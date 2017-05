Estoy pensando en lo orgullosos que hablamos de nuestra cocina, de los platos tradicionales y también de los innovadores o contemporáneos, de los txokos y de lo bien que se cocina en ellos. Da lo mismo, en definitiva, me refiero a cómo sacamos pecho y alabamos nuestra manera de vivir el placer del cocinar y del comer. Pero... estoy preocupado. Lo estoy aún a sabiendas de que los ciclos se repiten y que cada una de las generaciones venideras siempre superó a las anteriores, incluso así desconfío, y lo hago aún sabiendo que hay chicas y chicos que ya son brillantes a pesar de no llegar a la treintena, sin embargo, mi desvelo sigue porque se trata de unos pocos. Y sigue porque observo a otros, gente joven de otros países que se está formando y que se prepara, gente con vocación, ¡con hambre! Y a veces creo que aquí estamos saciados, tal vez empachados, no lo sé... Hay varios ejemplos muy reveladores. Tras un largo, trabajado y costoso camino, se funda el Basque Culinary Center, la facultad de Ciencias Gastronómicas soñada e imaginada por Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Martin Berasategui, Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano y otros grandes de esa generación.

Pues resulta que el mundo mira este proyecto con enorme admiración y deseo, por ser este un ente pionero y puntero en lo que a formación gastronómica se refiere a nivel mundial, pero los datos para mí son reveladores; el 30% del alumnado es local, el 45% de otras comunidades y el 25% extranjero. Y en los masters, el 30% es local, el 25% estatal y el 45% es extranjero.

Esto en lo que al carácter académico se refiere. Pero también en el aspecto menos profesional y más popular está ocurriendo lo mismo. Los txokos o sociedades gastronómicas carecen, en gran medida, de aquellos entusiastas veteranos que guisaban y vivían la gastronomía popular como algo casi espiritual o religioso. Veo que a las nuevas generaciones les gustan los programas de televisión que hablan de cocina, pero me preocupa que lo hagan en diferido desde el salón y no en directo desde sus cocinas.