Viaje al corazón de Las Beatas, un vino puntuado con un 100... la perfección

De la tierra

Telmo Rodríguez entre las viejas viñas de Las Beatas, un término en el que han ido recuperando las terrazas que adquirió hace 25 años (pagándole en tres plazos) a Fortunín. «Es un paisaje que te estremece. Se lo compré a un hombre mayor que no podía trabajarlo ya y le prometí que, aquí, nunca entraría una máquina», dice. Las 1,9 has. son laboradas a mano por Carlos Alberto Martins quien aprendió el oficio del difunto Manín Pérez Nadal. Debajo, Telmo Rodríguez abre una botella de Las Beatas 2014 junto al fuego bajo de su casa en Remelluri, comprada por su padre, Jaime Rodríguez Salís, en 1967. Entonces no había ni electricidad. La familia se desplazaba a San Vicente de la Sonsierra en un carro tirado por mulas, con los niños cubiertos por mantas.