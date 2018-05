Nutrición: el auténtico elixir de la vida La ciencia concluye que el secreto de la longevidad reside en el consumo de pescado azul, destaca el valor nutricional del atún y quita toda importancia al posible mercurio de su organismo FERMÍN APEZTEGUIA Viernes, 25 mayo 2018, 14:45

Si espera volver a leer en estás líneas todo eso de que el atún es muy sano y bla-bla-bla, bla-bla-bla se equivoca. Este artículo quiere quitarle todos los miedos sobre un alimento que la revista 'Nature', reconocida internacionalmente «y a la que no se puede acusar precisamente de sensacionalista», ha llegado a considerar como «el elixir de la vida», según recuerda Iciar Martínez, profesora de investigación de Ikerbasque en la estación marina de Plentzia, perteneciente la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). «La longevidad –según 'Nature'– es una cuestión de pescado». Y algo de eso hay. Seguramente, ha oído o leído que al tratarse de un predador nato que puede alcanzar hasta los cuatro metros de longitud (algunas especies incluso más) deberíamos ser cautelosos con su toma ante el posible riesgo de una contaminación de mercurio. Pero quizás no sea para tanto.

«Los atunes son una especie particularmente interesante. Tienen colgada esa etiqueta de que su consumo debe moderarse por la acumulación en su cuerpo de determinados contaminantes, pero como investigadores estamos obligados a analizarla desde el prisma de la ciencia», argumenta la especialista, que acumula más de 30 años de experiencia en calidad y seguridad de los alimentos del mar. Los últimos 15 se ha centrado en el estudio de la salubridad de los atunes, un tema que la semana pasada desarrolló en una charla celebrada en Bermeo con motivo de l 'Arrain Azoka', la feria anual de pescado. La científica lo dijo muy claro: «No sólo no se conocen casos en los que el atún esté implicado en intoxicaciones por mercurio, sino que hay abundantes trabajos que concluyen que las dietas ricas en túnidos benefician al desarrollo fetal, infantil y la salud de los adultos», asegura.

La prueba definitiva

El pescado azul, y los túnidos en particular, posee un contenido particularmente alto de ciertos compuestos de selenio, que es un elemento esencial para la síntesis de ciertas proteínas y potentes antioxidantes. Los primeros estudios que demuestran la capacidad del selenio para neutralizar la toxicidad del mercurio y ayudar a eliminarlo se publicaron en los años 60. Más recientemente, los prestigiosos investigadores japoneses Michiaki Yamashita y Yumiko Yamashita descubrieron en estos peces un compuesto de selenio, al que llaman selenoneina, que abunda particularmente en el filete y la sangre de los atunes.

Ambos científicos comprobaron que los consumidores habituales de pescado azul y atún en particular presentaban señales de mercurio y selenio en su sangre. Pero no a partes iguales, sino que el nivel de este último era entre 4 y 80 veces superior.

El debate de los suplementos

Lo importante de los resultados obtenidos fue que los participantes en el ensayo «no presentaban problemas por intoxicación ni por mercurio ni por selenio, sino todo lo contrario. ¡Y no eran precisamente chavalillos. La edad media de los sujetos estudiados era de 63 años y se incluyeron voluntarios de hasta 92», recuerda la experta de Ikerbasque.

¿Sería necesario introducir complementos de selenio en la dieta? Los investigadores nipones dicen que no. «Los compuestos de selenio son tóxicos en niveles altos, cosa que no ocurre con la selenoneina. No es lo mismo tomar atún que complementos de selenio», recuerda Martínez, tal como advirtieron los investigadores. Los japoneses lo tienen claro:el atún es el elixir de la vida. «En su día, probaron nuestro bonito con tomate y les encantó», bromea. «La próxima vez que vengan les invitaremos a un buen marmitako».