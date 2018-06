Londres permanecerá en la unión aduanera por tiempo indefinido May logra el visto bueno del Gabinete a un 'Brexit' con pocas ventajas y que se extenderá más allá de la transición IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Jueves, 7 junio 2018, 16:24

Reino Unido cumplirá las reglas de la unión aduanera europea sobre aranceles o productos procedentes de terceros países por un tiempo indefinido, si Londres y Bruselas no han llegado, antes de que termine el período de transición del 'Brexit', desde marzo de 2019 a diciembre de 2020, a un acuerdo sobre sus relaciones comerciales futuras que no obligue a crear controles fronterizos.

La decisión del Gobierno de Theresa May se ha publicado como una 'nota técnica' para las negociaciones y se presenta como la propuesta de Londres para evitar que se creen controles en la frontera de la isla de Irlanda. Si los negociadores comunitarios la aceptan, el diálogo sobre la futura relación podría ya comenzar. La intención de ambas partes es que concluya con un acuerdo en octubre.

La política británica ha vivido en las últimas semanas un frenesí sobre la unión aduanera, sobre las dos ideas que el Gobierno tiene para el funcionamiento de aduanas 'sin fricción' con la UE y sobre la apremiante necesidad de presentar una solución al enredo irlandés, una vez encaminados el futuro estatus de residentes y el pago británico de compromisos antes pactados.

El problema irlandés se plantea por la firme oposición de todas las partes a crear controles fronterizos en la históricamente conflictiva frontera entre la república de Éire y la provincia británica de Irlanda del Norte y por la inevitabilidad de esos controles cuando la república irlandesa permanece en la UE y la desgajada provincia norteña se va de la Unión con el resto de Reino Unido.

Bruselas sugirió una solución querida por nacionalistas irlandeses y tomada en Londres como provocación: que la frontera de la UE en la isla irlandesa tras el 'Brexit' recorriese todo su perímetro, metiendo a los unionistas de Ulster con el resto de irlandeses y separados de los británicos. 'Brexiters' entusiastas quieren que Londres se vaya de la unión aduanera, no ponga controles y que sea lo que Dios quiera.

Más episodios

La primera ministra ha llegado a la conclusión de que la única manera de evitar la frontera es que todo Reino Unido permanezca en la unión aduanera y cumpla las normas comunitarias, si no se ha encontrado otra solución al final de 2020. Los 'brexiters dicen que su país se convertiría así en un 'estado vasallo' de la UE. Londres podría firmar tratados comerciales con otros, si no chocan con la unión. La 'nota técnica' apunta un deseo de no liquidar a Bruselas el IVA como hasta ahora.

Esta propuesta estaba ya en el acuerdo que Reino Unido y el Consejo de la UE sellaron en diciembre, pero la política británica vive tiempos de alboroto verbal y pasiones apenas contenidas y se hablaba en las últimas horas de la posible dimisión del negociador nominal con Bruselas, el ministro David Davis, porque May no le había enseñado la nota técnica, elaborada por altos funcionarios que rodean a la primera ministra.

David habría exigido que el documento incluyese una fecha límite a esta nueva prolongación de las servidumbres británicas a la UE. El Gobierno 'espera' que en 2021 se haya negociado una relación permanente, dice la nota. David se da por satisfecho. El farragoso 'Brexit' ofrecerá la próxima semana un episodio parlamentario, con la oposición en los Comunes y la mayoría de los Lores intentando complicarle la vida aún más a May.