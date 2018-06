La boda roja vizcaína

Si son ustedes fans de Juego de Tronos seguro que se acuerdan de la dramática boda roja de la tercera temporada, con el joven rey descabezado, la madre apuñalada y la mujer embarazada masacrada. George R.R. Martin aseguró haberse inspirado para semejante carnicería en dos eventos de la historia escocesa, pero podía haber escogido uno que a nosotros nos pilla muy de cerca, uno que mezcló sal y la sangre durante las guerras medievales de banderizos.

De ahí quedó el refrán «cuando uno pide sal, que no sea la de Ibargoen», que tuvo su correspondencia euskaldun en «gatzean, gatzean, ta ez Ibarguengorean». Si nos les suena ni un poco y no saben de qué porras hablo, tendrán que desempolvar un poco el libro de historia del cole. A principios del siglo XIV se suceden en Bizkaia cruentos enfrentamientos entre diversos bandos familiares: que si los Leguizamon la casa de los Martierto con quince personas dentro, que si luego éstos se vengaron a los hijos de Leguizamos y como les parecía poco, a setenta cuatro más de su linaje… Los Ibargoen (también se decía entonces Ybarguen e Ibargoyen) de Durango, con torre en Gordexola, estaban metidos en todas estas reyertas y habían declarado odio eterno a los Zaldibar, clan con el que llevaban enfrentados desde hacía años.

En 1330, cansados de matarse unos a otros, plantearon una tregua. Como prueba de buena voluntad, los Ibargoen invitaron a los Zaldibar a un banquete de celebración. Allí se presentó Juan Roys (Ruiz) de Zaldibar con quince hombres, dispuesto a olvidar rencillas pasadas y a ponerse tibio a carnero asado. Todo esto pero contado mejor viene en la 'Istoria de las bienandanças e fortunas' de Lope García de Salazar (1399-1476), historiador y banderizo del bando oñacino. En su crónica relata textualmente que «cuando se sentaron a comer pidieron los Zaldibar sal, sal, e salieron de una cámara cincuenta omes que yasian escondidos e mataron al dicho Juan Roys a todos sus quince omes. E asi quedo por refran que cuando pide sal, que disen, no sea lo de Ibargoen».

Puede que no les parezca a ustedes esto tanto drama teniendo en cuenta que con todos las muertes que había habido antes, quince más eran pura calderilla. Pero ah, el intríngulis de la traición está en el cómo y el cuándo: nada había más deshonroso según la concepción medieval que atentar contra alguien que está hospedado bajo tu techo. Negar el pan y la sal era lo peor que se le podía hacer a alguien, el desprecio absoluto, mientras que compartir el pan y la sal era uno de los primeros gestos que se tenían con un huésped, un símbolo de hospitalidad que creaba un vínculo de confianza supuestamente sagrado e inviolable. Un invitado aceptado bajo tu techo y al que hubieras ofrecido sal era caballito blanco, de modo que aprovechar esa situación para dañarle (no digamos rebanarle el pescuezo) era signo de una deslealtad terrible. Por esa razón episodios históricos en los que ha ocurrido algo semejante se han grabado a fuego en el folklore colectivo, dando pie a refranes como el nuestro o a venganzas terribles como la de Arya, ay. Me temo que tanto los Ibargoen como los Frey sufrieron el mismo destino.