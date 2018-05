Adrián Leonelli: «No buscamos un restaurante estrellado, sino disfrutar» Maite Bartolomé De la Patagonia a Bilbao La Vieja tras tocar las estrellas en el Nerua. El chef argentino de Al Margen propone alta cocina a 30 euros. «Lo fácil habría sido montar un restaurante en el Casco Viejo» GAIZKA OLEA Viernes, 25 mayo 2018, 14:40

Allí, en Neuquén, en la Patagonia argentina, nació en 1981 un cocinero que conoció la gloria de alcanzar a la sombra de Josean Alija la estrella que honra al Nerua. Muchos habrían dado lo que fuera por estar allí en ese momento, pero Leonelli no teme al vértigo: saltó a Buenos Aires para estudiar Medicina pero le pudo la pasión de la gastronomía, algo que ya conoció al lado de su madre, pastelera. En una doble pirueta viajó a Frankfurt y de allí vino a Euskadi para aprender al lado de Berasategui. Tras dejar el barco de titanio creó una empresa de asesoramiento gastronómico, se enroló en el plantel docente del Basque Culinary Center y abrió Al Margen junto al zaragozano Pablo Valdearcos, a quien conoció a la vera de Alija. Este argentino de manual (asados, mate y el eterno debate entre Maradona y Messi), admite que habla mucho, pero «que los bilbaínos tampoco se callan».

Cocinero de Al Margen (Bilbao) Dirección Dos de Mayo, 18 Teléfono 946420523 Web www.restaurantealmargen.com

–No es un desertor del aula.

–No, estudié Medicina pero luego me metí en cocina. No terminé la carrera sino que me centré en la gastronomía porque me apasionaba. Fue puramente vocacional.

–¿Dónde se forma?

–Estudié en un colegio de cocineros y luego me fui a Frankfurt a trabajar en un bistrot con un amigo. Sabía que la cuna de la gastronomía era entonces Europa, aunque ahora se hacen cosas interesantes en muchos países. El estilo de vida no iba mucho conmigo y el chef ejecutivo me dijo que si me cansaba de Alemania me daría el teléfono de Martín Berasategui, por si me apetecía pasar por el País Vasco.

–Es difícil resistirse a eso.

–Llamé a Martín y me dijo que viniese a Lasarte, aunque estuve pocos meses, porque surgió la posibilidad de trabajar con Josean Alija en el Guggenheim.

–Todo iba muy rápido.

–Estuve liderando el bistrot del Guggenheim al lado de Josean durante un año, pero luego volví a Neuquén. Regresé para hacer una temporada en Mugaritz hasta que Josean me planteó trabajar en el gastronómico. Empecé como jefe de cocina y en los últimos años diseñamos el Nerua con el objetivo de conseguir una estrella cuanto antes; lo logramos en seis meses.

Fuerza desde la raíz

–Pero se va.

–Sí, a los tres años tomé la decisión de marcharme porque quería dedicarme al asesoramiento gastronómico. Entonces surgió la posibilidad de ser docente del Basque Culinary Center y compaginaba las dos actividades. Es de lo más importante que hecho en mi carrera, porque el boom de la gastronomía necesitaba fuerza desde la raíz, apostar por la docencia, por profesionalizar el oficio.

–Europa, Berasategui, dejar el Nerua cuando logra una estrella... ¿Sintió vértigo?

–Ya me fui a 1.300 kilómetros de mi casa con 17 años. Con ese primer paso te desprendes de una parte de tu vida, pero creo que la pasión, la vocación, pasa por encima de todo. Claro que he sentido vértigo a lo desconocido, pero los cambios son importantes, te dan fuerza para seguir adelante.

–Pero salir del Nerua cuando empieza a deslumbrar...

–En seis meses conseguimos los reconocimientos que creíamos que merecíamos con el proyecto anterior. Era un restaurante nuevo con 10 años de experiencia. El proyecto estaba afianzado y salí de allí para crecer, para apostar por mí. Agradezco muchísimo a Josean la confianza, pero en la vida hay etapas y quería algo más.

–Y ese algo más es Al Margen.

–Es un proyecto personal. Pablo me planteó la posibilidad de emprender un proyecto en el que expresar lo que amamos. No dudé dos minutos. ¿Qué mejor formación que vivir en carne propia lo que significa un modelo de negocio diferente?

–Gente como ustedes cambia la imagen del barrio.

–Sí, era un barrio muy deprimido. Somos unos enamorados de este barrio y no hay que olvidar que históricamente era uno de los mejores barrios de Bilbao. Es importante el factor social de la gastronomía: lo fácil habría sido montar un restaurante en el Casco Viejo o en Indautxu, pero no iba con nuestra ideología. Ambos venimos de la alta cocina y queríamos ofrecer ese mundo a precios asequibles, que te puedas permitir un menú degustación o una buena botella de vino por 30/35 euros.

–Esto no es un trampolín.

–Todo se verá, pero hemos plasmado algo que teníamos en la cabeza: un espacio pequeño, controlable, para poca gente, sin que nada nos condicione. No buscamos un restaurante estrellado (aquí no tenemos opciones) sino disfrutar y hacer disfrutar al que se sienta aquí.

«La fama engancha»

–Dos cocineros en una cocina son dos gallos en un mismo corral.

–No, hay una complicidad enorme. Pablo se encarga del día a día y yo llevo la parte más creativa, pero entre los dos llevamos la gestión y la dirección del modelo. Nos apoyamos el uno en el otro, somos un tándem más que equilibrado, aunque a veces nos damos un poco de caña para que haya vidilla, como en todas las parejas.

–Como docente, tendrá que esforzarse para advertir a los alumnos de que no todos serán Berasategui o Arzak.

–Cuando entran muchos quieren ser cocineros, pero al segundo año ven que la gastronomía no es sólo cocina, se dan cuenta de que no hace falta ser un Berasategui o un Atxa. Para muchos tiene más valor liderar el departamento de I+D de una gran empresa alimentaria o hacer un trabajo de carrera en Harvard. No sé quién tiene que envidiar a quién.

–Pero la fama, la vanidad...

–La fama engancha, claro, pero es como el fútbol, no todos serán Messi o Ronaldo. Muchos jóvenes lo ven como algo ideal pero la formación te pone los pies en el suelo, y es nuestro trabajo mostrarles la realidad. La fama es bonita, te da reconocimiento, se liga con dinero, pero hay que ser realistas. Ellos mismos se dan cuenta de que es algo banal, para unos pocos.