Jonathan Hernando: «El kalimotxo acerca a los jóvenes al mundo del vino»

Recomendación

Hernando recomienda un 3/11 de Callejuela. «Fueron los primeros en hacer una manzanilla de añada. Es toda una cosecha de 2012, se produjeron once botas y cada año se hace una saca. Esta sería la tercera -aclara-. Cada año me guardo una botella y cuando tenga las once se podrán catar todas».