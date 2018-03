Jesús Madrazo: «El dron será una herramienta de la viticultura» MAITE BARTOLOMÉ El enólogo e ingeniero agrónomo, que durante 23 años se dedicó en cuerpo y alma a Contino, presenta su nuevo proyecto El Sacramento ANE ONTOSO Lunes, 19 marzo 2018, 17:29

Jesús Madrazo se curtió entre los viñedos de Contino, la bodega que fundó su padre y a la que dedicó 23 años de su vida. Hasta que decidió que era «el momento» de cambiar. Ahora ha puesto su corazón en el proyecto El Sacramento, que, por iniciativa de la Asociación de Sumilleres de Bizkaia, acaba de presentar en Bodega Urbana (Gran Vía, 66) con una cata vertical de siete añadas, poco después de obtener el título de ‘leyenda’ en la clasificación del prescriptor británico Tim Atkin, que le ha hecho «viejo de golpe» (risas) además de «mucha ilusión».

Es enólogo, ingeniero agrónomo y especialista en Industrias Agrarias. Nació en Carmona (Sevilla), «aunque soy de Bilbao, que nacemos donde queremos», sonríe. Muy cerquita, en Laguardia (Rioja Alavesa) han brotado los viñedos de este proyecto ‘divino’. Comenzaron la construcción de la bodega el 11 de enero de 2017 y esperan inaugurarla en mayo.

-¿Qué es El Sacramento?

-Es un proyecto que inicia un vascofrancés Etienne Cordonnier Leizaola, nieto del segundo lehendakari, al que le hacía mucha ilusión invertir en Rioja Alavesa para volver a sus raíces vascas. Por su formación bordelesa él tiene el concepto de ‘chateau’ grabado en la piel. Me enamoré de la idea poco a poco. Como Jesús Velilla, que llevará las viñas.

-¿Por qué ese nombre?

-Porque en el registro catastral de las 4,5 hectáreas iniciales así venía reflejada la parcela. En el siglo XV la propietaria era la Cofradía del Santísimo Sacramento. Está registrado cómo enviaban a cuadrillas a podar, a vendimiar, cómo se hacía el vino... Todo el dinero se destinaba a los pobres.

-Es una viña longeva.

-Muchos años más tarde se arrancó por falta de rentabilidad, pero en el 85-86 un agricultor la volvió a plantar. Por lo tanto tiene ya 31 años.

-Pero no es la única.

-Fuimos poco a poco comprando hasta tener 11,5 hectáreas, todo alrededor de la bodega.

-Y aún queda.

-Sumaremos unas 20 hectáreas de aquí a cinco años. Es el tope que queremos y para lo que la bodega está diseñada. Son depósitos de cemento como la mayoría de los ‘chateaux’ franceses, con todo el viñedo propio y con idea de ir a rendimientos bajos por hectárea y sacar la máxima calidad posible.

Recomendación De las siete añadas de la cata vertical de El Sacramnento, Madrazo recomienda la de 2014. «Aunque las 16-17 creo que son mejores cosechas y mejor vino, pero no están listas para tomar. El 14 está mucho más fino ya», asegura el experto.

-¿Cómo es El Sacramento?

-Un vino que intenta aunar dos conceptos que son complicados de mezclar, la potencia y la elegancia. Y que exprese el ‘terroir’. La única manera de hablar que tiene un suelo es a través del vino que produce. Estamos en unos suelos calizos, duros, de un vino que tendrá consistencia y cuerpo.

Drones por tractores

-Trae una cata vertical de siete añadas.

-Son todas las añadas de El Sacramento. Lo bonito es que puedes ver toda la historia.

-¿Cuál es la mejor?

-Es complicado, porque probablemente sean las dos últimas (16 y 17), pero como son los dos más jóvenes, que aún están envejeciendo en barrica, es muy pronto. Si bien el 14 está estupendo, el 13 también tiene sus virtudes. El 11 fue la primera y una añada excelente en Rioja, lo considero ‘muy bueno’.

-¿Qué variedad compone este vino?

-Tempranillo, la variedad reina, y entre un 4 y un 7 % de Graciano. Siempre me he considerado pionero en el rescate de esa variedad olvidada, aunque es un reto dominarla.

-Usted es un estudioso del mundo del vino. Ha trabajado con temas de levaduras, bacterias, depósitos de inoxidable versus cemento o madera... ¿Cuáles has sido sus últimas investigaciones?

-Estoy con los tiempos de secado de las barricas, con experimentaciones a 36, 48 y a 72 meses de secado natural para ver si los taninos son más o menos agresivos en función de ese curado.

-¿Cuál será la herramienta del futuro?

-El dron. Lo veo como un posible sustituto de un tractor. Para no tener que pisar tanto el suelo y machacar la biodiversidad. Nos va a permitir desde hacer infrarrojo o fotografía que nos pueda detectar zonas enfermas dentro de una plantación, dar un tratamiento o quizá foliar.

-Un vino que le haya sorprendido recientemente.

-Estuve hace poco en Italia y me encantaron los Barolo del Piamonte que probé allí. La variedad se llama Nebbiolo.

-Sus maestros.

-Aparte de algún profesor que me marcó bastante, mi primera profesora de cata Ana Martín, la dueña de Bodega Urbana, y el enólogo Basilio Izquierdo, un gran maestro. Y por encima de todos mi padre. Es el que me ha marcado, el que me ha hecho sentir esto dentro.

-¿Qué me dice de los jóvenes y el vino?

-Tenemos que quitarle seriedad al mundo del vino, desmitificarlo, y aprender a disfrutarlo. Hoy que estamos todos pegados a los móviles, no hay nada como una botella para desencadenar una buena conversación, discusión o momento romántico.

-Se dice que a los vinos españoles aún les falta por hacerse un hueco en el panorama internacional.

-Nos falta querernos todavía y creérnoslo, aunque ya hay muchos que vamos por todo el mundo con la cabeza bien alta y pronunciando bien los nombres de muchos vinos españoles. Los minusvaloramos, son demasiado baratos. Y luego siempre ha habido un problema de comercialización.

-¿Con quién compartiría un vino?

-(La fotógrafa sugiere el Papa). ¿Por qué no? ¡Sobre todo con este Papa!