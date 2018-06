Salvini anima a los italianos a disparar a los ladrones El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. / EFE La Liga pretende aprobar una ley sobre legítima defensa que permita abatir a quien entra sin permiso en una propiedad privada DARÍO MENOR Corresponsal. Roma Miércoles, 27 junio 2018, 21:08

Tras los inmigrantes, los gitanos y el desprecio de las vacunas, la Liga abre un nuevo frente con su propuesta de aprobar una ley sobre la legítima defensa que permita disparar a quien entra sin permiso en una propiedad privada. El partido de Matteo Salvini intenta sacar adelante en el Parlamento una normativa que acabe con el concepto de proporcionalidad entre ofensa y defensa que rige hoy en la legislación italiana. La Liga ya presentó una iniciativa parlamentaria en este sentido en la legislatura pasada cuando estaba en la oposición, pero ahora que está en el Gobierno y cuenta con más escaños son mayores sus posibilidades de tener éxito. Salvini relanzó esta promesa este miércoles al comentar los datos de un estudio sociológico que señala que cuatro de cada diez italianos están a favor de facilitar el acceso a las armas de fuego. El sentimiento de inseguridad crece pese a que los delitos caen un 10% en un año.

«Una nueva ley que permita la legítima defensa de las personas buenas en sus propias casas es una de nuestras prioridades», comentó en las redes sociales el 'número dos' del Ejecutivo italiano, que debe de estar encantado al ver el éxito de su propaganda política basada en el miedo. «Le toca al Estado garantizar la seguridad. Pero es evidente que si el Estado no ejercita esta función primaria, los ciudadanos tienen el sagrado derecho de retomar esa función con algunos límites bien definidos. En algunos lugares como la vivienda o el lugar de trabajo pueden autotutelarse y autodefenderse», explicó el 'leguista' Nicola Molteni, 'padre' de la propuesta y subsecretario del Ministerio del Interior. Ante las acusaciones de que esa ley podría convertir a Italia en una suerte de «lejano oeste» en el que cada uno se toma la justicia por su mano, Molteni respondió diciendo que «ya estamos en el 'far west'». «La ley no quiere incrementar el uso de las armas, sino ratificar que el domicilio es sagrado», aseguró.

La Liga justificó su postura sacudiendo el fantasma del miedo a la inseguridad pese a que las estadísticas indican justo lo contrario. En el estudio de Censis y Federsicurezza presentado este miércoles se certifica que el número de delitos denunciados en 2017 fue un 10% inferior al del año anterior. Pese a esta tendencia, las proclamas de la Liga y de otras formaciones derechistas han calado entre los ciudadanos, como prueba que un 39% de los italianos considere que hay que facilitar el acceso a las armas de fuego para uso personal. En 2015 eran sólo el 26%. Los más favorables son las personas menos instruidas y los mayores de 65 años. En Italia hay ya 4,5 millones de familias que tienen un arma de fuego en casa. Las licencias han crecido un 13,8% en un año.

Al Movimiento 5 Estrellas (M5E), socio de la Liga en la coalición de Gobierno, la nueva idea de Salvini le pilla otra vez con el pie cambiado. Durante la campaña electoral, su líder, Luigi Di Maio, se mostró contrario a la ley de legítima defensa y a facilitar a los ciudadanos el acceso a las armas de fuego. De hecho, en el programa del Ejecutivo acordado entre ambas formaciones políticas no hay ni rastro de estas propuestas.