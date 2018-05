Un banquete nupcial gratuito y solidario

Domingo 16 de diciembre de 1973. El restaurante Mesón Riojano tiene todo dispuesto para servir un banquete de bodas para cincuenta personas cuando, de repente, suena el teléfono: son los novios diciendo que han decidido ir a comer a otro establecimiento. Imaginamos la conversación y el rifirrafe. El dueño diciendo que tiene los ingredientes preparados y las reservas vacías, los novios haciéndose los longuis, un tirante intercambio de palabras más o menos altas. Al final se acuerda que la pareja desertora pagará la mitad del convite y el hostelero, del que desconocemos nombre y apellidos, toma la decisión de invitar a comensales más agradecidos para que al menos la comida no se eche a perder.

Suena el teléfono de nuevo, esta vez en el asilo de las Hermanitas de los Pobres en Atxuri. Es el generoso dueño del Riojano invitando a cincuenta ancianos a degustar el menú nupcial, viaje de ida y vuelta en autobús incluido. Las hermanas, emocionadas, se disponen a preparar la excursión cuando a la superiora Sor María Begoña se le ocurre hacer que todo parezca real y llevar a una verdadera pareja vestida para la ocasión. Dicho y hecho, eligen a un matrimonio residente en el asilo para que ejerzan el papel de novios: Paquita Santana Bustingorri, de 74 años, y su esposo Jesús Pérez Pérez, de 72. Paquita y Jesus llevaban casados veinte años y se habían conocido estando ambos viudos, de modo que ésta sería su tercera boda. Con un traje y un vestido de novia rescatado de un arcón se vistieron y se subieron, junto a cuarenta y pico ancianos más, en el autocar enviado por el Riojano.

Otra imagen del mismo artículo de La Gaceta del Norte, 18-12-1973

Así cuenta esta historia un artículo publicado dos días después en La Gaceta del Norte, uno de los muchos periódicos (incluso nacionales) que compartieron esta entrañable noticia. Sor Magdalena, una de las monjas, contaba cómo el convite había resultado mejor incluso que uno de verdad: «había un ambiente de alegría, de hermandad y de unión… ¡No se puede hacer una idea!». Del menú no se dice nada pero sí sabemos que hubo ovaciones a los novios, música de txistu, baile y tarta nupcial incluida. Al fin y al cabo, a veces lo importante no es lo que se come sino cómo y con quién. ¡Vivan los novios!