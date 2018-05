El Spiderman de París: un joven sin papeles trepa 4 pisos para rescatar a un niño Este lunes ha sido recibido por el presidente Macron y le han otorgado la nacionalidad francesa COLPISA Lunes, 28 mayo 2018, 12:14

Es un héroe al que no le ha hecho falta llevar capa. Mamoudou Gassama es de Mali, tiene 22 años y es una persona 'sin papeles' en Francia. Al menos hasta ayer, porque hoy es reconocido y felicitado por todas las autoridades francesas. Este lunes ha sido recibido por el presidente Macron y le han otorgado la nacionalidad francesa.

Arriesgó su vida y trepó la fachada de un edificio para salvar a un niño de cuatro años que colgaba de una cornisa. Al más puro estilo de Peter Parker en Spiderman. Cuando los bomberos llegaron, el niño ya estaba a salvo. «Afortunadamente, había alguien que estaba en buena forma física y tuvo el coraje de recoger al niño», dijeron los bomberos.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y ser de lo más comentado en las redes sociales. Y no es para menos porque la grabación es espectacular. El hombre escala a pulso cuatro balcones a lo largo de 30 segundos. Si, ¡cuatro balcones en 30 segundos!

«Vi a mucha gente gritando y los coches que hacían sonar el claxon», explicó el propio Gassama ante los medios. «Subí así y, gracias a Dios, lo salvé», dijo. «Tuve miedo cuando salvé al niño y después fuimos al salón y me puse a temblar, ya no lograba tenerme en pie, me tuve que sentar», contó muy emocionado.

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 de mayo de 2018

Numerosas personalidades y organizaciones han felicitado la acción de este joven. «Mamoudou Gassama nos recuerda que las personas en situación irregular son seres humanos, con el coraje inmenso que muchos han demostrado en su peligroso viaje a Europa», ha dicho SOS Racismo.

00:59 Vídeo.

«Felicidades a Mamoudou Gassama por su acto de valentía, que ha salvado la vida de un niño», ha indicado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en su cuenta de Twitter tras hablar con él por teléfono para alabar su labor. Hidalgo ha señalado que Gassama había llegado de Mali tan sólo unos meses antes y que su deseo era permanecer en Francia. Se creó una petición en Change.org para pedir la regularización del joven, que en pocas horas ya contaba con 4000 firmas.

«Su gesto heroico es un ejemplo para todos los ciudadanos y la ciudad de París hará lo posible para apoyar su deseo de continuar en el país», ha manifestado la alcaldesa.

El ministro francés y exportavoz del gobierno Christophe Castaner también llevó a Twitter para decir lo admirable que fue que Gassama dio un paso adelante para salvar una vida sin pensar en la suya.