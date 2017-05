Urkiola: paraíso de roca, hayas y prados

Urkiola es todo un parque temático de la Naturaleza. Sus roquedos y valles encierran desde montañas rusas de vértigo –vías de escalada y crestas aptas solo para usuarios de pies de gatos, arneses y mosquetones– a ‘trenes chu-chu’ para toda la familia, como los paseos de la vía verde de Arrazola o los senderos balizados del entorno del alto de Urkiola. El Parque Natural está irremediablemente asociado al alto del mismo nombre. Es lógico. El Santuario y las ermitas que lo rodean, el Parketxe, el Mirador de las Tres Cruces y su vía crucis... La mayoría de los iconos del espacio natural se extienden en su entorno. Y sus 711 metros de altitud convierten en poco más que un paseo la ascensión a cimas como el Saibigain y el Urkiolagirre, miradores inmejorables de los colosos calizos que les rodean: Anboto, Alluitz, Untzillatx, Errialtabaso...

Toda visita al alto de Urkiola debe comenzar por el Centro de Interpretación Toki Alai. Con la información bien fresca podemos iniciar ya la visita al parque temático. Para empezar no hay que irse lejos. Su entorno aglutina todo un muestrario de la riqueza etnográfica, natural y paisajística del Parque. Para conocerlo, un itinerario balizado lo recorre en una ruta familiar (PR-BI.80). El recorrido, además, ofrece dos posibilidades: una, un poco más montañera en la que se asciende hasta el Saibi, y otra más corta que enfila directamente desde Toki Alai hacia el área recreativa de Aldazitala.

TOKI ALAI (PARKETXEA) El Centro de Interpretación Toki Alai está equipado con una exposición permanente audiovisual y ofrece información sobre rutas, turística y puntos de interés sobre el Parque y los alrededores. DóndePuerto de Urkiola Webswww.bizkaia.net y urkiola.net. Télefono946814155 E-mailurkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Cruzada la carretera a Otxandio, la senda pasa por la ermita de Santa Apolonia antes de alcanzar por una ancestral calzada (s. XVII) el complejo arquitectónico del Santuario (basílica, hospedería, hospital y los humilladeros de la Vera Cruz y del Santo Cristo). Una vez en el hayedo que acoge los eremitorios, la visita al Mirador de las Tres Cruces es obligatoria. Es uno de los iconos del Parque, pero la imagen del calvario enmarcado en la mole caliza del Untzillatx nunca deja de sobrecoger.

El alto de Urkiola es también punto de inicio de las excursiones montañeras a casi todas las cumbres del Parque. Al Anboto, por ejemplo. Reservado en su tramo final para montañeros con experiencia, quedarse a medio camino en absoluto decepciona: en el collado Asuntza y su popular fuente de Pol-pol se remonta de vuelta al Santuario hasta la cima del Urkiola para disfrutar de las vistas del coloso vecino y todo su cresterío hasta el Alluitz. Una experiencia iniciática que colmará las expectativas de cualquier senderista.

Los cinco pueblos

Pero Urkiola no es solo Urkiola. Aunque el parque se extiende en sus casi 6.000 hectáreas a lo largo y ancho de siete municipios vizcaínos y uno alavés, el 90% de su superficie se concentra a cinco de ellos: Abadiño, Aramaio, Atxondo, Dima y Mañaria. Y todos ellos con su propia puerta de entrada al Parque.

En Abadiño por ejemplo, la puerta es literal: el desfiladero de Atxarte es un angosto paso que da acceso al valle de Mendiola, encajonado por las vertiginosas paredes de los picos Alluitz, Astxiki y Untzillatx, donde no es difícil otear alguna cordada de escaladores. Su ascensión está reservada a montañeros con cierta experiencia, pero sí podemos pasear los senderos que recorren el valle –uno de ellos asciende hasta el collado de Asuntza– o incluso aventurarnos hasta el collado Artola, entre el Astxiki y el Alluitz, y afrontar otra ascensión iniciática hasta la cumbre del primero de ellos para adivinar los restos del fortín que acogió antaño.

Al otro lado de estos farallones se encuentra Atxondo, accesible por Apatamonasterio, otro valle donde se agotan los adjetivos, un reducto de paz y vistas de postal que acoge uno de los mejores restaurante del mundo (el Etxebarri de Víctor Arginzoniz) y donde la Vía Verde de Arrazola permite un paseo familiar y relajante. Y para los que les sepa a poco, desde el final del paseo parte un sendero que asciende hasta el cercano Betsaide, donde confluyen Bizkaia, Álava y Gipuzkoa y un monumento recuerda a los montañeros vascos muertos. Aramaio es otro valle de postal –Alfonso XIII lo definió como la «pequeña Suiza»–, donde el paseo sin rumbo a la sombra de la sierra de Arangio o por su barrios nunca decepciona.

De vuelta a Bizkaia, Mañaria no es solo el pueblo en el que empieza el puerto de Urkiola. Es también el punto de partida de varios senderos que recorren el Parque (no hay más que seguir las indicaciones de los postes señalizadores) y del acceso al collado de Mugarrikolanda, caminata interesante por sí misma que se puede completar con la ascensión al Mugarra o adentrándose en Aramotz. Aunque el acceso principal a este macizo kárstico es Dima. Desde sus barrios más altos –Oba y Artaun, principalmente– parten varios senderos a esta tortuosa sierra en la que conviene no abandonar las rutas balizadas so pena de vernos inmersos en un laberinto calizo.

DÓNDE COMER

Axpe Goikoa (Dima)

Se sitúa en un caserío rústico con pilares de madera, bodega y terraza, entre los parques naturales de Gorbeia y Urkiola, en un entorno privilegiado con preciosas vistas del valle de Arratia. Especialistas en grandes banquetes, ofrecen una cocina clásica con pinceladas vanguardistas basada en el asado sobre carbón de leña y repostería artesanal. A destacar: pulpo sobre pimientos asados, croquetas y foie caseros, kokotxas a la plancha con huevos rotos y ajos tiernos, carnes y pescados a la brasa, bizcocho fluido con helado y helado de pan de pasas con natillas.

Dónde: Barrio Iturriotz, 11, Lamindao. Carta: 45/55 €. Apertura: Cierra los lunes. Teléfono: 946317215 Web: www.axpegoikoa.com

Sidrería Iturrieta (Aramaio)

Juanjo Peciña dirige este proyecto agropecuario familiar que se inició en 1997 convirtiendo en restaurante las antiguas cuadras de un viejo caserío. Su sidra se elabora en el mismo edificio utilizando las preciadas manzanas de Aramaio y los alrededores. Disponen del típico menú de sidrería –chorizo a la sidra, tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos verdes, chuletón y queso Idiazabal con membrillo y nueces– y para los más pequeños cuentan con un menú infantil –macarrones o fritos, pechuga de pollo o lomo y postre casero/helado–. También ofrecen una amplia carta. Si el tiempo acompaña merece la pena comer al aire libre,en la espaciosa terraza, disfrutando del paisaje.

Dónde: Barrio Arraga, 2, Ibarra. Precios: 30/35 €. Menú de sidrería: 31 €. Menú infantil: 12 €. Apertura: Cierra los lunes. Web: iturrietasagardotegia. blogspot.com.es

Akebaso (Atxondo)

El chef Iñigo Fuertes y la maitre Izorne Luengo capitanean el joven equipo de este restaurante abierto en 2006 en el valle de Atxondo. Ubicado en un caserío del siglo XVII y con capacidad para 200 comensales, es un lugar ideal para celebraciones. Atención a las verduras de temporada asadas con carpaccio de trufa negra, a las vieiras asadas con fina porrusalda y caviar de trucha, a sus pescados a la brasa o al lomo de ciervo asado con compota. Sin olvidar postres como la tarta de yogurt de Anboto o el singular ‘70 % de Pecado, 20% de Exótico’.

Dónde: Barrio San Juan de Axpe, 16. Atxondo. Precios: Menú Ejecutivo: 29 €. Menú: 33 €. Menú Degustación: 45 €. Apertura: Cierra los martes. Teléfono: 946582060. Web: www.akebasorestaurante.com

Bizkarra (Alto de Urkiola, Abadiño)

Un clásico del alto de Urkiola. No hay montañero que no haya saciado su sed o colmado su hambre allí tras una excursión por el Parque Natural, ya sea en sus mesas, con cuchara, tenedor y cuchillo, o en su barra generosamente surtida de pintxos. Ofrece cocina vasca tradicional y sencilla elaborada con buenos productos de caserío. Cuenta con un comedor junto a la barra y otro más grande en la segunda planta. Su cocina casera y tradicional de raciones generosas ofrece como especialidades el chuletón, el cordero, el bacalao al pil pil, la merluza y las alubias, además del queso y la cuajada. Para los que tienen más prisa también cuenta con una carta de platos combinados.

Dónde: Barrio Urkiola. Precios: 30/40 €. Apertura: Cierra los lunes. Teléfono: 946812026.