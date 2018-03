Salud La cocina, la mayor despensa de microbios Es el lugar de la casa donde se acumulan más bacterias, por encima del retrete. Auténticas colonias, formadas por millones de bichos, tienen su sede social en el fregadero y los trapos, dos focos de infecciones no siempre bien controlados FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 19 marzo 2018, 17:32

Le ha llamado la atención lo del retrete, lo sé. Cuesta creer que en la cocina de nuestra casa, el santuario de nuestra alimentación, ese espacio donde se forjan y crecen las relaciones familiares, es también el rincón más sucio del hogar. No lo dude. Muy posiblemente, el suyo también es un auténtico nido de bacterias, un foco de infecciones, generalmente banales, aunque no siempre, que podrían evitarse teniendo presentes dos o tres cuestiones básicas en el manejo de alimentos y cacharrería. «El sitio más peligroso de la casa es el fregadero, sobre todo el desagüe. Hay gente que lo utiliza como un auténtico vertedero y tira por ahí todo lo que se le ocurre», explica el catedrático de Microbiología de la Universidad del País vasco (UPV/EHU) Guillermo Quindós. No le cabe duda alguna. «El inodoro -argumenta-, entre que se da a la bomba y se le echan productos desinfectantes, se lava con relativa frecuencia; pero mucha gente no se acuerda para nada del fregadero, que habría que limpiar cada vez que se usa y, como mínimo, una al día».

Un fregadero estándar, llamémosle normal, bien puede acumular cientos de miles de bichos. Pero, ojo. A nada que uno se descuide pueden llegar a ser miles de millones por centímetro cuadrado. La mayoría de ellos no le darán ninguna guerra, porque el sistema inmune de nuestro cuerpo está preparado para aguantar su presencia sin sentirse amenazado. Algunas de esas ‘alimañas’, están llamadas a amargarle la existencia.

Vómitos y diarreas

Los que más guerra dan son los llamados ‘Staphylococcus’, que los hay de muchos tipos y viven en la nariz del 30% de las personas. De las napias a la mano, y de la mano al plato, algunas de estas bacterias afectan a los sistemas nervioso central y digestivo y provocan vómitos y diarreas en el espacio de una a tres horas. Algunas pastas y arroces también pueden estar contaminadas por ‘estafilococos’, que es como se les conoce por la calle. Una infección de este tipo normalmente no será grave, pero pude serlo en niños, mayores de 70 años y mujeres embarazadas.

En la cocina... Lávese las manos con frecuencia, y siempre antes de ponerse a cocinar. No eternice la limpieza de trapos y esponjas Límpielos cada pocos días en la lavadora. Utilice servilletas de papel siempre que sea posible para el secado de platos y cacharrería. Limpie bien la tabla de picar después de cada uso No mezcle alimentos crudos y cocidos, ni carnes, pescado y verduras. Evite la humedad y la presencia de grasa y restos orgánicos.

El arroz, las sobras, salsas, sopas y alimentos preparados que han permanecido en reposo y a temperatura ambiente durante tiempo son el caldo de cultivo ideal para el ‘Bacillus cereus’. En menos de media hora, esta ‘bestia’ con nombre de centurión romano provoca vómitos; y para la sexta ya le dará también diarrea.

Si tiene en su casa animales vivos, especialmente cachorros de gatos o perros, un poquito de falta de higiene le bastará para que le visite la ‘Campylobacter’, causa común de infección intestinal. Prepárese para gastroenteritis de campeonato. ¿Que le gustan los marisquitos y asimilados, como el cabracho, que viven en los estuarios, esas zonas de agua semisalina o semidulce...? Evite pincharse con ellos porque los vibrios pueden generarle enfermedades muy graves, incluso mortales si su sistema inmune se encuentra debilitado.

Contaminación cruzada

No es cuestión de asustar a nadie, sino de concienciar de que en la cocina, la falta de higiene puede resultar fatal. Si todas estas bacterias le han parecido pocas, sepa que aún hay más y que contaminarse con ellas no es tan difícil. ‘Listeria’, ‘Salmonella’, ‘Escherichia coli’... la lista es larga y daría para un segundo artículo. Prometido, volveremos sobre el tema.

Entretanto, recuerde que los trapos de cocina son auténticos criaderos de bacterias que viven en su salsa, especialmente cuando están mojados. Y si usa la tabla para pescado, límpiela antes de manipular en ella carne o verduras. La contaminación cruzada es ya lo peor.