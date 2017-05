Ruta al pil-pil por Liendo

El sol dora, pero no pica... Como un refrito de ajo y guindilla. Los caminantes se mueven por los senderos entre ‘hoyas’ a presión, auténticas cazuelas que abrigan del viento noroeste que azota la costa cantábrica pese al alto voltaje solar. En su viaje dibujan frecuencias moduladas que se funden con los latidos del corazón al subir y bajar el puñado de karsts que encuentran a su paso, espolvoreados como la sal por una mano divina. Un sube y baja que termina de menearlos en esta ruta al pil-pil lista para degustar.

Advertencia: el itinerario que viene a continuación está catalogado de dificultad media, con un trayecto completo que suma los 7,5 kilómetros y una duración aproximada de cinco horas. En algunos momentos la señalización no es completamente precisa y hay que estar muy atento (y calmado) para no desorientarse. Estamos en el monte, cerca de acantilados, agujeros, aristas y terraplenes que no siempre se ven a simple vista, menos si estamos con la cámara en mano.

Si el lector aún siente ganas de acompañarnos en el viaje, es el momento de comenzar nuestra caminata desde el restaurante El Roble, junto a la carretera general, un poco más adelante de la gasolinera del barrio Iseca Vieja. Hay que poner rumbo hacia la cala de San Julián. Por el camino encontraremos carteles que indican las rutas, tanto la del monte Solpico o Candina como la de San Julián y la Hoya Somante (más recomendable si optamos por una senda más tranquila).

Ruinas del siglo XII

El arenal moreno de San Julián es paso obligado de igual manera, al que accedemos por el barrio Villanueva. Merece la pena bajar a contemplar el oleaje que muere y nace en la orilla de esta perfecta cala. Desde allí se puede ver el Diapiro de Liendo, incluido en el Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), que comenzó a gestarse hace unos 235 millones de años y que se aprecia por el aspecto rosado de los materiales que lo conforman (observar con atención en el acantilado de la izquierda).

Volvemos sobre nuestros pasos para girar a la derecha si miramos al mar. Continuamos por un sendero y nos detenemos para acariciar a un par de caballos que se dan un festín con vistas al valle. Partimos de nuevo y en seguida aparecen los vestigios de la ermita de San Julián. De estilo protogótico o tardorománico, es la obra arquitectónica más antigua del municipio y podría datarse de finales del XII o principios del XIII.

Avanzamos y hallamos paneles informativos. Tenemos varias opciones: un paseo por la Hoya Somante (2,5 horas), la ruta de las Hoyas (dificultad media), el ascenso al Alto Candina (difícil), la de los Arcos de Llanegro u ‘Ojos del diablo’ o el paso de Presa (estas dos últimas, de mayor dificultad si cabe).

Valle de Liendo Dónde: Entre Castro Urdiales y Laredo.

Cómo llegar: Por la autovía del Cantábrico. Lugares cercanos: Laredo a 4 km., Castro Urdiales a 12 km., Limpias a 10 km., Ampuero a 12 km., Santuario de La Bien Aparecida a 21 km.

El festín

Elegimos la ruta de las Hoyas. ¡Muy importante seguir las rocas con marcas homologadas! Y el momento más idílico se traduce en una impresionante panorámica del monte con el mar al fondo, con vistas hasta Laredo y Santoña. Pasamos desde Somante a La Cotorna, Jayuengo y Corteguera en un paisaje kárstico sobrecogedor, escoltados en todo momento por buitres leonados. Buscamos después el sendero que nos llevará al área de descanso a pie de monte. Recomendamos pasar por el mirador Antonio Ruiz, ubicado en la carretera que baja a Liendo.

Estamos en la tierra de los espigos, un plato tradicional y peculiar del valle. Se trata de la hoja tierna del nabo, del primer brote, cocida y aderezada con un refrito de aceite y ajos, a lo que se le puede añadir tocino, panceta o chorizo. En temporada (enero-febrero) lo podremos degustar en los restaurantes de la localidad, junto con una buenas pochas y estupendos pescados. Y si aún nos quedamos con hambre nos acercaremos a Limpias para saborear los deliciosos y caseros churros (y picatostes) con chocolate de Hermi (Rucoba, 15) y hacer una visita al Cristo en la iglesia de San Pedro. Y con la tripa llena pondremos rumbo para visitar el pueblo de Ampuero y el Santuario de La Bien Aparecida.

DÓNDE COMER A BUEN PRECIO

El Roble

Un restaurante familiar que ofrece desde carpaccio de solomillo o cecina de León hasta pochas con almejas, además de pescados, carnes... y sabrosos postres. En temporada ofrece espigos (en la foto).

Dónde: Barrio Iseca Vieja, s/n. Precio: menú11/ 22 €. Horario: De 13.00 a 16.00 h. Reservas: 942643235.

Valle de Liendo

El restaurante Valle de Liendo, también hotel, dispone de menú del día, raciones y bocadillos, además de parrillas, mariscadas a medida o paella (también para llevar). Destaca la ensalada Valle: jamón ibérico, lechuga, cebolla pochada y vinagreta de frutos secos.

Dónde: Barrio Iseca Vieja, 58. Menú del día: 11/18 €. Horario de comidas: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.30 a 22.00 h. Apertura: No cierra. 942677581.

Casa Varona

Casa Varona es conocida popularmente como Enri por el apelativo de su regente, Enriqueta Isequilla. Desde hace dos décadas ofrece comida casera en menú del día (no dan cenas) con humeantes platos de cuchara o deliciosas ensaladas. Y de segundo, dos o tres propuestas en pescados y carnes a elegir.

Dónde: Barrio Hazas, 68. Precio: menú 10 €, días de labor, y 12 €, fin de semana. Horario: De 13.00 a 15.30 h. Apertura: No cierra. 942677520.

Ambigú

Elena Frías es la jefa de cocina del restaurante Ambigú y borda la menestra de verduras, el rabo, el bacalao a la riojana y las manitas, amén de la repostería. Disponen de dos tipos de comedores, uno exclusivo de carta y el otro de picoteo con hamburguesas, bocatas y raciones. No ofrecen menú diario, aunque sí concertados así como menú infantil. Por la noche a menudo hay música para bailar.

Dónde: Barrio Hazas s/n. Precio medio: 7/60 €. Horario: De 9.00 a 0,00 horas en invierno (sábados hasta las 3.00 h.). Apertura: Cierra el lunes (salvo festivos). 942643212. Web: ambiguliendo.es. No perderse: En verano el bonito a la parrilla en la terraza.