Trump cancela la reunión con Kim Jong Un
MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York Jueves, 24 mayo 2018, 17:26

Era cuestión de tiempo y de provocaciones. Donald Trump es un gran creyente de negociar desde una posición de fuerza, pero las amenazas de cancelar la cumbre con Kim Jong Un que Corea del Norte ha estado emitiendo en las últimas dos semanas debilitaban cada vez más su posición. El escarmiento llegó ayer en forma de una carta muy personal que la Casa Blanca ha hecho muy pública.

No hay duda de que la ha escrito, o más bien dictado, el propio presidente. «Sadly», tristemente, es una de las palabras más distintivas del magnate, usada repetidamente por todos sus imitadores. Y, «tristemente», basándose en «la tremenda ira y abierta hostilidad» que manifiestan los recientes comunicados de Corea del Norte, Trump siente que es «inapropiado, por el momento,» seguir adelante con el encuentro entre los dos líderes acordado para el próximo 12 de junio en Singapur.

No parece que Trump esté aparcando definitivamente la histórica oportunidad que le ha permitido acariciar la nominación al Premio Nobel de la Paz. La carta parece más la queja de un amante despechado que espera poner firme a su pareja. «Sentía que se estaba creando un diálogo maravilloso entre tú y yo», lamenta. «Algún día espero que podamos encontrarnos. Entre tanto, quiero darte las gracias por liberar a los rehenes que están ahora en casa con sus familias. Eso fue un gesto precioso que te agradecí mucho».

Así de personal es la relación entre dos de los mandatarios más inusuales que tiene el mundo. En al menos dos ocasiones Trump se ha negado a contestar si ha hablado personalmente con Kim Jong Un, al que un día llamó «hombre cohete» y se midió en el tamaño de sus misiles. «No quiero contestar a eso», ha resuelto cada vez que se le pregunta si ha hablado con él.

La última amenaza de Pyongyan de cancelar la cumbre llegó ayer en respuesta a unas declaraciones del vicepresidente Mike Pence, que como el asesor de Seguridad Nacional John Bolton se atrevió a mencionar la soga en casa del ahorcado. «Esto sólo acabará como en Libia si Kim Jong Un no hace un trato (para desnuclearizar la península)», dijo el vicepresidente en entrevista con la cadena Fox.

El régimen norcoreano ya había manifestado su malestar por la comparación con Libia, dado que el coronel Muamar El Gadafi acabó linchado por su propia gente tras destruir su programa nuclear. El viceministro norcoreanos de Asuntos Exteriores calificó de «estúpidos» los comentarios de Pence y advirtió que si el gobierno de Trump continua con estas comparaciones se vería obligado a cancelar la cumbre. Con todo, hoy procedió a destruir las únicas instalaciones conocidas para pruebas de misiles nucleares, con periodistas testigos de la explosión.

Trump no ha querido arriesgar un plantón de última hora y ha considerado necesario dar un golpe sobre la mesa que no cierra el proceso. «Si cambias de opinión con respecto a esta importantísima cumbre, por favor no dudes en llamarme o escribirme», le deja caer.