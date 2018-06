Arguinzóniz, sumo sacerdote del fuego 30:29 Víctor Arguinzóniz, el antidivo absoluto, dió muestras de su sinceridad en la charla con Benjamín Lana, director editorial de Vocento. / Manu Cecilio La búsqueda perpetua de una materia prima excepcional unida al sabio manejo de brasas y humo hace de Etxebarri un lugar único en el mundo JULIÁN MÉNDEZ Martes, 19 junio 2018, 17:47

El primer plato de Etxebarri es siempre el paisaje. Tomarse unos segundos para detener la mirada en las campas de un verde lujurioso, en las aristas calizas de Peña Anboto, tan cambiantes con la luz como un diamante gris, y escuchar los susurros del viento en los nogales, los alisos y los marojos, es un aperitivo necesario y que no tiene precio. Y es también un ejercicio conveniente porque de ese mismo entorno salvaje, de esa Naturaleza domesticada por el sudor y la tozudez del hombre, brota la ciencia milenaria de Víctor Arguinzóniz, sumo sacerdote del fuego y de las brasas.

Hoy tiene un asador en el valle, pero alguien como Víctor estuvo haciendo algo parecido hace miles de años, allá arriba, al abrigo de una cueva, convirtiendo un trozo inerte de carne, unos hongos o unas verduras silvestres en algo mágico, sobrenatural. Quienes dominaban el secreto del fuego eran como dioses...

«La cocina es no copiar, es hacer algo que tiene que salir de uno mismo y abrir tu propio camino. Hoy, en un mundo tan globalizado, la gente busca cocinas personales», explica el patrón de este restaurante convertido en referente mundial por su modo de trabajar la parrilla, las sartenes, las brasas... y, sobre todo, por la obstinación absoluta de su responsable por conseguir el mejor producto existente, materias primas excepcionales. Arguinzóniz sueña con el día en que pueda sacrificar él mismo (y sin sufrimiento) los pescados y mariscos que lleva a las brasas.

La espera acrecienta el deseo

No es fácil encontrar mesa en Etxebarri (es el quinto restaurante con mayor lista de espera del mundo: el primer hueco disponible en su web es para el 26 de septiembre, un martes), pero hay demoras que sólo consiguen acrecentar el deseo. En el comedor junto a la terraza, frente a la lujosa bodega de combate que gestiona Agustí Peris (veterano del primer elBulli), compartimos espacio con unos japoneses de gira gastronómica por Euskadi. Para ellos, visitar Etxebarri es uno de esos «must» que persiguen con la misma perseverancia que una joya rara. En cierta forma, Víctor es uno de ellos, un espíritu euskozen que ha entregado su vida entera a perseguir la perfección en su tarea de domesticar el fuego.

El menú degustación (154 €) comienza con una mantequilla de cabra blanquísima y sabrosa elaborada en casa. Le sigue el queso fresco de búfala (otro de esos empeños personales de Arguinzóniz, que cuida de su propio rebaño). El espárrago con zizas es un resumen de paisaje y sabores de primavera. El salmón, ahumado aquí con madera de naranja, es suma de sabores sutiles y prepara para un cono de alga kombu y txangurro a la brasa. El gran salto se produce con la llegada de una excepcional gamba de Palamós, pura y desnuda lujuria mediterránea, perfumada como uno intuye que debía oler el Cartago de Salambó.

Tras el longueirón (una navaja crecida) y sus jugos marinos, arriban los diminutos pulpitos, tal cual. Puro deseo. Los primeros hongos desbordan sabrosidad e inocencia junto a una berenjena embebida, empapada en humo de encina. Tras los guisantes cogidos en la huerta de Uru, el caserío familiar, asoma un besugo asado sobrecogedor, de una sencillez sobrenatural, sin enmascaramientos.

La chuleta (que conozco desde hace más de 20 años) me confirma la búsqueda indesmayable de Arguinzóniz de las mejores cintas de España, que él mismo madura (y nunca más de 30 días, of course: «después de un mes la carne entra en periodo de putrefacción y, sobremadurada, no sabemos qué puede pasar en el estómago»). Es la prueba definitiva de que Víctor sólo vive para hacer mejor que nadie lo que hace mejor que nadie.