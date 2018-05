La coalición euroescéptica marca el terreno al nuevo Gobierno italiano

Berlusconi no jubila su machismo

Los ojos abiertos de par en par de la joven hija de Massimo Lattanzi, coordinador regional de Forza Italia en el Valle de Aosta, donde el domingo se celebraron elecciones regionales, ilustran bien la impresión que Silvio Berlusconi genera en una parte de sus compatriotas: es un viejo verde. Al finalizar un acto de campaña en este territorio situado en los Alpes al noroeste del país, Lattanzi le ofreció al cuatro veces primer ministro dos regalos: un cuadro realizado por una artista local y una figura en cerámica de una vaca, símbolo de la ganadería regional. Siempre con la broma en la punta de la lengua, aunque sea de mal gusto, el ex 'Cavaliere' reaccionó a los presentes diciendo: «¿Puedo elegir yo? La prefiero a ella». Mientras lo decía se dirigía a la chica, que reaccionó con incómodo gesto de sorpresa. El padre no se escandalizó de la proposición de un octogenario con conocida devoción por las jovencitas y se echó a reír. «Es mi hija», dijo primero, para terminar de hundir la escena al comentar acto seguido: «Tienes buen gusto». Los presentes aplaudían mientras Berlusconi se despidió comentando: «Lo que hay que inventarse para hacer como si uno fuera todavía joven». Al menos reconoce que ya no lo es.