropas galas en África y ampliamente recomendado como bebida medicinal. A finales del siglo XIX el Amer Picon se hizo popular en todo el mundo y era recetado incluso por los médicos. El caso es que como sabe amargo como un demonio en Estados Unidos comenzaron a mezclarlo con siropes como la granadina (para endulzarlo) o con agua de seltz (para rebajarlo).

Para entonces los pastores vascos habían comenzado a llegar a las planicies americanas. Trabajaban en el campo durante meses y cuando la temporada terminaba se instalaban en hoteles o pensiones regentados por paisanos. Con régimen de alojamiento y desayuno, las 'basque boarding houses' o casas de huéspedes para solteros vascos crecieron como setas en California. Servían comida de la tierra y se hicieron famosas por servir ingentes cantidades de alimentos, así que quizás de esas digestiones copiosas surgió la necesidad de tomar un digestivo como el Amer Picon. Mezclándolo con algo de granadina, soda o seltz y con un chorrito final de brandy, el Picon Punch era un auténtico pelotazo pero servía para bajar la comida al estómago. Los investigadores norteamericanos creen nació en San Francisco y que de ahí se extendió, gracias a los viajes de los inmigrantes vascos, a otras zonas de California como Bakersfield y Los Angeles, y de allí a Idaho y Nevada. Existen referencias al Picon Punch desde 1899, momento desde el que se le asoció indefectiblemente a la comunidad vasca.

Puede que no tenga mucho que ver con nosotros, pero no me digan que no estaría bien ver en algunos de nuestros bares, al lado del cartel de 'salda dago' y 'marianitos preparaos', uno que anunciara el Picon Punch. Aunque sea como homenaje a esos parientes lejanos que tuvieron que atravesar el mar y aún siguen sintiéndose vascos.