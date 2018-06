La tensión crece en EE UU mientras Trump mantiene su defensa a la separación familiar de inmigrantes REUTERS Varios gobernadores cancelan sus aportes a la militarización de la frontera con México con la Guardia Nacional por la política de separar familias detenidas EFE Washington Miércoles, 20 junio 2018, 10:51

Varios gobernadores estadounidenses anunciaron este martes que cancelan sus aportes a la militarización de la frontera con México con la Guardia Nacional ordenada por el Gobierno de Donald Trump por la política de separar familias detenidas.

Aunque la mayoría de estos gobernadores son demócratas, como los de Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia o Rhode Island, también hay algunos republicanos, como el de Massachusetts, Charlie Baker, o el de Maryland, Larry Hogan.

Tanto Baker como Hogan, republicanos en estados de tradición demócrata, se presentan este noviembre a la reelección. «Esta mañana, he ordenado a nuestros cuatro efectivos que regresen con el helicóptero desde donde están en Nuevo México», indicó Hogan. «Hasta que esta política de separar a niños de sus familias haya sido rescindida, Maryland no desplegará recursos de la Guardia Nacional en la frontera», añadió.

El gobernador de Virginia, Ralph S. Northam, también ordenó el regreso de cuatro guardias y un helicóptero mientras que Baker suspendió en envío de un helicóptero y dos militares.

Los anuncios fueron en su mayoría simbólicos, ya que estos estados o no planeaban enviar grandes contingentes a la frontera o ya habían optado por no colaborar con la militarización ordenada por Trump desde antes. «En circunstancias normales, no dudaríamos en responder a la llamada, pero dado lo que sabemos sobre las políticas en efecto en la frontera, no puedo enviar a los delawereños a colaborar en esa misión», dijo por su parte el gobernador de Delaware, el demócrata John Carney.

Trump ordenó a principios de abril la militarización de la frontera con México con hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva bajo control de los estados, para combatir la inmigración. El estado que más ha contribuido a ese esfuerzo ha sido Texas con unos 1.400 uniformados.

Otros gobernadores republicanos también alzaron sus voces para oponerse a la separación de familias en la frontera, como el de Nebraska, Pete Ricketts; el de Florida, Rick Scott; o el de Illinois, Bruce Rauner, que pidió a Trump su suspensión.

El Gobierno de Trump reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo. Las imágenes de los niños solos y encerrados que han divulgado los medios estadounidenses en los últimos días han sacudido a una gran parte de la opinión pública del país.

Nueva York estudia demandar a la Administración Trump por la separación de las familias en la frontera sur de EE UU El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado este martes que el estado está estudiando la posibilidad de demandar a la Administración del presidente, Donald Trump, por la polémica separación de las familias en la frontera con México. Cuomo, del Partido Demócrata, ha indicado durante una llamada telefónica que tiene intención de presentar la demanda en un plazo de dos semanas, según ha informado la cadena de noticias CNN. El estado podría acusar a la Administración de «volar los derechos recogidos en la Constitución de los miles de inmigrantes menores de edad y sus padres», quienes han sido separados por las autoridades migratorias en la zona fronteriza. Tal y como recoge un comunicado de la oficina del gobernador, en Nueva York hay unos 70 niños inmigrantes viviendo en albergues. Según las autoridades locales, «es necesario demandar a la Administración para proteger la salud y el bienestar de los niños» tanto en Nueva York como en cualquier otra parte del país. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en marzo una demanda colectiva por las separaciones de las familias, la cual fue admitida a trámite a principios de junio. La decisión de Cuomo marca un nuevo paso al frente por parte de los demócratas contra la política migratoria de «tolerancia cero» de la Administración Trump, que ha sido duramente criticada durante los últimos días. Varios miembros del Partido Republicano también han criticado la separación de las familias y han instado a Trump a revertir la medida. Sin embargo, Trump ha pedido al Congreso que apruebe una ley sobre inmigración cuanto antes y ha culpado a los demócratas de la situación dado que son «sus leyes son las que se están aplicando». «Cuando tomas medidas contra los padres por llegar de forma ilegal, lo cual debe ser hecho, tienes que retirar a los niños», ha aseverado el dirigente estadounidense. «Si no lo hacemos no sucede nada porque vengan de forma ilegal y eso no está bien», ha añadido.