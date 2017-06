A recoger la mesa

Además de con el paladar, la gastronomía también se disfruta anudándose el delantal. Eso lo que han hecho muchos de los visitantes que este fin de semana han pasado por el IV Enkarterri Fest Jantour. Así que no quedaba otra que concluir de la misma manera: tres demostraciones en vivo y numerosos talleres y catas para todas las edades pusieron fin ayer a la feria organizada por el Ayuntamiento de Zalla y EL CORREO. El buen tiempo contribuyó a garantizar el éxito del evento, al que acudieron miles de personas atraídas por un cartel de magníficos cocineros, productores y expertos en la buena mesa.

Las degustaciones como forma de aprendizaje

Txakolis, aceites, cervezas... Las catas han sido una parte imporante de la feria celebrada en Zalla. Ayer, la de quesos corrió a cargo de La Manduteca. «Se trata de probar distintos quesos, explicar sus tipologías y las diferencias que hay. Un poco de cultura general para que la gente se sorprenda con lo que come y pase un rato agradable», explicó la guía de la degustación, María Mora. Para Piedad Garay y Pablo Frey, de Zalla, ésta ha sido la primera vez en la feria. «Nunca había probado el queso azul. Me echaba para atrás y al final me ha gustado», reconoció el hombre. «El sábado estuvimos comprando por los puestos», añadió ella.