Alfonso Núñez: «De cada 100 árboles, 15 son para los cuervos» El productor vizcaíno posa junto a sus cerezos en Valdegovía. / Iosu Onandia Euskadi no es el Jerte, pero un puñado de animosos productores planta cerezos para comercializar sus frutos GAIZKA OLEA Lunes, 2 julio 2018, 20:42

Ya están aquí, pero por poco tiempo. Esto no es el Jerte, con más de millón y medio de cerezos, ni siquiera el valle burgalés de Caderechas, más modesto (40.000), pero también en nuestro entorno han florecido los árboles y en la semana del 18 de abril registraron esa explosión de pétalos blancos que, de alguna manera, asemeja una nevada primaveral. Ahora mismo, gente animosa como Alfonso Núñez está recolectando los frutos para ponerlos a disposición de los adictos a esa delicia de color rojo y sabor intenso. Núñez, nacido en un caserío, trabajó hasta su jubilación en un almacén de pienso pero desde hace décadas quería dedicar parte de su tiempo y su esfuerzo a la agricultura; concretamente, a los frutales.

Hace 35 años plantó perales de la especie conferencia en Ugao Miraballes, ese pueblo vizcaíno encajonado entre montes y crucificado por autopistas y vías de tren. Buscó una forma de producción integrada, a medio camino entre la industria y las técnicas ecológicas, pero aquello no funcionó como esperaba, porque la pera no se amolda bien a ese entorno. «La pera necesita frío, al menos mil horas por debajo de los siete grados, y aquí no las tenemos. Los precios, además, estaban bajos», explica.

De modo que hace 15 años cambió de objetivos, apostó por el cerezo y el nogal y por una comarca que reuniera las condiciones climáticas precisas para esos cultivos. Y encontró en Valdegovía (Álava, casi en la muga con Burgos) el lugar adecuado para sus propósitos. Compró una finca de tres hectáreas, donde plantó 350 nogales y 80 cerezos. Era, además, una zona en la que se pusieron en marcha planes de regadío que beneficiaban a sus objetivos. Eso sí, renunció a los medios industriales y se la jugó todo a lo ecológico, aunque tuviera que esperar los tres años preceptivos para que la tierra se librara de la carga de abonos empleados por los anteriores propietarios. Ahora enriquece el suelo con harina de basalto, una roca volcánica empleada para regenerar suelos agotados al tiempo que eleva las defensas y la calidad de las cosechas. «Tiene un potencial mineral increíble», añade.

Cosecha desde el suelo

Valdegovía cumple los requisitos precisos para el cultivo de cerezos (frío en invierno y sol en verano) y sus árboles, de las variedades Sumburst, de carne dura y dulce, y Lapins, dulce y jugosa, le proporcionan cerca de dos toneladas de fruta. De los nogales espera obtener unos 1.200 kilos, con la esperanza de que en el futuro den seis toneladas. El género lo comercializa a través de grupos de consumo y una empresa distribuidora de Andoain especializada en productos del agro vasco. «La producción ecológica me engancha, porque se basa en el respeto a la tierra, frente a la actividad industrial, que está contaminando campos y arroyos con herbicidas e insecticidas», se lamenta.

El cuidado de los cerezos no exige grandes trabajos, aunque Núñez tenga que conducir unos 40 minutos cada vez que se desplaza desde Ugao Miraballes hasta su plantación en Valdegovía. Podó los árboles cuando eran jóvenes con el fin de darles forma y que la recolección pudiera realizarse desde el suelo, sin necesidad de escaleras.

La vida se abre camino

El único inconveniente de los ritmos naturales es la naturaleza misma, aunque el productor vizcaíno se lo toma con humor. Las primeras veces que se acercó a recoger la cosecha observó que había ramas rotas y menos cerezas de lo esperado; pensó que le habían robado, pero no tardó en averiguar la causa. Como dicen en 'Parque Jurásico', la vida se abre camino y en este caso fueron los cuervos los que encontraron la ruta más corta para su sustento. «Si te dedicas a esto tienes que asumir que, de cada cien árboles, 15 son para ellos». Algo así como el diezmo en tiempos medievales, pero en lugar de frailes, cuervos.

Ahora, Núñez se encuentra en plena cosecha, pendiente de saber si esta primavera tan lluviosa ha causado daños añadidos a sus cerezas, porque el exceso de agua hace crecer en exceso la fruta, que termina por rajarse. Este jubilado activo de manos grandes y fuertes seguirá, pase lo que pase, al frente de su pequeña plantación, de las pocas que existe en Euskadi, mientras sueña con encontrar para años venideros un joven que desee tomar el relevo.