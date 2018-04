Netanyahu asegura que tiene pruebas de que Irán está desarrollando armas nucleares Jack Guez (Afp) Israel cuenta con 55.000 páginas de documentación en lo que supone un «gran éxito» de sus servicios secretos COLPISA/AFP Lunes, 30 abril 2018, 21:16

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este lunes que su país dispone de nuevas «pruebas concluyentes» sobre la existencia de un programa secreto iraní para acceder al armamento nuclear. Netanyahu lanzó su denuncia 48 horas después de un diálogo telefónico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado el acuerdo de seis potencias con Irán y ha prometido para antes de mediados de mayo confirmar si denuncia al mismo, que data de 2015.

Afirma que Israel obtuvo decenas de miles de archivos «hace unas semanas en una gran hazaña de inteligencia». Estos documentos, algunos en papel y otros en CD, sirvieron de apoyo a la declaración de Netanyahu, quien sostuvo que constituían «pruebas nuevas y concluyentes del programa de armas nucleares que Irán escondió durante años a la comunidad internacional en estos archivos atómicos secretos», dijo.

Estos documentos muestran que a pesar que los dirigentes iraníes han negado cualquier intento de tener el arma nuclear, «Irán ha mentido», declaró. La declaración de Netanyahu tuvo lugar cuando se acerca la fecha del 12 de mayo fijada por el presidente estadounidense Donald Trump, para decidir si continúa o abandona el acuerdo nuclear iraní concluido en 2015 por seis grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, con la República Islámica.

Trump respalda las denuncias de Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este lunes que planea retirarse del acuerdo nuclear con Irán y respaldó la denuncia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que Teherán tiene un programa nuclear «secreto».

«Lo que hemos aprendido hoy sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100 %» sobre el acuerdo nuclear de 2015, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

Trump habló así minutos después de que Netanyahu compareciera ante la prensa en Tel Aviv para revelar documentos que supuestamente muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto, y asegurara que Teherán está engañando al mundo, en referencia al acuerdo multilateral de 2015 que limita su programa atómico. «Esa simplemente no es una situación aceptable», aseguró Trump en alusión al supuesto programa secreto de Teherán.

El presidente estadounidense planea anunciar antes del 12 de mayo si retira a su país del acuerdo nuclear que su predecesor, el demócrata Barack Obama, firmó con Irán en 2015 junto a Alemania, Francia, China, Rusia y el Reino Unido, y que está destinado a contener sus actividades atómicas a cambio de un alivio de las sanciones. «El día 12 o antes voy a tomar una decisión. No voy a decirles lo que haré, pero mucha gente cree que lo sabe. Eso no significa que no negociaré un nuevo acuerdo», subrayó Trump.