Londres responde a Sturgeon: «No es momento de otro referéndum en Escocia» La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. / Reuters La ministra principal de Escocia ha dicho que volverá a plantear la secesión escocesa una vez se «aclaren» las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, dado que en Escocia los ciudadanos rechazaron el Brexit REUTERS Londres Lunes, 21 mayo 2018, 13:48

El Gobierno de Reino Unido ha respondido este lunes a la nueva petición de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y ha subrayado que «no es momento de otro referéndum» como el que se llevó a cabo en septiembre de 2014, cuando un 55% de los votantes dijo 'no' a la independencia.

Sturgeon aseguró el domingo en una entrevista en televisión que volverá a plantear la secesión escocesa una vez se «aclaren» las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, bajo el argumento de que el escenario político ha cambiado y que en Escocia los ciudadanos rechazaron el Brexit.

«No es momento de otro referéndum independentista que cause división y no hay intención de llevarlo a cabo», ha respondido este lunes un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, en declaraciones a los periodistas. Londres ha rechazado en reiteradas ocasiones una segunda consulta para la que de momento no existen iniciativas concretas.