Los que nos dan la lata

Falsarius Chef, ese cocinero impostor que esconde su identidad tras una nariz y unas gafas de plástico, ha cimentado parte de su éxito culinario en un montón de trucos y artimañas que tienen a las latas de conserva como protagonistas. En menos que canta un gallo te prepara un risotto de zamburiñas de lata. Con un bote de alubias y dos de calamares a la americana se saca de la chistera un guiso marinero a la Obama, se inventa un escabeche de mejillones en escabeche o te pasa por la sartén una sardinas de bote y las bautiza 'Sardinas desde la lata a Bilbao vengo por toda la orilla'. Con un par. Y todo riquísimo. Las latas, reflexiona, nunca le han protestado por tamañas irreverencias y patrañas. «Ellas son así, prácticas, amigables, pacientes y siempre dispuestas a echar una mano cuando las necesitas...», dice. Si tienen alguna duda, recuerden que el caviar (huevos pasados por agua, en definitiva, según la gloriosa definición de Fortuny) también viene en lata.

Con o sin Falsarius, las conservas ocupan un lugar de honor en la cocina moderna. Aunque no queramos reconocerlo. «La lata, en Bilbao, la miramos de reojo. La tenemos para que nos saque de un aprieto, como un paracaídas», sonríe Sabino Celaya, el habilidoso patrón de Singular, garito de la calle Lersundi, que ha hecho de la necesidad virtud. Como su licencia municipal les impide tener cocina se han tenido que tirar «al laterío de calidad» de cabeza. Y con éxito de crítica y público, que diría un crítico teatral.

«Hay auténticas maravillas», refiere Sabino. «Ventresca, mejillones fritos, sardinillas, foie de bacalao... Cuando abro una lata, esto huele a Bermeo, a puerto», se esponja este hijo de Bakio que nos susurra un secreto: «Las latas funcionan mejor con el calor». Así que con esta semanita de fogoneros en calderas que llevamos habrá que hacerle caso y desembalar alguno de esos pequeños ataúdes de hoja de lata donde reposan los brillantes chicharrillos o el siempre apetecible y terso bonito. «Hombre, esto no es abrir la lata y ya está. No. A la sardinilla le ponemos una picadita de aceitunas y alcaparras; a la ventresca, una ensalada de cherris semideshidratados, al foie de bacalao le va la manzana caramelizada con un poquito de kiwi y zanahoria...»

Latas con vestido de cola

La lata se pone de largo. Si son veteranos y peinan canas (o no peinan nada, que también) recordarán las llaves (reutilizables) para abrir las conservas de anchoas. Y que en las barras de los bares, junto a los pintxos de bonito escabechado con cebolleta y de huevo duro con mahonesa y gamba, aparecían en domingo platos de marinos berberechos y de lujuriosos y aromáticos mejillones.

Singular

Hoy, cuando se usan los envases metálicos (ad nauseam) para presentar la cuenta y, también, como contenedor para cualquier platillo o aperitivo, el laterío de calidad ennoblece la cocina moderna. Y hasta tira cohetes. La otra noche, en MasterChef, el gallego Pepe Solla enseñaba a aprovechar el caldo de un preparado gallego de Frinsa. Se trataba de darle textura con un emulgente (el glicemul), capaz de convertir en sólido una grasa. Como lo oyen. Albert Adrià (el estrellado rey de los nuevos garitos del Paralelo barcelonés) posee hasta una línea propia de conservas, La Cala, con sardinas y ventrescas con aliño.

Si han visitado Lisboa seguro que han pasado delante de esos colmados y ultramarinos que, con apariencia de librerías con olor a bacalao seco, expenden latas de mil sabores. Lo que diferencia a esos locales es la riqueza de los envoltorios de las conservas, auténticas obras de arte, afiches que firmaría el mismísimo Lluís Bassats. Debo confesarles que he llegado a comprar muchas de esas latas lisboetas sólo por los dibujos, por las imágenes de diosas, atunes o pescadoras bizarras del envoltorio... y, para mi sorpresa, me he llevado a casa picante caballa con piri-piri, atún con pimienta de las Azores y hasta ¡huevas de sardinha!

Bericus

Fernando Sanz, de El Laterío, en el pujante Muelle Marzana bilbaíno, también quedó prendado por esas imágenes de latas («por el packaging», como dice él, que para eso es publicista) que tomaba en un garito de la Praça do Comércio con sus buenas garimbas. «Decidimos trasladar esa idea a Bilbao. Allí, los japoneses se llevan las latas para regalar. Hoy nosotros tenemos 24 referencias distintas. Desde salmón a pez espada pasando por bacalao, huevas de merluza, paté de atún picante, pulpo ahumado... El 90% son conservas gourmet que no se encuentran en un súper», explica en esta antigua chatarrería. El local, con sus 21 golondrinas de cerámica en la pared, su verso de Pessoa y su suelo de baldosas de Bilbao, tiene un aire canalla. Las propias latas (la más barata cuesta 3,5 euros y preparan menús lateros a 16 y 20 euros), con sus diseños naïf y sus rotundos nombres atlánticos y cantábricos, sirven de decorado en alacenas y armarios. Las petingas (sardinillas) al picante piri-piri angoleño, las cavalinhas en aceite, las creaciones recuperadas por Lucas (la conservera más antigua de Portugal) y el vinho verde Vilacetinho, que aquí te puedes tomar en porrón, otorgan una vitola de modernez al 'food metal'. «Aquí, el paisaje lo pone la clientela. No sabíamos si iba a funcionar, pero la lata se está recuperando, sale del ámbito doméstico. Es un picoteo sano. Las latas son una fuente muy rica de omega 3», sonríe. ¿Lo último para dar la lata? Sardinas sin piel y sin espinas, acompañadas de algas.

Y es que la conserva, además de para sacarnos de un apuro sirve para hacernos disfrutar, por ejemplo, de una ensalada de diez o de un bocadillo soberbio. Unas sardinitas con unos piquillos confitados, por ejemplo, son de nota (además de muy sano, prueben a prepararlo como almuerzo escolar). ¿Y qué decir de esos bocatas de bonito con mahonesa o alegrías que encumbraron al antiguo Felipe vitoriano y hacen todavía hoy las delicias de los asiduos a La Viña del Ensanche? Pues eso.

Cafetería Ajuria

Y, ojo, que no hay que mirar a las conservas por encima del hombro. Que hay latas de nivel gourmet. Algunos bivalvos, por ejemplo, son pura joyería marina. Aunque no esté bien eso de señalar, los berberechos de carril, de las rías de Arousa y Muros, que se extraen de manera manual o con rastros (rastrillos) y que envasa Los Peperetes (rondan los 20 trompos en tienda), son de capricho, como su caviar de oricios. O como las navajas de Finisterre, algunos mejillones fritos en escabeche y las sardinillas de Rianxo en aceite de oliva. «Son conservas de grandísimo nivel», explica Manuel Castro Alba, del Bericus vitoriano, un local gourmet con las paredes tapizadas de jamones ibéricos y otras exquisitices mientras corta unas lonchas en su elevado atril ergonómico. «Para disfrutar de determinados productos hay que tener bien educado el paladar. Y tener buen paladar no es un indicador del nivel económico de su dueño», explica frente a la vitrina donde muestra los quesos que él mismo afina.

Porto Muiños, Frinsa, Zayo, Serrats, José Peña, Paco Lafuente, Don Bocarte, Nardín, San Filippo y, otras más conocidas, como Ortiz o El Velero, presentan latas superlativas, sabrosonas. Son un reflejo de la pujante industria conservera española (la tercera del mundo y primera de la Unión Europea). Y si nos metemos en verduras, toca hablar de La Catedral de Navarra y de Joselito, su aliado, de Cidacos o Gutarra (aunque esta semana mismo he visto en una frutería de Vitoria espárragos navarros ¡El Reynoceronte Blanco!) y, también, de las conservas top que Petra Mora vende por internet. Y eso sí, si quieren la mejor perdiz en escabeche de su vida van a tener que buscar las de La Ponderosa, que llevan la vitola del restaurante matriz en Cuenca, el paraíso de las setas y de las orejas...

«Ricas y fáciles de preparar»

Rafa Muñoz lleva siete años detrás de la barra de la Cafetería Ajuria, en plena Avenida de Gasteiz. Desde el primer día, las latas han sido sus fieles aliadas. Y eso que la barra de pinchos del local es de las que quita el hipo. «La gente no sabe la calidad de las conservas que tenemos en este país», razona. «Son ricas, fáciles de hacer y son una inversión a largo plazo, que no se deteriora ni ocupa demasiado espacio», explica mientras pasa la vista por los estantes donde muestra sus poderes. El hostelero alavés alaba, sobre todo, los mejillones escabechados, las zamburiñas a la gallega o el pulpo al pimentón, las referencias que Muñoz prepara sobre tostas, con alioli de pimentón, patatas panadera y cebolla caramelizada. Un abanico de sabores para combinar con los moluscos. Muñoz rastrea marcas y recetas en internet, las replica y las mejora en su cocina. Las latas, que ya triunfan en establecimientos madrileños de Ponzanos, son tendencia.

Las Delicias

Aunque, la verdad, lo han sido siempre. No hay más que echar un vistazo a los abigarrados escaparates de Conservas y Bakalaos JM Torre, en el número 9 de Barrenkale, con sus torres de bonito del norte La Nutria y los botes del Consorcio y Serrats o al de Ultramarinos Romaña que, desde hace casi 70 años abre sus puertas en Las Cortes. «Yo he llegado al final, pero San Francisco era en los 70 y los 80 el centro comercial de Bilbao. Y la lata aquí se ha vendido siempre», presume Gorka Romaña, heredero del patrón que aún rotula los carteles de aguja, chicharrillo, calamares, agujas y sardinillas que, en pandereta, bote o lata, y con todo tipo de aceites, constituyen una de las bazas del colmado.

Al otro lado de la ciudad, en Urquijo 70, Roberto González atiende el mostrador de Las Delicias. En el escaparate mandan las latas. «De marcas renombradas, con productos que no están en todos los sitios y que nos hacen diferentes. Hay casas– subraya– que se venden solas porque tienen nombre». Entre las rarezas, una lata de atún rojo salvaje de almadraba (15 euros los 120 gramos) de la que Roberto presume. «La clientela es muy tradicional, buscan un producto clásico. Son de repetir lata y formato», dice. A su lado, latas de espárragos de Tolosa recién conservados. «Los tengo que comprar y reservar en temporada. Si no, se acaban». ¡¡¡Oído, cocina!!!