Alejandro Valverde ejerce de favorito

La Vuelta al País Vasco resulta, en los últimos años, una carrera de eliminación que se resuelve en la crono final. Este año no será una excepción, porque el ascenso final a Arrate por Matsaria no ha resuelto el nombre del candidato al triunfo, pero sí ha dictaminado entre quienes se va a resolver la Itzulia en los 27 kilómetros con salida y llegada en Eibar. Alejandro Valverde, que atraviesa un estado de forma espectacular, ha decidido asumir el papel de gran favorito dominando la ascensión al Santuario, controlando las distancias con continuas arrancadas, ganando la etapa y colocándose el maillot amarillo. Es el murciano un líder sólido para la crono de este sábado, pero no será la primera vez que llega al último día al frente de la clasificación y se queda a las puertas de una Vuelta que siempre se le ha resistido. Entre sus más de cien victorias profesionales no está la Itzulia, donde ha sido segundo en las ediciones de 2006 y de 2010.

Quizás este sábado sea su momento, pero una vez más tendrá que hacer frente a un grupo de aspirante siempre peligrosos. Valverde, siempre imbatible cuando se llega en grupo al Santuario, ha superado a Urán, Bardet, los sorprendentes Meitjes y Woods y un Alberto Contador que se ha dejado tres segundos. Todos ellos arrancarán en Eibar con todas las opciones para la general, pero no se puede descartar a un Ion Izagirre que se ha dejado 15 segundos pero que es probablemente el mejor especialista de todos ellos, y se encuentra plenamente motivado para brillar ante su afición. El mismo tiempo que Henao, que una vez más ve como la Vuelta al País Vasco parece esquivar sus posibilidades. Y 22 ha perdido un David de la Cruz que ha perdido el liderato pese a una gran defensa.

De todos modos, el triste protagonista ha sido Samuel Sánchez. El asturiano, triple ganador en Arrate, ha echado mano de toda su sabiduría para alcanzar el último kilómetro junto a todos los favoritos y ha lanzado un ataque largo, sabedor de que era la única manera de batir a Valverde. Pero la desgracia ha querido que haya sufrido una caída extraña, él solo, que le ha dejado sin opciones pero además muy golpeado y con numerosas heridas. Omar Fraile, primero en fuga colectiva y después en solitario en la primera ascensión a Ixua, se ha dejado ver en una etapa muy vistosa por la gran afluencia de público tanto en la salida desde San Mamés como en las subidas al Santuario eibarrés.