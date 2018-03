Aquellas borracheras de txakoli

En vez de 'efectos del chacolí', la postal que ilustra estas líneas podría haberse titulado 'Bilbao flamenco'. Lo tiene todo: guitarra, palmas, jarana y brazos en alto a punto de bailar por soleares. Porque llevan txapela y asoma la típica jarra de txakoli, que si no a ver cómo distinguíamos entre este fiestón post-etílico vizcaíno y una juerga flamenca.

Salvando las distancias geográficas, no crean ustedes que hay tantas diferencias entre Norte y Sur, al menos en cuanto a costumbres de embolingue. Cuando esta foto fue tomada (a principios del siglo XX en algún chacolí en la ribera del Nervión) los andaluces comenzaban a llamar tapas a las tapas y empinaban el codo en colmados o tiendas de montañés tomando cañas de manzanilla y chatos de vino de Jerez. Aquí los pinchos aún no eran pintxos pero los hombres pimplaban que daba gusto a base de potes y zurrutillos de vino autóctono, aquel que según el ‘Lexicón etimológico del bilbaíno neto’ (Emiliano de Arriaga, 1896) debía llamarse chacolín, con n al final. Entonces acabar la palabra con i era propio de ignorantes y extranjeros, de gentes sin conocimiento de causa ni templanza para el beber.

«Los que lo llaman chacolí —con la misma corrección y propiedad que al violín, violí— dicen que parece vinagrillo, pero nosotros le encontramos mucha semejanza al tinto con el célebre Bordeaux y con el no menos célebre del Rhin al blanco». Igual andaba Arriaga exagerando un poco, sobre todo porque el txakoli de aquellos tiempos, ácido, punzante y elaborado un poco a la virulé, se parecía poco a la versión refinada que tomamos ahora.

El chacolinero era el buen catador del chacolín del país, el que daba el visto bueno a los caldos de Bakio, Barakaldo, Somorrostro, Deusto o Begoña. Salía por las tardes a buscar en la puerta de los caseríos el branque, la rama de laurel que avisaba de una nueva remesa de txakoli tinto o blanco. Allá acudían en bandadas los chimbos de dos patas para comprobar la calidad del vino, acompañándolo a poder ser de unas magras con tomate o merluza frita. Luciano, Zollo, Patillas, Macharratia, Tutulu, Pastela, Atalandio, Seleminchu, Tablas, Garaizar o Caballuco eran los nombres de las mecas del txakoli en Bilbao, a las que se entraba de pie y de las que se salía torcido. Como el vino era flojillo y ligero, las jarras caían como quien no quiere la cosa y a la hora de la cena los chacolineros bajaban haciendo eses por la cuesta de Zabalbide. Las moscorras de aquel tiempo debían de ser diferentes de las actuales o, al menos, tenían palabras distintas para denominarlas. Emiliano de Arriaga ofrece nada menos que doce sinónimos para la acción de embolingarse, algunos tan olvidados como pítima, cafetera, papalina, morrión, filoxera (¡?), catana o sapalora.

El espectacular aumento de la población de Bilbao a principios del siglo XX y la pérdida de superficie dedicada al cultivo de uva provocaron que las cosechas de txakoli bajaran en cantidad y calidad. En 1922 el simpar escritor Ramón Gómez de la Serna imaginaba la triste extinción del txakoli y la posible desaparición de los curdas vizcaínos, «borrachos del vino embrujado que sabe a esa humedad y a esa tierna verdosidad de la campiña bilbaína». Según él, el txakoli emborrachaba rincones del cuerpo que no alcanzaba ningún otro vino y su consumo podía ser fatal para el no iniciado en sus misterios: «sobre el castellano muerto de chacolí pasan tantos días de catalepsia como sobre alguien muerto de encefalitis letárgica». Se ve que no conocían el truco botxero para no amorroscarse hasta la inconsciencia: alternar trasiego y manduca. A ser posible, bajo la sombra de las parras y como canta la canción.

Los bilbainitos en el verano,

chacolin gorri suelen beber;

bajo la parra merluza frita

macallao salsa suelen comer.