Armintza, sabroso final para un suave paseo por el litoral vasco

Unas deportivas corrientes, una pizca de ánimo y un botellín de agua. No necesitas más para afrontar uno de los paseos más encantadores, cómodos y con vistas más espectaculares sobre el litoral vasco en una ruta que combina todo: paisaje, acantilados, un extraordinario encinar, sol, sombra, algo de historia y, como este es un suplemento que adora la gastronomía unos cuantos puntos de avituallamiento que van desde un pintxo de tortilla, unas rabas, un escalope con el que podrías alimentar a una familia de leones y una carta que vale lo que cuesta... y cuesta mucho. Pero no dirás que no hay opciones para todo el mundo.

Gorrondona (Plentzia) Este restaurante ubicado junto al puerto de Plentzia ha heredado la tradición de las buenas rabas en la localidad. En su punto y con un rebozado delicado, se deshacen en la boca. Hacen buenas y variadas tortillas y últimamente cosechan mucho éxito sus paellas en la terraza cubierta. Hondartzape (Gorliz) Dicen que factura el mejor pescado de la comarca y de su brasa salen piezas hermosas y en su punto. Deliciosos sus chipirones a la parrilla, a veces tienen percebes de Cabo Villano y las tostadas y la cuajada son deliciosas. Las vistas sobre la bahía resultan incomparables. Begotxu (Armintza) Si crees que eres un tragaldabas capaz de comerte un búfalo, prueba el escalope del Begotxu, de Armintza, y comprobarás por qué es tan difícil encontrar mesa en este lugar de peregrinación y templo del cachopo. Las raciones son descomunales. Estás avisado. Bares del puerto de Armintza Los bares de este encantador puerto, alineados en la calle Portubidea, cumplen con creces lo que se espera de ellos: buen ambiente, tortillas contundentes, buenas rabas y terrazas. No te recomendamos ninguno porque, elijas lo que elijas, acertarás seguro.

Si estás con ánimo y piernas, acércate a Plentzia en el metro y emprende la caminata por toda la orilla de la ría como si fueras una sardinera ligera de peso. Si te sientes perezoso, coge el bus que te llevará a Gorliz. El destino es la bahía de Astondo y, concretamente, la granja en la que la Diputación cuida animales de razas autóctonas (ganado pirenáico y terreño, pottokas), además de atender a animales malheridos. Últimamente han pastado por allí un par de hermosos ciervos.

El inmenso terreno, 70 hectáreas en la ladera opuesta a los acantilados, está convenientemente acotado pero puedes entrar sin problemas por la pista asfaltada que conduce al faro de Gorliz. La carretera asciende suavemente y a mitad del recorrido encontrarás el desvío que conduce a las ruinas del fortín de Azkorriaga (más conocido como el castillito), construido en el siglo XVIII para custodiar la entrada a la bahía. Si optas por llegar hasta la península que lo alberga, suma 40 o 50 minutos al paseo.

Si prefieres seguir el recorrido hacia Armintza te toparás poco después con el faro de Gorliz, asentado sobre la red de búnkeres de Cabo Villano, obra posterior al término de la II Guerra Mundial, cuando Franco creía que los aliados podrían invadir España para pedirle cuentas por su apoyo a los nazis. Es un buen lugar para echar un vistazo, sacar unas fotos y recorrer el recinto, aunque lo más destacado del lugar es la observación del islote, que surge del mar como la espinazo de una bestia marina.

Atentos al sendero

El siguiente tramo es un poco más incómodo, pero merece la pena caminar a ratos por el encinar, a ratos por una hermosa pradera desde la que podrás otear, en un día despejado, el interior de Bizkaia y los montes cántabros. Así llegarás al alto de Ermua, el punto culminante del recorrido, a 289 metros sobre un acantilado vertical. Aquí acaba la subida y habrás comprobado que no es un paseo tan exigente, que lo puede completar cualquier persona capaz de subir tres pisos andando. Y ahora toca bajar, con un primer tramo despejado que permite divisar las hondonadas abiertas por los arroyos que descienden hacia el puerto de Lemoiz, pobladas de tristes eucaliptos.

Son los mismos árboles que te acompañarán proporcionando sombra durante la fase final del recorrido, por una pista ancha que puede estar encharcada por momentos si en las semanas previas ha llovido. Algún espíritu caritativo ha ido sembrando de robles jóvenes los márgenes del camino, robles que son respetados por las empresas dedicadas a la explotación forestal y que aportan color a la monotonía de los eucaliptos. Procura no desviarte de la pista principal, ya que hay un par de desvíos a la izquierda que parecen decir elígeme y piérdete un poco. Nada grave, en cualquier caso.

Llegarás así a Armintza tras unas dos horas y media de paseo si arrancas la caminata en la estación del metro, algo menos de dos horas si sales de Astondo. Baja por la calle Portubide que te conduce al muelle y comprobarás que es un puerto encantador, con su antigua casa de pescadores catalogada como monumento, en un entorno maltratado por las construcciones modernas (y feas).

Pero no hemos venido hasta aquí para quejarnos del desarrollismo y el hormigón. Camina en paralelo a la carretera que va hacia la central nuclear y Bakio hasta llegar a la playa de Armintza, que tiene poco de tal, aunque la gente se aferra a lo que hay. Es una pequeña bahía separada del puerto por el montículo de la atalaya, al que conviene subir para disfrutar de las vistas antes de regresar al centro neurálgico del barrio o acometer la ruta de los molinos (siete) y las ferrerías (dos) en un tramo de un par de kilómetros.

Pero pocas cosas son más agradables que pasear por el muelle, asomarse a su muro exterior y, si el mar está brava, echar un par de fotos a las olas que acometen por el hueco horadado en la roca. No es el Peine del Viento, de acuerdo, pero está aquí al lado. Si hay mala mar, quizá tengas la suerte de observar a los surfers que cogen olas en la bocana y, de paso, piensa lo que tiene que ser meter el pesquero a través de un canal no demasiado ancho y batido por las olas. Aún así, Armintza tiene fama de ser un fondeadero seguro.

Y para volver, recuerda que en la carretera de Bakio te aguarda la parada del autobús, que pasa cada hora, a y media, para llevarte a Gorliz (si has dejado el coche en Astondo), a la estación del metro o, si sigues ruta a Barrika, Sopela, Berango y los diferentes barrios de Getxo hasta terminar cerca del Puente Colgante.