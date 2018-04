Los chiquiteros en pie de guerra

Puede que estén ustedes acostumbrados a que el pote tenga distintos precios según donde lo tomen, pero hasta hace no tanto el importe del chiquito era el mismo en la inmensa mayoría de bares. Entonces no había pizarras donde elegir entre multitud de vinos, sino que la oferta se limitaba a blanco, tinto, txakoli o rioja y paren ustedes de contar. La cantidad de líquido, limitada a la exigua capacidad del vaso de txikito, también era la misma en todos los establecimientos (no como ahora que te rellenan la copa a ojo de buen cubero) así que resultaba normal que en todos los bares y tabernas se cobrara un precio estándar por el trago de vino.

El hostelero que lo vendiera más caro y no proporcionase más calidad ni cantidad lo tenía difícil para seguir abierto, pero ¿qué es lo que ocurría cuando todos los bares decidían subir el precio de común acuerdo? Pues un drama de proporciones épicas, con chiquiteros en pie de guerra dispuestos a la rebelión abierta hasta que el chiquito no volviera a ser asequible. A lo largo del siglo XX, y especialmente en su segunda mitad, se sucedieron en Euskadi diversos boicots chiquiteros debidos al imparable aumento del precio del vaso de vino, que gracias a la inflación, la posguerra, los impuestos o las malas cosechas se alzó progresivamente desde los diez céntimos en 1935 hasta cuarenta en 1950.

Una de las más famosas huelgas chiquiteras ocurrió en 1951, año en que los hosteleros de Bilbao y la margen izquierda decidieron subir el chiquito de golpe a cincuenta céntimos, un 25% más caro. Por ahí los clientes ya no pasaban, de modo que se montó un boicot a lo largo de la ría, especialmente en los barrios obreros, consistente en no entrar ni consumir nada en los bares careros. Durante quince días entre enero y febrero de ese año los chiquiteros vizcaínos se negaron a poner los pies allá donde cobraran de más y ganaron por goleada. El precio del chiquito volvió por sus fueros y la jugada les salió tan bien que a partir de entonces volvieron a utilizarla en 1963, 1966, 1971 y 1976.

El ejemplo de los chiquiteros huelguistas fue copiado en otros lugares como Ordizia, Irún, Calahorra, Miranda de Ebro o Alfaro, siempre manteniendo la regla de no entrar en bares y tabernas hasta que no volviesen a regir los precios anteriores. En 1963, con el chiquito o chato ya a sesenta céntimos, el boicot volvió a los bares bilbaínos y fue secundado por los chiquiteros de Haro con amplio éxito. Ocho años después, en 1971, la mala cosecha y las enfermedades de la vid provocaron una repentina y enorme subida de precios, de una a dos pesetas enteras. Tal y como contaba el periódico ABC en mayo de ese año, los chiquiteros adoptaron nuevas medidas de presión y además de no consumir en los bares, se plantaban por grupos a la puerta de los establecimientos «a pasear con la bota de vino al hombro y bebiendo de ella ante los bares que han elevado el precio». Ante semejante reacción y chufla, bastantes locales rectificaron pero durante los años siguientes la escalada de precios no se detuvo: en 1976 los chiquitos se vendían en Bilbao a cuatro pesetas e incluso a un duro y para entonces la vieja guardia ya no tenía ánimos revolucionarios. El chiquito dejó de servirse en vasos de ídem y el Sindicato Oficioso de Amantes del Vino se fue al garete.