¿Es usted bilbaíno de salsa roja o de salsa verde? Ilustración basada en un grabado del Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré (1885) Historias de tripasais Miguel de Unamuno tenía una teoría según la cual los vizcaínos y sus salsas se dividían en dos categorías: trisílabos o cuatrisílabos ANA VEGA Jueves, 3 mayo 2018, 01:07

¿Dice usted bilbaíno o bilbáino? ¿Y le gusta más la sal roja o la verde? Ya sé que pudiendo nos quedamos con ambas, sobre todo si hay pan para untar. Pero imagínese que le ponen en la tesitura de tener que elegir si de ahora en adelante comería bacalao (o merluza) únicamente a la vizcaína o en salsa verde, ¡ay! Si se le parte el alma sólo de pensarlo porque las dos versiones son las niñas de sus ojos, no sufra, se trata únicamente de una pregunta retórica.

Quizás ahora, cuando tenemos tanto de todo y nos salen las salsas por las orejas, no guarde importancia el hecho de preferir un mojo sobre el otro. Pero hubo un tiempo en que sí la tuvo, o al menos, hubo quien otorgó a cada una de ellas carácter sociológico, político y económico. Fue el caso de nuestro ilustre paisano don Miguel de Unamuno (1864-1936), quien dedicó abundantes líneas a distinguir entre los amantes de una salsa u otra. Lo hizo en el prólogo a 'Revoladas de un chimbo' (1920), compilación póstuma de artículos del escritor costumbrista y chirene Emiliano de Arriaga (1844- 1919).

Hablando del Bilbao de su infancia, Unamuno decía que existían «el bilbaino -léase bil-bái-no, -— y el bilbaíno -léase bil-ba-í-no cuadrisílabo-. Con lo que ocurre lo que con el bacalao, que puede guisarse a la vizcáina o a la vizcaína. El bacalao a la vizcaína es como le ponen del Ebro para acá -escribo en Salamanca- o en las comarcas de la poesía septentrional, con salsa roja, y el bacalao a la vizcáina es con salsa verde. El bilbáino —-trisílabo- que es como decimos los del bochito, los genuinos, es con salsa verde y alegre o por lo menos agridulce, mientras se está formando el bilbaíno -cuadrisílabo- con salsa roja, que es el bilbaíno según le forjan y aun le fantasean fuera de Bilbao, el de exportación. Este bilbaíno, cuadrisílabo y con salsa roja, de ordinario excesivamente rico, que fuma puros teniéndoselos en la boca a dos manos, como un cornetín, es el que más se conoce en literatura y el que más regocija fuera de Bilbao».

Así pues, Unamuno dividía a los del Botxo en vecinos genuinos y farsantes, características que adjudicaba igualmente a las salsas. No sabemos por qué tenía tanta tirria a la pobre vizcaína, que está de pan y moja, pero sí es verdad que cuando don Miguel escribió estas líneas e incluso ya en su juventud, la salsa vizcaína a base de cebolla y pimiento choricero era muy famosa. Tanto que se cocinaba en toda España, Europa y América, habiendo entrado incluso en el repertorio de la cocina internacional. Puede que de tanto verla lejos del Nervión, degradada y vilipendiada por el uso indiscriminado de tomate para darle color carmesí, los bilbáinos (de pura cepa y con tres sílabas) la consideraran menos propia que otros untes más discretos, como la salsa verde. No decía nada el de la calle Ronda de la salsa negra ni del pil-pil, que allá en su época aún no recibía este nombre ni era tal y como lo conocemos hoy en día, así que nos quedamos sin saber su opinión sobre otros salseos. Con más o menos sílabas, sea como sea, coman ustedes platos del color que les dé la real gana. Disfrútenlos y mojen el pan, que es lo que importa.