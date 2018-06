Bilbao y sus cuarteles

No llegó la sangre al río. Ni una queja, ni un mal anónimo escrito con tinta de chipirón he recibido, así que puedo seguir contándoles a ustedes la ilustre y vetusta historia de los txokos vizcaínos, que, como les anuncié la semana pasada, es más antigua que la de las sociedades gastronómicas guipuzcoanas. Para entender bien el contubernio txokero y sus porqués hay que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo que las tabernas, cafés y otros establecimientos de ocio tenían ya por entonces precios de venta al público y horarios establecidos, de modo que comer o beber en un local particular salía más barato y sin toque de queda.

El intríngulis estaba en reunirse con los amigos, a ser posible bajo techo y en libertad para pimplar, jamar y desbarrar sin temor a que ojos ajenos fuesen testigos del despendole. La curiosidad por saber qué se cocía en aquellos 'cuarteles' cerrados, unida al sospechoso liberalismo y a ciertos escándalos de algunas de estas sociedades hizo que a principios del siglo XIX los cuarteles bilbaínos adquirieran mala fama. Se les reprochaba que dieran más importancia a la comida que al debate intelectual y en 1833 un artículo titulado 'Costumbres de Vizcaya' del Boletín de Comercio señalaba el ambiente cuartelero como causa de todas las desgracias de la provincia.

Nada vicioso

Con santa indignación, un bilbaíno anónimo se dedicó a responder a este virulento ataque en 'La Revista Española' (19 de abril de 1833) contando que los cuarteles eran tan dignos como los clubs ingleses o las societés francesas, «sociedades en donde un número indeterminado de amigos se reúnen por las noches para ventilar los asuntos de la sociedad». Según él, Bilbao contaba con este tipo de cuarteles festivos «desde tiempo inmemorial» y no había en ellos nada vicioso ni crápula, siendo «su único objeto el del recreo y la diversión».

Algo más detallista fue el gran escritor Benito Pérez Galdós en 'Luchana', su cuarta novela de los 'Episodios Nacionales', publicada en 1890 y ambientada en el Bilbao de 1836 durante el segundo sitio carlista. Magníficamente documentado, Galdós contó con el testimonio de veteranos de aquel episodio histórico así que damos por buena su palabra cuando explica que «eran los cuarteles sitios de reunión semejantes a los modernos casinos. Unos cuantos amigos alquilaban un local, en buen sitio […] con el mueblaje indispensable para evitar la incomodidad de sentarse en el suelo o de comer con el plato en las rodillas».

De encargo

Había entonces un cuartel en la Plaza Nueva y otro en la calle Pelota de signo mercantil, pero lo que a nosotros nos interesa es que según Galdós en 1836 «en ninguno de los cuarteles se hacía de comer, pero ya se iniciaba de un modo rudimentarios este progreso, pues si no se guisaba, calentaban la comida que de tal o cual casa traían y el conserje o encargado hacía café para los señores, los cuales no pagaban la taza sino que ponían los ingredientes». Esta costumbre de encargar las comidas la tendrían también los miembros del Choritoki, célebre sociedad formada en torno a 1882 y que describe José de Orueta en sus 'Memorias de un bilbaíno 1870-1900'.

Desde el quinto piso del número 8 de María Muñoz pasaban por un puente particular al monte de Solokoetxe, donde Orueta y sus amigos tenían una casita en la que cenaban todas las noches. Aquellos jóvenes de la alta sociedad (Amann, Aznar, Losada, Mazas, Basterra… cachorros de la jet set financiera e intelectual) pedían la comida en la vecina Fonda de la Estrella y sabían cómo darse un homenaje: el 2 de Mayo iban «a la plaza los socios a comprar los percebes y quisquillas, la pucha, las fresas, los perrechicos, tomando de paso algunas botellas del blanco de Mudela y alguna veterana de la bodega del Suizo para los postres», con lo que la cocinera les componía el menú.

El Choritoki se convertiría después, comilonas y juergas incluidas, en uno de los clubs más famosos de la historia bilbaína y mundial, el Kurding. Pero de eso ya hablaremos otro día.