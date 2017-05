Cuando viajo por cualquier lugar del mundo, suelo tener una manía que me persigue casi de manera obsesiva, es la costumbre de visitar antes que cualquier restaurante, antes que a cualquier colega de profesión o cualquier monumento de interés... el mercado. En él puedo entender o al menos intuir cómo es la ciudad, cómo son las personas, cómo comen, puedo intuir incluso detalles sobre su salud, responsabilidad social, costumbres culturales...

Si uno pregunta y escucha atentamente, se dará cuenta rápidamente que no somos las cocineras o los cocineros los que decidimos qué poner en nuestras cartas y menús, son las personas que encontraréis tras los mostradores las que nos indican qué poner. En el año 2007 tuve la suerte de viajar por primera vez a Kioto. Un viaje inolvidable que me dio la oportunidad de conocer a uno de los cocineros del País del Sol Naciente, el señor Yoshihiro Murata, cocinero y propietario del Kikunoi y uno de los más relevantes cocineros del Kaiseki.

Me intrigó enormemente su proceso creativo y le pregunté al respecto. Inmediatamente, me citó bien temprano para enseñarme su secreto y yo imaginé que en la cocina me enseñaría todos sus ‘trucos’. Tras recogerme junto con el grupo de cocineros con los que viajaba, nos llevó no a su cocina, sino a casa de un hortelano quien, mientras nos mostraba cuáles eran los productos que llevaba cada día al mercado, explicó perfectamente a todo el grupo y al señor Murata qué productos serían excelentes esa temporada y cuáles no debería incluir en su próximo menú.

El señor Murata me miró y me dijo: «ésta es mi fuente de inspiración, la sabiduría del hombre del mercado sobre la naturaleza, él es quien empieza a cocinar mis platos, los cuida desde el punto de origen». Por eso, ir al mercado es comprar alimentos, pero sobre todo es adquirir conocimiento.