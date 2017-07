Programa de fiestas del Carmen Santurtzi Cartel de fiestas. Jueves, 6 julio 2017, 16:34

VIERNES 14 DE JULIO

13:00 Homenaje en el Parque Central a las Asociaciones Santurtziarras SOTERA y BIOHTZ GAZTEA por sus 50 años de actividad. Además se homenajearán a las cuadrillas KARPE NOKTEM y KINO PARE por sus 15 años participando en las Fiestas del Carmen.

19:00 Gran Sardinada en las calles Itsasalde y Juan XXIII.

19:00 Pregón, Txupinazo y presentación del Sardino en los Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

19:30 Txotx con la batukada KaTxarrada en las txosnas organizado por Santurtziko Txosnagunea.

19:30 La Patrulla Cansina. Presentación de las cuadrillas txikis en Juan José Mendizábal.

19:30 El chiringuito de Mentxu. Concurso de tortillas, sangrías y estandartes para cuadrillas en la Plaza de Mamariga.

21:30 Bajada mojada de cuadrillas, desde Mamariga hasta el Ayuntamiento.

22:00 Pregón de fiestas a cargo de la cuadrilla GIM TEAM, en el Ayuntamiento.

22:15 Recibimiento de la Mentxu, en el Ayuntamiento.

23:00 XVI Concierto de Txistularis en el escenario central. Con la participación de GORKA SARRIEGI (SOROTAN BELE). Organizado por Santurtziko Txistulari Banda.

00:15 Verbena con la orquesta NUEVA ALASKA SHOW en Pantalanes.

SÁBADO 15 DE JULIO

11:00 Joko alai Tour en la calle peatonal hasta las 15:00h. Partidos de pelota de escolares y federados.

12:00 Kalejira de cabezudos a cargo del grupo de danzas Mendi alde, acompañados por la Banda de Txistularis de Santurtzi. Salida desde el Ayuntamiento.

12:00 Desfile de ropa de bebés y baile con bebés. Organiza Kili Kili Ecodenda y Asociación Danok Bai.

16:00 Joko alai Tour en la calle peatonal hasta las 19:00h. Partidos de pelota de veteranos y de cuadrillas txikis.

16:30 X. Edición de la regata a Vela Karmengo Ama. Organizada por Higarillo Belaontzi Elkartea. Salida desde el Abra interior, frente al Muelle de Hierro y llegada al Puerto de Santurtzi.

18:00 Bailables a cargo de los Dulzaineros de la Casa Castilla y León de Santurtzi en el parque central.

19:00 Discoteca familiar con BAK DISKOFESTA en Juan José Mendizábal.

19:00 Animación de calle con la txaranga DUNBOTS.

19:00 Alarde de los grupos de danza de Santurtzi en el parque Gernika.

19:30 Kalejira y exhibición de balandros desde el Colegio Hijas de la Cruz hasta el Puerto Pesquero.

19:30 Exhibición de la asociación Vasca de Esgrima Histórica Sala de armas Hans Talhoffer en los Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

20:00 Prueba de CUCAÑA en el puerto pesquero.

20:00 Prueba de cuadrillas mayores THE LOVE BOAT (BALANDROS) en el puerto pesquero.

20:15 Cine familiar al aire libre con la película "Zipi eta Zape eta Kapitainaren Irla" del Director Santurtziarra Oskar Santos, en el Parque Gernika.

20:30 Concierto de grupos locales LOS COJONES, COFFEINNE y MI DULCE GEISHA en el escenario central.

00:00 Diskofesta con el DJ OIHAN VEGA en Pantalanes.

DOMINGO 16 DE JULIO

08:00 Rosario de la Aurora.

09:00 Exhibición de coches de radiocontrol de gasolina en el parque Gernika hasta las 14:00h. Organizado por Asociación de Radiocontrol de Santurtzi.

10:00 Feria agrícola de productos de Bizkaia, en el Paseo de los Rosales del Parque Central. Organizado por BBK.

10:30 Concurso gastronómico de MARMITAKO en el Parque Central.

11:00 Taller de pesca en el Santurtzi Itsasoa Museoa.

12:00 Misa Mayor.

13:00 Ceremonia de entrega de premios del IX Open de Tenis y Pádel kaiabledon 2017 - Karmengo Jaiak - Memorial José Carrillo en el Polideportivo Miguel Trueba. Organiza: Club Kaialde de Santurtzi.

13:00 SANTURTZI KANTA. Invitación a todos/as los santurzanos/as a cantar con los coros de Santurtzi nuestras canciones tradicionales. Con la colaboración de Santurtzi Kantari, Banda de Txistularis "Itsalde Txistulari Taldea" y Banda de Música "Unión Musical Vizcaína" en la Iglesia San Jorge.

13:15 Santurtzi Kantari amenizará la zona de Juan José Mendizábal.

13:15 Pasacalles de la Banda de Txistularis "Itsasalde Txistulari Taldea" y de la Banda de Música "Unión Musical Vizcaína". Salida desde la Iglesia San Jorge.

18:00 Procesión Marítima.

20:00 Kalejira de la Comparsa de Gigantes Mendi alde. Salida desde el Ayuntamiento.

20:00 Bailables con GALEA en el Parque Central.

20:00 Verbena infantil Jalgi hadi dantzara! con KANTU KOLORE en Juan José Mendizábal.

20:00 Romería con DANGILISKE en el parque Gernika.

20:00 Teatro Txarlestrup de la mano de ZIRIKA ZIRKUS en Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

21:00 Ruta de la Sardina con BRINCADEIRA. Salida desde el Ayuntamiento.

22:00 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

22:30 Fuegos artificiales.

23:00 Concierto de la Banda de Música de Santurtzi Unión Musical Vizcaína junto a MOCEDADES en el escenario central.

LUNES 17 DE JULIO

Fiesta de la espuma en la explanada de Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

19:30 Prueba de cuadrillas mayores JUEGO DE CRONOS en la calle peatonal.

19:30 Kalejira de la Mentxu. Salida desde Casa Torre.

20:00 Bilbainadas con LOS BARBIS en Parque Gernika.

21:30 Hora Txulalai en Juan José Mendizábal.

22:00 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

23:00 Concierto con LA OREJA DE VAN GOGH en el escenario central.

MARTES 18 DE JULIO

12:00 Parque infantil en el parque central.

12:00 Salidas en canoas y paddle up por la ría hasta las 14:00h y de 15:30h a 19:00h. Organizado por Akuamaya Aventura. Precio especial: niños 3?, adultos 5?.

17:00 Prueba de cuadrillas txikis MANNY MANITAS en la calle peatonal.

18:00 Continuación Parque infantil en el parque central.

19:30 Prueba de cuadrillas mayores PRISON BREAK en la calle peatonal.

19:30 Kalejira de la Mentxu. Salida desde Casa Torre.

20:00 Danza con nosotros a cargo de Maritina y Susana en el Parque Gernika. Bailes en línea y ruedas de country, salsa y bachata.

21:30 Hora Txulalai, en la Plaza Juan José Mendizábal.

22:00 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

22:30 Concierto doble con HUNTZA y VENDETTA en Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

23:00 Concierto con ROSANA en el escenario central.

MIÉRCOLES 19 de JULIO

12:00 Parque infantil en la calle peatonal.

17:00 Prueba de cuadrillas txikis DRAGOI BOLA en el parque central.

18:00 Continuación Parque infantil en la calle peatonal.

18:30 Espectáculo de magia con TXAN MAGOA en Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

18:30 Kalejira de Dulzaineros de la Casa Castilla y León de Santurtzi.

19:30 Verbena infantil Sardina Freskue de la mano de EDABE TALDEA en Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

19:30 Prueba de cuadrillas mayores LA CÚPULA en el parque central.

19:30 Kalejira de la Mentxu. Salida desde Casa Torre.

19:30 Clase de Zumba, a cargo de DENIS, NORA Y NAHIKARI en el Parque Gernika. Organizado por SKAE.

21:30 Hora Txulalai en Juan José Mendizábal.

21:30 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

22:30 Concierto doble con los grupos CHAMBAO y MUCHACHITO BOMBO INFIERNO en el escenario central.

JUEVES 20 DE JULIO

13:00 Presentación en el Ayuntamiento del equipo del C.D. Santurtzi que continuará el año que viene en tercera división.

15:00 Comida popular en las Txosnas. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

17:00 Prueba de cuadrillas txikis RUGRATS: AVENTURA EN PAÑALES en la calle peatonal.

18:00 Continuación Parque infantil en el parque central.

19:00 Romería con ZANGO en el Parque Gernika.

19:00 ELEKTROTXUFLA en las Txosnas. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

19:30 Prueba de cuadrillas mayores PADRES FORZOSOS en la calle peatonal.

19:30 Kalejira de la Mentxu. Salida desde Casa Torre.

20:30 Partidos finales del XXVIII Trofeo Waterpolo Cuadrillas "El Carmen 2017" en el Polideportivo Mikel Trueba. Organiza: Club Natación Santurtzi.

21:00 Torneo El Carmen de Fútbol Sala. Partidos finales, en el Polideportivo Mikel Trueba. Organizado por Fútbol Sala Santurtzi.

21:30 Hora Txulalai en Juan José Mendizábal.

22:00 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

22:30 Concierto doble con MANIFA y DEF CON DOS en Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

23:00 Concierto con ZEA MAYS en el escenario central.

VIERNES 21 DE JULIO

12:00 Parque infantil ITXASO PARKEA en la calle peatonal.

12:00 Salidas en banana por la ría hasta las 14:00h y de 15:30h a 19:00h. Organizado por Akuamaya Aventura. Precio especial: niños 3?, adultos 5?.

12:00 PINTA LA JAIA, en el Paseo de los Rosales del Parque Central, hasta las 14:00h. Organizado por la Asociación Santurzana de Artes Plásticas (Talleres Municipales). Patrocinado por Pinturas Martín.

16:30 Prueba de cuadrillas txikis GOAZEN (PLAYBACK) en el Parque Gernika.

18:00 Continuación Parque infantil ITXASO PARKEA en la calle peatonal.

18:00 Partidos finales del X. Torneo Itsasalde en el frontón de Mamariga. Exhibición eskupilota femenina, final frontball y final mano parejas. Organizado por Itsasalde Pilota Taldea.

18:00 Continuación de PINTA LA JAIA, en el Paseo de los Rosales del Parque Central, hasta las 20:00h. Organizado por la Asociación Santurzana de Artes Plásticas (Talleres Municipales). Patrocinado por Pinturas Martín.

19:00 Campeonato de rana en la Txosna de Hontzak. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

19:00 Prueba de cuadrillas mayores UPA DANCE (PLAYBACK) en el Parque Gernika.

19:30 Kalejira de la Mentxu. Salida desde Casa Torre.

19:30 Zumba euskaraz en la Plaza Juan José Mendizábal.

20:30 Representación de la comedia Toc Toc, ocho temporadas en la cartelera madrileña, ahora en el Serantes Kultur Aretoa

22:00 Concierto con los grupos locales RUM FOR ALL, HOAX ATTACK e INNER TURBULENCE en Pantalanes. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

22:00 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

22:30 Concierto doble con los grupos BOMBAI y SWEET CALIFORNIA en el escenario central.

SÁBADO 22 DE JULIO

11:00 XIV Festival de Ajedrez de Santurtzi frente a Casa Torre. Ajedrez para todos (clases de ajedrez, simultáneas, partidas relámpago) y Torneo individual para escolares hasta 16 años. Organizado por el Club Ajedrez Santurtzi.

11:30 Futbol Kale en la Calle Peatonal hasta las 14:00h. Organizado por Club Deportivo Santurtzi.

11:30 X Certamen de Pintura y Manualidades Dale tu toque ajedrecístico y Ajedrez Gigante para mayores y pequeños frente a la Casa Torre. Organizado por el Club Ajedrez Santurtzi.

12:00 Kalejira de cabezudos a cargo del grupo de danzas Mendi Alde, acompañados por la Banda de Txistularis de Santurtzi. Salida desde el Ayuntamiento.

13:00 Liga de barrenadores en el Puerto Pesquero, frente a la Sotera.

16:00 III Santurtzibasket All Star Jaietan en la Calle Peatonal hasta las 20:00h. Concurso de habilidades y concurso de tiro para jóvenes a partir de 12 años. Y además, concurso familiar de tiro por parejas (niñ@s, aitas, amas, aitites, amamas...). Organizado por el Club Baloncesto Santurtzi S.K.

17:00 Continuación del XIV Festival de Ajedrez de Santurtzi frente a la Casa Torre. Torneo individual de partidas rápidas, Certamen de Pintura y Manualidades y Ajedrez Gigante. Organizado por Club Ajedrez Santurtzi.

18:00 Bailables con AMIGOS DEL SWING en el parque central.

19:00 Kantulagun. Inicio Euskaldun berria gunean.

19:00 Discoteca infantil Dantzatlon con XAIBOR en la plaza Juan José Mendizábal.

19:00 Cena despedida de cuadrillas en el colegio Las Viñas.

20:00 Actuación de boleros con el TRIO VERACRUZ en el Parque Gernika.

20:00 Entrega de premios del XIV Festival de Ajedrez de Santurtzi frente a la Casa Torre.

22:00 Emisión de TELECOMI, en la pantalla gigante del Puerto Pesquero.

22:30 Concierto doble con los grupos LA BÁMBULA y LA REGADERA en el escenario central.

DOMINGO 23 DE JULIO

10:30 XI Concurso APA SOS Bilbao. Concurso de perros sin raza, fotográfico de gatos y de foto de familia en el Parque Gernika. Organiza: SOS Bilbao.

12:00 Taller infantil y exhibición de PELIÑECOS en la Calle Peatonal hasta las 14:00h.

12:00 Actividad infantil TXIKI CHEF (talleres de Talos, Piruletas de Chocolate y Brocheta de Frutas) en la Calle Peatonal hasta las 14:00h.

18:00 Bailables con PERGOLA en el parque central.

18:00 Continuación del taller infantil y exhibición de PELIÑECOS en la Calle Peatonal hasta las 20:00h.

18:00 Continuación de TXIKI CHEF (talleres de Talos, Piruletas de Chocolate y Brocheta de Frutas) en la Calle Peatonal hasta las 20:00h.

19:00 Discoteca infantil con DJ PACO y URTZA animador en Juan José Mendizábal.

20:00 Sácate una foto con la Mentxu en la Casa Torre hasta las 21:30h.

20:00 Representación de la obra Juguete Roto 3p0 de Pass & Company en la Calle Peatonal.

21:00 Quema del Sardino y Traka final con la Batukada BUILAKA en las Txosnas. Organizado por Santurtziko Txosnagunea.

22:45 Ceremonia de entrega de los premios Gorka 2017 en el escenario central.

00:00 Despedida de la Mentxu en el puerto pesquero.

