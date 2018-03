Nutrición Carne roja sí, pero con medida Consumimos el triple de la que necesitamos y a menudo es de baja calidad. Coma menos, mejor de vacuno, cómprela en una carnicería de confianza y si la asa, acompáñela de una ensalada FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 26 marzo 2018, 17:26

Abusar de la carne provoca cáncer. No se asuste, que la cosa tiene sus matices, sus luces y sus sombras. Su consumo de forma inteligente puede ser una muy buena opción desde el punto de vista nutricional. Pero eliminarla de la alimentación también puede resultar una buena idea si se hace de una manera sensata. Lo importante es que una u otra alternativa, la que elijamos, la pongamos en práctica «con conocimiento y sentido común». El presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Javier Aranceta, nos proporciona las claves para olvidarnos de ella o disfrutarla de la forma más saludable.

¿Se acuerdan del revuelo que provocó hace tres años un informe de la Organización Mundial de la Salud que concluía que comer carne procesada provocaba cáncer? Tan contundente afirmación hizo saltar las alarmas del sector cárnico, la industria alimentaria, los oncólogos y hasta del Ministerio de Sanidad. ¡Qué susto! La tranquilidad que da el paso del tiempo permite ver las cosas de una manera más sosegada. Así que, como diría todo buen matarife, vamos por partes.

Primero, las cifras. El tabaco causa cada año la muerte de un millón de personas en el mundo, según datos de 2017. La toma de alcohol se lleva la vida de 600.000 seres humanos y la contaminación ambiental, nada menos que 200.000. Al consumo desordenado de carne se le atribuyen sólo 50.000 muertes, pero la mayoría de ellas, unas 34.000 se deben a la toma de material preparado, como salchichas, chorizos y hamburguesas. Existe un riesgo, pero es bajo y puede matizarse con un consumo sabio. Hay que saber qué comemos, en qué cantidad y con qué periodicidad.

Fuente única de proteínas

La ingesta diaria recomendada para un adulto es de 0,8 gramos por kilo de peso al día. Niños y jóvenes en crecimiento, hasta los 25 años como edad límite, podrían llegar hasta 1,2 gramos, y nada más. Estas cifras apuntan a que podríamos zamparnos una media de 70 gramos por persona y día; pero la realidad, según Aranceta, es que nos metemos entre 160 y 170. Muy mal. Semejante cantidad supone saltarse la estructura de la dieta mediterránea, que es nuestro objetivo y que sí contempla el consumo de carnes rojas, aunque en menor medida de lo que, en general, hacemos. Además entraña, según diversos estudios y metaanálisis, un mayor riesgo de problemas cardiovasculares y cáncer colorrectal. El abuso de carnes procesadas añade a esta lista una mayor posibilidad de sufrir tumores de estómago.

¿Qué tiene de bueno comer una media de 70 gramos al día y no pasarse? La carne es una «fuente importantísima de proteínas», hasta el punto de que representan el 20% de su peso total. No hay en el reino vegetal algo ni siquiera parecido. «Para alcanzar el valor biológico de la proteína de un trozo de carne tendrías que meterte un plato de garbanzos con arroz y puerros», describe el especialista.

Suplementos

Es, asimismo, un producto rico en hierro y zinc, entre otros minerales, aunque también en fósforo, enemigo acérrimo del calcio y, en consecuencia, favorecedor de la osteoporosis. También es muy rica la carne en vitaminas, sobre todo B12, esencial para el crecimiento y desarrollo de las células, ausente en el mundo vegetal. Su falta puede provocar anemia megaloblástica y problemas neurológicos, pero las tiendas para vegetarianos (con un buen consejo médico) venden suplementos que pueden cubrir ésta y otras carencias.

El problema de la carne no es tanto las enfermedades que provoca su abuso o la defensa de los animales que hacen vegetarianos y ecologistas, como la necesidad de hacer más sostenible el planeta en que vivimos. Cada gramo de carne útil que se vende en una carnicería necesita 16 de cereales y leguminosas, que son los que se come la res. Mejor no pasarse.